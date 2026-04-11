"אנחנו למודי ניסיון בהכנות לבית"ר ירושלים"

הדרבי הירושלמי ביום ראשון כבר מעבר לפינה, ובהפועל ירושלים מגיעים דרוכים מתמיד לקראת המשחק הגדול של הבירה. עם רצף מרשים של 858 ימים ללא הפסד בדרבי בליגה, במועדון שואפים להמשיך את המומנטום ולהפתיע גם הפעם. אחרי שבועות של חוסר ודאות, במועדון קיבלו בשמחה את ההחלטה לקיים את הדרבי עם קהל משני הצדדים.

התוכנית של זיו אריה

מבחינה מקצועית, זיו אריה ממשיך לתרגל מערך של 5:3:2 עם לחץ גבוה והגנה אישית. המטרה היא להשתלט על קצב המשחק ולמנוע מבית״ר להגיע למצבים.

במועדון אמרו: “אנחנו למודי ניסיון בהכנות לבית״ר ופגשנו אותה מספיק פעמים כדי לדעת למצוא פתרונות ללחץ שלהם. חובה לצמצם את המצבים שלהם לכמעט אפס”.

רקוניאץ׳ חוזר ומכוון גבוה

בשורות חיוביות מגיעות מכיוונו של מרקו רקוניאץ׳, שחזר לסגל וצפוי להוסיף מחץ להתקפה. החלוץ המונטנגרי התרגש לקראת המשחק: “אני שמח לחזור לירושלים ושהפסקת האש קרתה, עכשיו אפשר להתרכז בכדורגל. התגעגעתי למועדון ולחברים. אני יודע כמה המשחק הזה חשוב לאוהדים וזה פנטסטי שהם יהיו איתנו. ראיתי ביו טיוב משחקי דרבי קודמים, האווירה משוגעת, אני מחכה להגיע לטדי ולנצח”.

היערכות מלאה גם מחוץ למגרש

במועדון נערכים גם מבחינה לוגיסטית והעמידו לרשות האוהדים מערך שאטלים חינמי מתשע נקודות ברחבי העיר. עם סגל כמעט מלא, למעט איליי מדמון שנמצא בספק, ואמונה גדולה ביכולת, בהפועל ירושלים מרגישים מוכנים לאתגר הגדול ומאמינים שהם יכולים לצאת עם תוצאה חיובית מהדרבי.

סערת השיפוט עדיין ברקע

השבוע האחרון בעמק הארזים היה סוער, בעיקר בעקבות אירועי המשחק מול ריינה. במועדון הגדירו את ההחלטות כ“שערוריית שיפוט”, לאחר ביטול פנדל ואדום בהחלטת VAR שנויה במחלוקת. בעקבות פנייה רשמית לאיגוד השופטים, בהפועל ירושלים רשמו הישג עם ביטול שיבוצו של דניאל בר נתן למחזור הקרוב. במועדון הבהירו: “לא ניתן ששופטים יכריעו לנו משחקים”, ומקווים כעת להתרכז בכדורגל בלבד.