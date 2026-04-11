היסטוריה במונטה קרלו: אלקרס וסינר בחצי

טורניר המאסטרס במונטה קרלו סיפק לנו משחקי רבע גמר בלתי נשכחים, כאשר שני הכוכבים הגדולים של עולם הטניס כיום, קרלוס אלקרס ויאניק סינר, הבטיחו את מקומם בחצי הגמר תוך שהם רושמים ציוני דרך היסטוריים ומרשימים במיוחד. המאבק בין השניים על המקום הראשון בעולם ממשיך להתחמם על מגרשי החימר של הנסיכות.

הספרדי המדורג ראשון בטורניר ואלוף השנה שעברה, קרלוס אלקרס, הציג עליונות מוחלטת כשמחץ את אלכסנדר בובליק הקזחי בתוצאה 3:6, 0:6 תוך 63 דקות בלבד. למרות פתיחה תחרותית שבה בובליק הצליח לחזור מפיגור ולהוביל 2:3 במערכה הראשונה לאחר שהציל ארבע נקודות שבירה, אלקרס העביר הילוך וזכה בעשרה משחקונים ברציפות בדרך לניצחון המוחץ במפגש הראשון אי פעם בין השניים.

הניצחון הזה לא היה עוד ניצחון שגרתי עבור אלקרס, אלא הניצחון ה-300 שלו בקריירה בסבב העולמי. הכישרון הספרדי הגיע להישג המרשים הזה ב-367 משחקים בלבד (הפסיד 67 משחקים בדרך לשם), נתון שמציב אותו במקום השלישי בכל הזמנים בעידן הפתוח, בצוותא עם ג'ון מקנרו האגדי. רק רוד לייבר וג'ימי קונורס הגיעו ל-300 ניצחונות מהר יותר. לשם השוואה, אלקרס הקדים את כל חברי "שלושת הגדולים" - נובאק ג'וקוביץ', רפאל נדאל ורוג'ר פדרר.

בסיום המשחק אמר אלקרס: "אני מאוד שמח על הניצחון ה-300 שלי ומקווה לעוד רבים. איבדתי קצת את התחושה של הכדור בתחילת המשחק, אבל הצלתי כמה משחקונים שנתנו לי ביטחון לחזור לשחק אגרסיבי. שיחקתי משחק נהדר ויציב נגד שחקן שאי אפשר לדעת מה הוא יעשה במהלך הבא". בחצי הגמר יפגוש אלקרס את המקומי ולנטין ואשרו, שהפתיע והדיח את אלכס דה מינור האוסטרלי לאחר קרב עיקש.

במקביל, יאניק סינר האיטלקי המשיך את הכושר הפנטסטי שלו עם ניצחון חלק 3:6, 4:6 על פליקס אוז'ה-אליאסים הקנדי בתוך שעה ו-32 דקות. הניצחון הזה היה ה-20 ברציפות של סינר בטורנירי מאסטרס 1000, רצף מדהים ששם אותו ברשימה אחת אקסקלוסיבית עם פדרר, נדאל וג'וקוביץ', שהיו היחידים לעשות זאת מאז שנת 1990. "אני מרגיש שעשיתי צעד קדימה היום", אמר סינר לאחר המשחק. "זה היה משחק קשה, ידעתי שאני צריך להשתפר באזורים מסוימים, אבל התאוששתי היטב מהעייפות של אתמול ובסך הכל אני מאוד שמח לחזור לחצי הגמר".

בחצי הגמר מצפה לסינר משוכה מאתגרת בדמותו של אלכסנדר זברב הגרמני. זברב נאלץ לעבוד קשה מאוד במשך כמעט שלוש שעות לפני שהכניע את הפתעת הטורניר, ז'ואאו פונסקה הברזילאי בן ה-19, בתוצאה 5:7, 7:6, 3:6. פונסקה רשם טורניר חלומי בהופעת הבכורה שלו במונטה קרלו, כשהדיח בדרך שחקנים כמו גבריאל דיאלו, ארתור רינדרקנש ומתאו ברטיני. הברזילאי הצעיר סיים את דרכו עם פרס כספי של 158,700 אירו ו-200 נקודות דירוג שהקפיצו אותו למקום ה-35 בעולם, אך הניסיון של זברב הכריע ברגעי האמת.

עבור זברב, זהו חצי גמר מאסטרס 15 בקריירה. למרות שלא הציג את הטניס היפה ביותר שלו לאורך הטורניר, הגרמני היה מרוצה: "זה השבוע הראשון של כולנו על חימר אז זה לא הולך להיות קל. המערכה השלישית הייתה הטובה ביותר שלי וזה מראה על שיפור. הדבר החשוב ביותר הוא ללטש את המשחק האגרסיבי שלי". המפגש הקרוב בין סינר לזברב צפוי להיות מרתק, במיוחד לאור העובדה שהאיטלקי ניצח את כל שבעת המפגשים האחרונים ביניהם בסבב. חצאי הגמר מבטיחים לנו טניס ברמה הגבוהה ביותר, כאשר כל העיניים נשואות לעבר אלקרס וסינר בדרכם האפשרית לגמר חלומי.