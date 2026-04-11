נוער: מכבי כפר סבא דורשת חזרה לליגה

המלצות ועדת הליגה של ההתאחדות לכדורגל להפסקת כל הליגות התחרותיות, למעט ליגות העל לנוער ונערים, ממשיכה לעשות הדים בקרב הקבוצות השונות. בקבוצת הנוער של מכבי כפר סבא חוששים, שהפסקת הליגה תמנע מהקבוצה להיאבק על העליה מליגת יזרעאל/שרון לליגה הארצית וכבר נערכים למאבק בעניין, במידה והמלצות הוועדה יתקבלו ע"י הנהלת ההתאחדות לכדורגל.

תקדים מיוחד נוצר במהלך העונה הזו, כשליגות יזרעאל ושרון לנוער מוזגו למסגרת אחת, אך הן ממשיכות לפעול כל אחת בגזרתה בשני בתים נפרדים. במתווה ההקמה של הליגה, הוחלט ששתי העולות לליגה הארצית יהיו מקרב שתי הראשונות מכל בית, כשהדבר יוכרע במשחק אחד על כל הקופה, בין הראשונה בכל בית לשניה בבית המקביל.

“נשתמש בכלים העומדים לרשותנו”

בסיטואציה שנוצרה בבית של ליגת שרון, את הטבלה מוליכה בית"ר כפר סבא עם 30 נקודות, אחרי בטבלה שתי קבוצות עם אחוזי הצלחה זהים, למרות מספר נקודות שונה: במקום השני מכבי השרון נתניה עם 26 נקודות מ-13 משחקים, מכבי כפר סבא במקום השלישי עם 24 נקודות מ-12 משחקים.

כל אחת מהקבוצות עם כ-66.6 אחוזי הצלחה, אלא שהשרון נתניה זוכה לקדימות על פני מכבי כפר סבא, זאת בשל המאזן הפנימי בין הקבוצות. בסיבוב הראשון של העונה כפר סבא ניצחה 1:2 במשחק בין הקבוצות, אלא שבמשחק האחרון לפני היציאה לפגרה השרון נתניה ניצחה 2:7 את מכבי כפר סבא.



במכבי כפר סבא לא מוכנים לקבל תרחיש של הפסקת ליגה. מהמועדון נמסר: "אנחנו מתכוונים להשתמש בכלים העומדים לרשותנו בצורה החוקית כמובן. אם צריך, נשכור עו"ד ונמשיך הלאה למאבק. אין הבדל בין שחקני ליגת העל אלינו. נותרו ארבעה משחקים בלבד, אפשר לסיים את מכסת המשחקים בשבועיים ולהכריע את זהות העולות על כר הדשא".