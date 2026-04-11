יום שבת, 11.04.2026 שעה 09:39
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
73%8871-952081דטרויט פיסטונס
69%8646-933881בוסטון סלטיקס
65%8817-931981ניו יורק ניקס
62%9356-963381קליבלנד קאבלירס
57%9386-959681אטלנטה הוקס
56%9111-916879אורלנדו מג'יק
55%9222-939082טורונטו ראפטורס
54%9490-944182פילדלפיה 76'
54%9105-954082שארלוט הורנטס
48%9749-981882מיאמי היט
41%9428-894081מילווקי באקס
40%9898-954282שיקגו בולס
26%9365-863581ברוקלין נטס
25%9802-913081אינדיאנה פייסרס
21%9925-902880וושינגטון וויזארדס
 מערב 
78%8729-955581אוקלהומה ת'אנדר
77%8781-948579סן אנטוניו ספרס
66%9548-994382דנבר נאגטס
65%8954-937981יוסטון רוקטס
60%9385-941582לוס אנג'לס לייקרס
57%9444-965082מינסוטה טימברוולבס
55%8862-900280פיניקס סאנס
51%8924-903980לוס אנג'לס קליפרס
49%9400-938081פורטלנד בלייזרס
48%9430-942982גולדן סטייט ווריורס
33%9591-919881דאלאס מאבריקס
33%9477-912979ניו אורלינס פליקנס
28%9949-941582ממפיס גריזליס
28%9783-901581סקרמנטו קינגס
27%10201-959281יוטה ג'אז

"דני לעס את השומרים של הקליפרס כמו נקניקים"

בפורטלנד התלהבו מההופעה הנפלאה של אבדיה: "מדהים כמה הוא טוב בלחדור לסל". ספליטר שיבח: "זה דני שראינו במהלך העונה, אין לי משהו חדש לומר עליו"

דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

דני אבדיה ממשיך לקבל מחמאות גדולות בתקשורת האמריקאית אחרי ההצגה שלו בניצחון 97:116 של פורטלנד על הקליפרס, משחק שהוגדר בארצות הברית כ"חשוב ביותר של הבלייזרס בשנים האחרונות". מעבר ל-35 הנקודות, 5 האסיסטים ו-4 הריבאונדים, הדגש המרכזי היה על הדרך שבה הישראלי השתלט על המשחק ברגעים המכריעים והוביל את הקבוצה לעמדה שמעניקה יתרון משמעותי במאבק על המקום השמיני.

בניתוח המשחק נכתב כי "הבחירה הקונבנציונלית לשחקן המשחק היא דני אבדיה, שענה עם 35 נקודות, 4 ריבאונדים ו-5 אסיסטים", כאשר ההשוואה הישירה לקוואי לנארד רק חיזקה את התחושה: אבדיה לא רק הופיע, אלא גם התעלה על אחד הכוכבים הגדולים בליגה. במקביל, הודגש כי הניצחון הזה לא רק השווה את המאזן בין הקבוצות, אלא גם העניק לפורטלנד יתרון קריטי בשובר השוויון, כזה שיכול להכריע את תמונת הפליי-אין.

אחד הניתוחים הבולטים ביותר עסק ביכולת החדירה של אבדיה, שהפכה לכלי הנשק המרכזי שלו: "לא יפתיע אף אחד שרוב הנקודות של אבדיה הגיעו מחדירות וזריקות עונשין. מה שמדהים זה עד כמה הוא טוב בזה. הקליפרס התכוננו אליו, הם ידעו בדיוק מה הוא רוצה לעשות, הם העמידו עליו שומרים אחד על השני כמו נקניקים על מגש, ואבדיה פשוט לעס אותם ופילס את דרכו דרך כולם, הגיע עד הטבעת וסיים בלייאפים או במסירות. כל שבעת הסלים שלו לשתיים הגיעו מהאזור המוגבל. זה מדהים".

אבדיה (רויטרס)אבדיה (רויטרס)

בתקשורת גם הדגישו את ההשפעה שלו על קצב המשחק. כשפורטלנד שיחקה מהר, "היא נראתה מצוין", ואבדיה היה אחד הגורמים המרכזיים לכך, עם יכולת לייצר התקפות מעבר ולתקוף הגנות לא מסודרות. גם כשהמשחק נתקע בהתקפה עומדת, הוא היה הפתרון המרכזי דרך חדירות ויצירת מגע שהובילה ליתרון גדול בקו העונשין, שם הבלייזרס הגיעו ל-35 זריקות לעומת 12 בלבד של הקליפרס.

מעבר ליכולת האישית, בארצות הברית ציינו גם את התרומה של אבדיה למאמץ הקבוצתי, במיוחד בהגנה בדקות הסיום. פורטלנד הכריעה את המשחק ברבע האחרון בזכות לחץ אינטנסיבי שגרם לאיבודים, כשהקבוצה קלעה 24 נקודות מאיבודי יריבה לעומת 16 בלבד של הקליפרס. "ברבע הרביעי הבלייזרס הפכו לאגרסיביים במיוחד והכריחו טעויות שוב ושוב", נכתב, כאשר אבדיה היה חלק בלתי נפרד מהאנרגיה הזו.

דני אבדיה חוגג (רויטרס)דני אבדיה חוגג (רויטרס)

המאמן טיאגו ספליטר התייחס גם הוא לישראלי ואמר: “זה דני שראינו במהלך העונה, הוא היה אגרסיבי, נכנס לצבע ומצא את חבריו. אין משהו חדש שאני יכול לומר עליו”. 

בסיכומו של דבר, המסר מהתקשורת האמריקאית היה ברור: אבדיה לא רק סיפק משחק גדול סטטיסטית, אלא הפך לשחקן שמכריע משחקים ברגעים החשובים באמת. עם ניצחון שממקם את פורטלנד בעמדת יתרון ברורה לקראת הפליי-אין, ויכולת אישית שנמצאת בשיא, הישראלי מסמן את עצמו כאחד הסיפורים החמים של סיום העונה ב-NBA.

