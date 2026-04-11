מי שחקן העונה הסדירה, הזר, המאמן והפריצה?

המלחמה הכניסה את הספורט לסחרור שהעמיד בספק את המשך העונה, אבל אחרי הרבה קשיים ותחת המגבלות, היא חודשה. ליגת העל חזרה בדיוק למאני טיים ורגע לפני הפלייאוף, זה הזמן לסכם את הליגה הסדירה. הצביעו בסקרים שלפניכם.

שחקן העונה הסדירה

המועמדים: ירדן שועה (בית"ר ירושלים), דן ביטון (הפועל ב"ש), סתיו טוריאל (הפועל ת"א), אדריאן אוגריסה (עירוני קריית שמונה), גיא חדידה (עירוני טבריה) ורוי רביבו (מכבי ת"א).

שועה הוביל את בית"ר גם אחרי הפציעה של עומר אצילי, ביטון היה המוציא לפועל העיקרי של הפועל ב"ש עד הבעיה בליבו, טוריאל סחף את הפועל ת"א לצמרת, אוגריסה אחראי על כשליש מהשערים של עירוני ק"ש, חדידה מנקודות האור של טבריה ורביבו ביסס את עצמו כנשק התקפי יעיל מהאגף השמאלי.

הזר של העונה

המועמדים: בריאן קרבאלי, לוקה גדראני (בית"ר ירושלים), יילה בטאיי (מכבי חיפה), קינגס קאנגווה (הפועל ב"ש), לויזוס לויזו (הפועל ת"א), צ'אפיוקה סונגה (הפועל פ"ת) וטייריס אסאנטה (מכבי ת"א).

אף אחד כבר לא זוכר שקרבאלי ספג ביקורות רבות בתחילת העונה, אבל לבסוף הוא וגדראני הפכו לצמד בלמים מצוין. בטאיי מוכיח שיש למכבי חיפה על מה לבנות לעונה הבאה גם מעבר לצעירים, קאנגווה ממשיך להראות שהוא אחד הזרים הגדולים שדרכו פה, לויזו מרכיב צמד יעיל עם טוריאל, סונגה שותף מלא לעונה הנהדרת של הפועל פ"ת ואסאנטה בעונה טובה במכבי ת"א.

שוער העונה

המועמדים: גיאורגי ירמקוב (מכבי חיפה), עומר כץ (הפועל פ"ת), אסף צור (הפועל ת"א) ונדב זמיר (הפועל ירושלים).

ירמקוב הוכיח שההתעניינות בו מחו"ל לא מקרית, עומר כץ השתיק את הביקורות שהיו בתחילת העונה, אסף צור הפך לאחד מעמודי התווך בעונה הזו של הפועל ת"א ומי יודע איפה הייתה היום הפועל ירושלים בלי נדב זמיר.

תגלית העונה

המועמדים: רועי דוד, איתי רוטמן (הפועל פ"ת), ג'ון אוטומאו (הפועל ירושלים), זיו בן שימול (בית"ר ירושלים), ינון פיינגזיכט (מכבי חיפה) ורועי אלקוקין (הפועל ת"א).

רועי דוד עשה לעצמו שם והוכיח שהוא כבר לא רק "הבן של" (פרדי דוד), איתי רוטמן הגיע עד לנבחרת ישראל, אוטומאו מועמד להיות האקזיט הבא של הפועל ירושלים, בן שימול השתלב בבית"ר ונותן לברק יצחקי אופציות במגוון עמדות, פיינגזיכט הפך לשחקן הרכב בגיל צעיר ובעונה ממש לא פשוטה של מכבי חיפה, ואלקוקין סיפק רגעי קסם בהפועל ת"א.

פריצת העונה

המועמדים: יאיר מרדכי (עירוני קריית שמונה), סייד אבו פרחי (מכבי ת"א), אלון אזוגי (בני סכנין), ירדן כהן (בית"ר ירושלים) ומוחמד אבו רומי (הפועל ב"ש).

יאיר מרדכי עם עונה אחרונה לפני מעבר לקבוצה גדולה, אבו פרחי מצדיק את הקרדיט בעונה לא פשוטה של מכבי ת"א, אזוגי הוא אחד המגינים הטובים בליגה, ירדן כהן הפך גם לנשק התקפי בבית"ר ואבו רומי הרוויח את המעבר להפועל ב"ש.

מאמן העונה

המועמדים: ברק יצחקי (בית"ר ירושלים), רן קוז'וק (הפועל ב"ש), אליניב ברדה (הפועל ת"א) ועומר פרץ (הפועל פ"ת).

אחרי שנים רבות, בית"ר במאבק האליפות וליצחקי יש חלק גדול בזה, קוז’וק מוביל את הפועל ב"ש, ברדה החזיר את הפועל ת"א לצמרת הכדורגל הישראלי ועומר פרץ הפך את הפועל פ"ת לאחת הקבוצות האטרקטיביות בליגת העל.