"ריאל מדריד מתנתקת מההתאחדות הספרדית"

בריאל מדריד הסערה לא נרגעת אחרי ה-1:1 מול ג’ירונה, אלא להיפך, רק הולכת ומחריפה. מעבר לאיבוד הנקודות שכמעט סגר את סיפור האליפות, במועדון יצאו בתחושה קשה במיוחד כלפי השיפוט, עד כדי כך שבמדריד כבר מדברים בגלוי על תחרות “מוטה”. האירוע המרכזי כמובן היה המהלך בדקות הסיום, בו קיליאן אמבפה נפגע ברחבה על ידי ויטור רייס, אך השופט אלברולה רוחאס לא שרק לפנדל וגם ה-VAR לא התערב, דבר שהדהים את אנשי המועדון.

בריאל לא הצליחו להבין כיצד המהלך לא נבדק כלל, במיוחד לאור העובדה שבמהלך המשחק עצמו היו מצבים דומים שנשפטו אחרת. מבחינתם, אפשר לטעות, אך חוסר ההתערבות של ה-VAR הוא מה ש”שובר כל היגיון”. התחושה היא שההחלטות לא רק שגויות, אלא גם לא עקביות, דבר שמחזק את חוסר האמון של המועדון במערכת השיפוטית בספרד.

קרע עמוק עם ההתאחדות

המתיחות הזו הובילה לצעד חריג: ריאל מדריד למעשה ניתקה את עצמה מההתאחדות הספרדית. הנהלת המועדון כבר לא לוקחת חלק בפרויקט לרפורמה בשיפוט, כאשר המנכ"ל חוסה אנחל סאנצ'ס אף הודיע שלא ייקח חלק בחתימה הסופית על ההסכם. מבחינת ריאל, אין טעם להיות חלק ממערכת שהם רואים כבעייתית מהיסוד.

המשבר מעמיק: 1:1 בין ריאל מדריד לג'ירונה

במועדון הבהירו כי הם אינם מתכוונים לנרמל את היחסים עם ההתאחדות, וכי כל עוד לא תתבצע רפורמה עמוקה במערך השיפוט, הפער רק ילך ויגדל. האירועים האחרונים, ובראשם הפנדל שלא נשרק לאמבפה, רק חיזקו את הקו הזה והעניקו מבחינתם הצדקה מלאה לניתוק.

גם בזירה הציבורית והתקשורתית המסרים היו חריפים. בערוץ הרשמי של המועדון דיברו על “שיפוט בסגנון נגריירה”, והדגישו כי מדובר בעוד מקרה בשרשרת ארוכה של החלטות שפוגעות בקבוצה. במקביל, הזכירו גם אירועים נוספים מהעונה, כולל פנדל שלא נשרק מול מיורקה והחלטות שנויות במחלוקת במשחקים אחרים, כחלק מדפוס חוזר.

ויניסיוס וקיליאן אמבפה באים בטענות לשופט (IMAGO)

בתוך חדר ההלבשה יש גם הבנה פנימית שהקבוצה צריכה להציג יכולת טובה יותר במשחקים כאלה, אך לצד זאת קיימת תחושה רחבה שהשיפוט פועל נגדה באופן שיטתי במסגרת הליגה. מנגד, לגבי ליגת האלופות, במועדון מדגישים כי הם אינם חשים באותה הטיה, אלא רואים טעויות נקודתיות בלבד.

כעת, כשלה ליגה כמעט אבודה, כל המבט מופנה למינכן. בריאל מדריד כבר מדברים על ניסיון לחולל קאמבק היסטורי, למרות שמעולם לא הצליחו להפוך מפיגור ביתי במפעל. יחד עם זאת, גם לפני המשחק הגורלי, ברור שהמתיחות מול השיפוט וההתאחדות ממשיכה ללוות את המועדון, וייתכן שתשפיע על המשך הדרך הרבה מעבר לעונה הנוכחית.