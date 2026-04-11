יום שבת, 11.04.2026 שעה 10:27
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
7629-8030ברצלונה1
7029-6531ריאל מדריד2
5835-5430ויאריאל3
5730-5030אתלטיקו מדריד4
4537-4430בטיס5
4437-4430סלטה ויגו6
4145-4630ריאל סוסיאדד7
4131-2730חטאפה8
3837-3630אוסאסונה9
3844-3630אספניול10
3843-3230אתלטיק בילבאו11
3845-3331ג'ירונה12
3535-2930ראיו וייקאנו13
3545-3430ולנסיה14
3243-3230אלאבס15
3148-3630מיורקה16
3150-3730סביליה17
2947-3830אלצ'ה18
2650-3430לבאנטה19
2448-2130אוביידו20

מתיחות בריאל מדריד: מיליטאו נזף בקמאבינגה

הבלם ולונין כעסו על השמירה הלקויה של הקשר בזמן הספיגה, אמבפה נראה נאנח אחרי מהלך כושל של ויניסיוס: "השחקנים סבלו מקלאוסטרופוביה במגרש הביתי"

קמאבינגה (IMAGO)
ריאל מדריד לא רצתה לקחת חלק פעיל במחזור הרטרו של לה ליגה, אחד ממהלכי השיווק הטובים של השנים האחרונות, אך בפועל עשתה מסע אל העבר. היא חזרה בדיוק לאותה נקודה מהעונה שעברה, כשבחודש אפריל החלו לצוץ הספקות. עוד משחק שמצטרף לרשימה של קבוצה שמאיימת לסיים עונה שנייה ברציפות ללא תארים. מצב שעלול להפוך לבעיה מבנית שכבר מתחילה להיות מורגשת.

הבלאנקוס, שעלו עם מספר שינויים בהרכב לעומת המשחק מול באיירן מינכן, ידעו שאין להם יותר מקום לטעויות במאבק האליפות ורצו להפעיל לחץ על ברצלונה. מנגד, ג’ירונה של מיצ'ל ניסתה להשיג ניצחון יקר שיקרב אותה להישרדות ובסופו של דבר נפרדו השתיים ב-1:1.

הקבוצה של אלברו ארבלואה פתחה היטב את המשחק. אדוארדו קמאבינגה, שהיה אחד השינויים הבולטים בהרכב במקום אורליאן טשואמני המורחק לקראת מינכן, בלט במחצית הראשונה. ג'וד בלינגהאם היה קרוב לכבוש עם בעיטה שחלפה סמוך לקורה, בעוד פדריקו ואלוורדה נעצר בהצלה גדולה של גאזאניגה.

המשבר מעמיק: 1:1 בין ריאל מדריד לג'ירונה

עם התקדמות המשחק, ג'ירונה נכנסה לעניינים והחלה לשלוט יותר בכדור, כשהיא מתקרבת לשערו של אנדריי לונין. השוער האוקראיני סיפק הצלה מרשימה כבר ברבע השעה הראשונה, כאשר עצר ניסיון מסוכן של עזדין אונאהי שכיוון לחיבורים. זמן קצר לאחר מכן, לונין נראה כעוס במיוחד לאחר בעיטה חזקה של ארנאו שחלפה סמוך לקורה, כשהוא נוזף בחבריו להגנה על חוסר האגרסיביות בסגירת השטחים ובניסיון לחסום את הבעיטה.

ואלוורדה העלה את ריאל מדריד ליתרון עם בעיטה אופיינית, אך השוער הארגנטינאי יכול היה לעשות יותר, כאשר הכדור עבר לידו בדרך לרשת. אלא שהתגובה של ג'ירונה לא איחרה לבוא. תומא למאר קיבל את הכדור על סף הרחבה, לא היסס ושחרר בעיטה חדה ברגל שמאל שהכניעה את לונין. הכדור חלף בין רגליו של קמאבינגה, שקפץ באיחור ולא הצליח לחסום את הבעיטה.

הרגע הזה הצית את התסכול בהגנת ריאל מדריד. אדר מיליטאו, שנראה זועם במיוחד, הגיב בתנועות ידיים בולטות כלפי קמאבינגה והעביר לו ביקורת על חוסר הנחישות בסגירת השחקן ובניסיון לבלום את הבעיטה. “התגובה של הברזילאי שיקפה היטב את תחושת התסכול של הקבוצה כולה בעקבות הטעות שהובילה לשער השוויון”, נכתב בתקשורת הספרדית.

“שחקני ריאל מדריד נראו כאילו הם סובלים מקלאוסטרופוביה במגרש הביתי שלהם. הבולט מכולם היה קמאבינגה, שנראה בנסיגה משמעותית שעלולה אף לפגוע במעמדו. הוא פתח בהרכב כי ארבלואה חיפש תשובה אחרונה, אך סיים את הערב עם שריקות בוז צורמות מהקהל”, נכתב בספרד.

גם ויניסיוס ואמבפה לא יצאו נקיים. השניים שוב לא הצליחו להתחבר, כשהגרסה הטובה של כל אחד מהם מגיעה דווקא כשהשני לא על המגרש. אצל הברזילאי זה מתבטא בדריבלים חסרי חדות ובחוסר יוזמה, ואצל הצרפתי בשפת גוף מתוסכלת. “רגע אחד, שבו אמבפה נאנח אחרי מהלך כושל של ויניסיוס, המחיש את הנתק ביניהם”, נכתב בספרד.

“ויניסיוס נראה בתקופה האחרונה כאילו הוא לא נוכח באמת, ומה שאמור היה להיות ניהול עומסים לקראת מינכן הפך לתסכול מתמשך. מנגד, אמבפה שיחק באנרגיה גבוהה מאוד, בניסיון לא להיות זה שיישא באשמה על מה שקורה לקבוצה העונה, אך עדיין נתפס כגורם שמערער את האיזון של ריאל מדריד בהשוואה לגרסה המצליחה של השנים האחרונות”, סיכמו.

