יום שבת, 11.04.2026 שעה 11:52
5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4826-4625הפועל ת"א4
3927-4625מכבי חיפה5
3636-4125הפועל פ"ת6
3455-4525מכבי נתניה7
2935-2525בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2444-3125הפועל חיפה10
2350-3225מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1852-3225עירוני טבריה13
1257-1725מכבי בני ריינה14

"מסוגלים להגיע הכי רחוק שיש", פלקאו יפתח

הפועל ת"א תתארח ב-20:00 אצל הפועל פ"ת: "אף קבוצה לא יכולה לעצור אותנו אם נגיע כמו שצריך". ליידנר יפתח במקום קוקו, קרייב הודיע שינחת השבוע

לוקאס פלקאו בפעולה (חג'אג' רחאל)
לוקאס פלקאו בפעולה (חג'אג' רחאל)

אחרי ה-0:2 המרשים על מכבי חיפה, בהפועל תל אביב רוצים להמשיך את המומנטום. הערב (שבת, 20:00) האדומים יתארחו אצל הפועל פתח תקווה באצטדיון שלמה ביטוח, כשברקע קרב עם משמעות אדירה לכל קבוצה. מצד אחד האדומים רוצים להתקרב עוד צעד במאבק האליפות, ומצד שני הכחולים חייבים נקודות כדי להישאר בתמונת הפלייאוף העליון.

במועדון בטוחים שהקבוצה נכנסת לישורת האחרונה בכושר טוב ועם הרבה ביטחון. השחקנים מדברים על המשכיות ועל הרצון להישאר צמודים לבית"ר ירושלים, מכבי תל אביב ובאר שבע, כשהמטרה ברורה להפעיל לחץ על המוליכה בסיום המחזור ולא לאבד נקודות במשחקים מהסוג הזה.

"רוצים להתקרב לב"ש ולבית"ר, אנחנו מסוגלים להגיע הכי רחוק שיש העונה, אף קבוצה לא יכולה לעצור אותנו אם נגיע כמו שצריך. אנחנו מאמינים בסגל הזה וכל האנשים במערכת מאמינים בנו", אמר אחד השחקנים בחודורוב.

המאמן אליניב ברדה ניסה להנמיך ציפיות ולהחזיר את הפוקוס למשימה הקרובה. מבחינתו מדובר במשחק מוקש, בעיקר בגלל המצב של היריבה והלחץ שבו היא נמצאת. ברדה שם דגש על ריכוז, אחריות ומשחק חכם, כשהמסר לשחקנים היה ברור לא להיגרר ולשחק בסבלנות.

אליניב ברדה (ראובן שוורץ)אליניב ברדה (ראובן שוורץ)

אוהדי הפועל תל אביב קיוו ללוות את הקבוצה למשחק החוץ, אך לפי שעה ההגבלות נשארות בעינן והכניסה תוגבל לכ-1,000 צופים בלבד. בעקבות זאת, אוהדים רבים מתכננים להגיע לוולפסון לפני היציאה למשחק כדי לדחוף את השחקנים, ולאחר מכן להתאסף יחד ולצפות במשחק מחוץ לאצטדיון.

קוקו ייעדר

מבחינה מקצועית, ברדה יצטרך להסתדר ללא מרקוס קוקו המוצהב. דורון ליידנר תורגל במקומו ויפתח, בעוד שאל ים קנצפולסקי עדיין לא כשיר במאת האחוזים ונמצא בספק. מנגד, לוקאס פלקאו חוזר לאחר הרחקה וצפוי לשוב להרכב לצד רועי אלקוקין שעשה עבודה טובה נגד חיפה.

מי שעדיין מחוץ לתמונה הוא אנדריאן קרייב, אך במועדון קיבלו ממנו בשורה טובה כשהודיע שינחת בישראל בתחילת השבוע הקרוב, מה שיחזק את הסגל לקראת מאבק האליפות בפלייאוף העליון.

/* LAST / NEXT ROUNDs */