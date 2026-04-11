סנסציה במונטה קרלו: ואשרו בחצי

הסינדרלה של עולם הטניס ממשיכה להדהים את כולם. ולנטין ואשרו, הטניסאי המקומי ממונקו, רשם היסטוריה כשהפך לראשון ממדינתו שמעפיל לחצי גמר טורניר המאסטרס 1000 במונטה קרלו. ואשרו גבר על אלכס דה מינור האוסטרלי בתום מותחן אדיר של שלוש מערכות, 6-4, 3-6, 6-3, שנמשך שעתיים ו-24 דקות. כעת, ממתין לו האתגר הגדול מכולם: מפגש מסקרן מול המדורג ראשון בעולם, קרלוס אלקראס.

המשחק מול דה מינור היה מבחן אופי אמיתי עבור ואשרו. המערכה הראשונה נפתחה בסערה מצדו של המקומי, שעלה ליתרון מהיר של 1-4. דה מינור, הידוע ביכולתו להתיש את יריביו, הצליח לחזור ל-5-4, אך ואשרו שמר על קור רוח והכריע את המערכה עם שבירה. במערכה השנייה, האוסטרלי העלה הילוך, ניצל שגיאה כפולה של יריבו בנקודת המערכה והשווה את התוצאה עם 3-6.

ואלנטין ושרו מתמודד מול אלכס דה מינאור בקרב עז (אימאגו)

ואשרו הודה שהמשחק, שנערך בתנאים לחים וכבדים, דרש ממנו תעצומות נפש. אלכס רץ כל כך טוב ועושה מעט מאוד טעויות, ניתח ואשרו. במערכה השנייה, כשהוא עלה ליתרון, לא ויתרתי אבל שמרתי קצת אנרגיה למערכה השלישית. ואכן, המערכה המכרעת סיפקה דרמה אדירה. ואשרו הצליח לשבור ולעלות ליתרון 2-4, אך בפיגור 4-3 מצא את עצמו בבור של 40-0 על ההגשה שלו. בעזרת תמיכה אדירה מהקהל הביתי, ואשרו הפגין חוסן מנטלי יוצא דופן, הציל את נקודות השבירה (בסך הכל הציל 14 מתוך 17 נקודות שבירה במשחק, 6 מהן במערכה המכרעת) ועלה ל-3-5 בדרך לניצחון היסטורי.

בסיום המשחק, ואשרו לא הסתיר את התרגשותו מהמעמד. איזה כבוד זה להיות בחצי הגמר לצד שלושת השחקנים הטובים ביותר בשנים האחרונות, אמר בהתייחסו לאלקראס, יאניק סינר ואלכסנדר זברב שמרכיבים את חצי הגמר הנוצץ. אני פשוט לא יכול לחכות. לקבל את ההזדמנות לשחק מול קרלוס בעיר הולדתי זה מדהים. כל האנשים שיושבים ביציע ושרים הם החברים הכי טובים שלי מגיל תשע. זה נדיר שלשחקן יש כל כך הרבה אנשים סביבו. אני יכול לזהות אלף פרצופים בקהל.

לקראת המפגש מול אלקראס, שהבטיח את מקומו בחצי הגמר לאחר ניצחון קליל על אלכסנדר בובליק (ניצחון שהיה ה-300 בקריירה של הספרדי בסבב הבוגרים, הישג שאליו הגיע ב-367 משחקים בלבד), ואשרו יודע שהוא יצטרך לשחק התקפי. היתרון המרכזי שלי הוא שאני משחק בבית, הסביר. בסופי משחקים אני מצליח להיות אגרסיבי, לחבוט חזק יותר ולעלות לרשת. מול אלקראס לא תהיה לי ברירה, אצטרך לעשות את זה מהרגע הראשון.

ההצלחה של ואשרו אינה מקרית, והיא נשענת על עבודה פיזית מאומצת. ג'וליין ואל, מאמן הכושר שלו מזה למעלה מעשור, מסביר: עבדנו המון על כוח, בעיקר ברגליים. הוא מסוגל להרים משקלים כבדים מאוד ביחס לטניסאים אחרים, וזה מה שמאפשר לו להגיע לכדורים אבודים ולחבוט בעוצמה גם כשהוא בקצה המגרש. היום הוא אתלט שלם שמסוגל לעמוד בעומס.

המסע של ואשרו בשנה האחרונה הוא בלתי נתפס. רק לפני שנה הוא דורג במקום ה-204 בעולם. הפריצה הגדולה שלו החלה באוקטובר האחרון כשזכה במפתיע בטורניר המאסטרס בשנגחאי. מאז, הוא מחזיק במאזן מרשים מול שחקני הצמרת, וההעפלה לחצי הגמר במונטה קרלו תעניק לו 350 נקודות דירוג שיבטיחו לו זינוק של שישה שלבים לדירוג שיא בקריירה - המקום ה-17 בעולם. ניצחון סנסציוני על אלקראס עשוי להקפיץ אותו עד למקום ה-14, כשהחלום על הנפת גביע היסטורית במועדון בו גדל מעולם לא נראה מוחשי יותר.