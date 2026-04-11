"ההחלטה האמיצה עם פרץ התבררה כגאונית"

אחרי פתיחת עונה מאכזבת, סאות'המפטון הצליחה להציל את הקמפיין שלה והכניסה את עצמה למאבק על הפלייאוף בשלב הסיום של העונה, כאשר ההחלטות הגדולות של טונדה אקרט בשוק ההעברות החלו להניב תוצאות.

סאות'המפטון פתחה את העונה בדיוק כפי שסיימה את הקודמת, לאחר שירדה מהפרמייר ליג והמשיכה להתקשות גם בצ'מפיונשיפ. “אקרט ביצע מספר מהלכים חשובים בחלון ההעברות של ינואר, שעזרו להקפיץ את הקבוצה במעלה הטבלה, אך ייתכן שהמשמעותי ביותר היה ההחלטה לשנות שוער באמצע העונה”, נכתב ב-’footballleagueworld’.

דניאל פרץ הגיע בינואר לסאות'המפטון בהשאלה מבאיירן מינכן, לאחר שגאווין בזונו עזב לסטוק סיטי. חלון ינואר נתן למועדון הזדמנות לשפר עמדות חלשות, והעמדה הברורה ביותר הייתה בין הקורות.

השוער האירי בזונו המשיך להיות הבחירה המועדפת של אקרט בתחילת דרכו, אך ההופעות שלו הראו במהרה שיש צורך בשינוי אם סאות'המפטון רוצה באמת להיאבק על הפלייאוף. בזונו ספג 6.4 שערים יותר מהצפוי העונה, נתון שמיקם אותו בין החלשים בליגה. סטוק סיטי פנתה בעקבות פציעה ארוכה של ויקטור יוהנסון, ובזונו עבר לשם, בעוד פרץ הגיע בהשאלה עד סוף העונה מבאיירן מינכן.

“קין הגדיר אותו כ’בלתי ייאמן’

“פרץ התקשה לבסס את עצמו בהשאלה בהמבורג בחצי הראשון של העונה, ולכן חזר לבאיירן לפני המעבר לאנגליה. בתקופתו במכבי תל אביב, מאמנו דאז רובי קין, חלוץ טוטנהאם וליברפול לשעבר, הגדיר אותו כ’בלתי יאמן’ לפני המעבר שלו לגרמניה ב-2023 תמורת 4.3 מיליון ליש"ט”, הדגישו באנגליה.

“למרות שמעטים ידעו למה לצפות ממנו עם הגעתו, בשל חוסר דקות משחק בגרמניה, תוך שלושה חודשים בלבד הוא כבר שינה את פני הקבוצה. פרץ מנע 4.33 שערים מאז שהצטרף, נתון שממקם אותו בין השוערים הבולטים סטטיסטית בליגה. הוא שיחק תפקיד מרכזי בעלייה של הקבוצה בטבלה וגם בהצלחות בגביע האנגלי מול קבוצות פרמייר ליג כמו פולהאם וארסנל”, נכתב על הישראלי.

“כמעט בוודאות, סאות'המפטון תממש את סעיף הרכישה שלו בסך 7 מיליון ליש"ט, כאשר פרץ נראה מוכן הן לקפיצה חזרה לפרמייר ליג והן להמשך הובלה כשוער בכיר בצ'מפיונשיפ, לאחר שהמועדון ‘פגע בול’ עם העסקה הזו. יש לשבח את אקרט על ההחלטה האמיצה להחליף את בזונו בפרץ. למרות שבזונו לא הרשים בתחילת העונה, ההחלטה להביא את פרץ ולהפוך אותו מיד לשוער הראשון הייתה מהלך גאוני”, נכתב באנגליה.

“מאז שהצטרף לבאיירן בקיץ 2023, פרץ שיחק רק ארבעה משחקי ליגה, ולא קיבל דקות בהשאלה בהמבורג, כך שהצבתו כשוער ראשון בצ'מפיונשיפ הייתה סיכון לא קטן. עם זאת, השוער בן ה-25 פרח תחת הלחץ, ואם סאות'המפטון תצליח לחזור לפרמייר ליג, יהיה לו חלק מרכזי בכך. הסיינטס יצטרכו לעבור דרך הפלייאוף כדי לשוב לליגה הבכירה, אך עם פרץ בין הקורות, אין סיבה לפקפק בסיכויים שלהם”, סיכמו.