5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4826-4625הפועל ת"א4
3927-4625מכבי חיפה5
3636-4125הפועל פ"ת6
3455-4525מכבי נתניה7
2935-2525בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2444-3125הפועל חיפה10
2350-3225מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1852-3225עירוני טבריה13
1257-1725מכבי בני ריינה14

"אנחנו למודי ניסיון בהכנות לבית"ר ירושלים"

תוכנית הדרבי של הפועל ירושלים: זיו אריה הולך על לחץ גבוה והגנה אישית, כשקבוצתו רושמת כבר 858 ימים ללא הפסד ליריבה. רקוניאץ׳ בתמונת ההרכב

שחקני הפועל ירושלים (אורן בן חקון)
הדרבי הירושלמי ביום ראשון כבר מעבר לפינה, ובהפועל ירושלים מגיעים דרוכים מתמיד לקראת המשחק הגדול של הבירה. עם רצף מרשים של 858 ימים ללא הפסד בדרבי בליגה, במועדון שואפים להמשיך את המומנטום ולהפתיע גם הפעם.  אחרי שבועות של חוסר ודאות, במועדון קיבלו בשמחה את ההחלטה לקיים את הדרבי עם קהל משני הצדדים. 

התוכנית של זיו אריה

מבחינה מקצועית, זיו אריה ממשיך לתרגל מערך של 5:3:2 עם לחץ גבוה והגנה אישית. המטרה היא להשתלט על קצב המשחק ולמנוע מבית״ר להגיע למצבים.

במועדון אמרו: “אנחנו למודי ניסיון בהכנות לבית״ר ופגשנו אותה מספיק פעמים כדי לדעת למצוא פתרונות ללחץ שלהם. חובה לצמצם את המצבים שלהם לכמעט אפס”.

זיו אריה (חגזיו אריה (חג'אג' רחאל)

רקוניאץ׳ חוזר ומכוון גבוה

בשורות חיוביות מגיעות מכיוונו של מרקו רקוניאץ׳, שחזר לסגל וצפוי להוסיף מחץ להתקפה. החלוץ המונטנגרי התרגש לקראת המשחק: “אני שמח לחזור לירושלים ושהפסקת האש קרתה, עכשיו אפשר להתרכז בכדורגל. התגעגעתי למועדון ולחברים. אני יודע כמה המשחק הזה חשוב לאוהדים וזה פנטסטי שהם יהיו איתנו. ראיתי ביו טיוב משחקי דרבי קודמים, האווירה משוגעת, אני מחכה להגיע לטדי ולנצח”.

היערכות מלאה גם מחוץ למגרש

במועדון נערכים גם מבחינה לוגיסטית והעמידו לרשות האוהדים מערך שאטלים חינמי מתשע נקודות ברחבי העיר. עם סגל כמעט מלא, למעט איליי מדמון שנמצא בספק, ואמונה גדולה ביכולת, בהפועל ירושלים מרגישים מוכנים לאתגר הגדול ומאמינים שהם יכולים לצאת עם תוצאה חיובית מהדרבי.

אוהדי הפועל ירושלים (ראובן שוורץ)אוהדי הפועל ירושלים (ראובן שוורץ)

סערת השיפוט עדיין ברקע

השבוע האחרון בעמק הארזים היה סוער, בעיקר בעקבות אירועי המשחק מול ריינה. במועדון הגדירו את ההחלטות כ“שערוריית שיפוט”, לאחר ביטול פנדל ואדום בהחלטת VAR שנויה במחלוקת. בעקבות פנייה רשמית לאיגוד השופטים, בהפועל ירושלים רשמו הישג עם ביטול שיבוצו של דניאל בר נתן למחזור הקרוב. במועדון הבהירו: “לא ניתן ששופטים יכריעו לנו משחקים”, ומקווים כעת להתרכז בכדורגל בלבד.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
