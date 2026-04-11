ק"ש בסיטואציה בלתי אפשרית לחזרה לליגות

ועדת הנוער של ההתאחדות לכדורגל דנה ביום חמישי האחרון בהמשך העונה בליגות הצעירות, והמלצה שכבר קיבלה תוקף היא החזרת משחקי ליגות העל לנוער ולנערים. בארבע הליגות הללו משתתפות גם קבוצות ממחלקת הנוער של עירוני קריית שמונה, שלמרות שאינן מתאמנות במסגרת סדירה, כבר שובצו למשחקי יתרת העונה.

על פי לוחות המשחקים, קבוצות נערים א' ונערים ג' אמורות לארח במחזור הקרוב את הקבוצות המקבילות של הפועל באר שבע, קבוצת הנוער צפויה להתארח אצל הפועל רמת השרון, ואילו קבוצת נערים ב' תצא למשחק חוץ מול מ.ס אשדוד.

המצב הבעייתי

בפועל, המציאות רחוקה מלהיות אידיאלית. קבוצת נערים ג' היא היחידה שמתאמנת עם רוב שחקניה, וגם זאת במגרש ביוקנעם. לעומת זאת, קבוצות נערים ב', נערים א' וקבוצת הנוער נמצאות במצב שונה לחלוטין: שחקנים משלוש הקבוצות התאגדו לכדי קבוצת אימון אחת, המתאמנת בקריית ביאליק תחת המאמן עומר לוינזון. מדובר במסגרת מצומצמת שאינה משקפת שגרת אימונים מלאה – בקבוצה מתאמנים שבעה שחקנים מהנוער, שישה מנערים א' ושניים מנערים ב', כולם תושבי האזור.

עומר לוינזון (רועי כפיר)

בנוסף, מספר מצומצם של שחקנים מכל אחת מהקבוצות השתלב באימונים של קבוצות אחרות בסביבת מגוריהם, אך חלק גדול מהשחקנים כלל אינו פעיל בתקופה הזו, בשל המצב הביטחוני השורר בקריית שמונה ובסביבתה. אם הלחימה בגזרה הצפונית מול לבנון תימשך, נראה כי לא ניתן יהיה לחזור לשגרת אימונים, ובוודאי שלא לארח משחקים. גם יציאה למשחקי חוץ מרוחקים מאזור אצבע הגליל אינה מובנת מאליה, כשלא מעט הורים עלולים להתנגד לכך מטעמי ביטחון.

אמנם קבוצותיה של קריית שמונה מוחרגות מירידה, אך ברור כי גם במקרה של הפסקת אש, יידרש פרק זמן של לפחות שבועיים של אימונים סדירים כדי להדביק פערים. ללא תקופת הכנה כזו, יתקשו הקבוצות להתמודד באופן שווה מול יריבותיהן, והתוצאות עשויות להשפיע באופן ישיר על זהות היורדות ועל הקבוצות שייאלצו להיאבק על הישרדותן דרך משחקי המבחן.