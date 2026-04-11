יום שבת, 11.04.2026 שעה 11:05
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנוער
לוח תוצאות
ליגת העל לנוער 25-26
 פלייאוף עליון 
4929-6323מכבי ת"א1
4620-3723הפועל ת"א2
4328-4823מכבי חיפה3
4127-4323הפועל ב"ש4
4130-4123מכבי פ"ת5
4030-5222מכבי נתניה6
2839-3621הפועל פ"ת7
2847-3522בית"ר ירושלים8
 פלייאוף תחתון 
3730-3823בני יהודה1
3033-4023הפועל כפ"ס2
3030-3023מ.ס. אשדוד3
2751-3723הפועל ראשל"צ4
2743-2923מכבי הרצליה5
2637-3323הפועל רעננה6
2447-2923הפועל חיפה7
2246-2723עירוני ק"ש8
1461-3623הפועל רמה"ש9
1150-2423הפועל עכו10

ק"ש בסיטואציה בלתי אפשרית לחזרה לליגות

הלחימה בצפון ממשיכה להשפיע: ליגות העל לנוער ונערים יחזרו לפעילות, בסיטואציה שלא מאפשרת חזרה תקינה של ק"ש לפעילות תקינה. תמונת מצב

שחקני נוער קריית שמונה (מחלקת הנוער של עירוני קרית שמונה)
ועדת הנוער של ההתאחדות לכדורגל דנה ביום חמישי האחרון בהמשך העונה בליגות הצעירות, והמלצה שכבר קיבלה תוקף היא החזרת משחקי ליגות העל לנוער ולנערים. בארבע הליגות הללו משתתפות גם קבוצות ממחלקת הנוער של עירוני קריית שמונה, שלמרות שאינן מתאמנות במסגרת סדירה, כבר שובצו למשחקי יתרת העונה.

על פי לוחות המשחקים, קבוצות נערים א' ונערים ג' אמורות לארח במחזור הקרוב את הקבוצות המקבילות של הפועל באר שבע, קבוצת הנוער צפויה להתארח אצל הפועל רמת השרון, ואילו קבוצת נערים ב' תצא למשחק חוץ מול מ.ס אשדוד.

המצב הבעייתי

בפועל, המציאות רחוקה מלהיות אידיאלית. קבוצת נערים ג' היא היחידה שמתאמנת עם רוב שחקניה, וגם זאת במגרש ביוקנעם. לעומת זאת, קבוצות נערים ב', נערים א' וקבוצת הנוער נמצאות במצב שונה לחלוטין: שחקנים משלוש הקבוצות התאגדו לכדי קבוצת אימון אחת, המתאמנת בקריית ביאליק תחת המאמן עומר לוינזון. מדובר במסגרת מצומצמת שאינה משקפת שגרת אימונים מלאה – בקבוצה מתאמנים שבעה שחקנים מהנוער, שישה מנערים א' ושניים מנערים ב', כולם תושבי האזור.

עומר לוינזון (רועי כפיר)

בנוסף, מספר מצומצם של שחקנים מכל אחת מהקבוצות השתלב באימונים של קבוצות אחרות בסביבת מגוריהם, אך חלק גדול מהשחקנים כלל אינו פעיל בתקופה הזו, בשל המצב הביטחוני השורר בקריית שמונה ובסביבתה. אם הלחימה בגזרה הצפונית מול לבנון תימשך, נראה כי לא ניתן יהיה לחזור לשגרת אימונים, ובוודאי שלא לארח משחקים. גם יציאה למשחקי חוץ מרוחקים מאזור אצבע הגליל אינה מובנת מאליה, כשלא מעט הורים עלולים להתנגד לכך מטעמי ביטחון.

אמנם קבוצותיה של קריית שמונה מוחרגות מירידה, אך ברור כי גם במקרה של הפסקת אש, יידרש פרק זמן של לפחות שבועיים של אימונים סדירים כדי להדביק פערים. ללא תקופת הכנה כזו, יתקשו הקבוצות להתמודד באופן שווה מול יריבותיהן, והתוצאות עשויות להשפיע באופן ישיר על זהות היורדות ועל הקבוצות שייאלצו להיאבק על הישרדותן דרך משחקי המבחן.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
