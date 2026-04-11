"דני לעס את השומרים של הקליפרס כמו נקניקים"

דני אבדיה ממשיך לקבל מחמאות גדולות בתקשורת האמריקאית אחרי ההצגה שלו בניצחון 97:116 של פורטלנד על הקליפרס, משחק שהוגדר בארצות הברית כ"חשוב ביותר של הבלייזרס בשנים האחרונות". מעבר ל-35 הנקודות, 5 האסיסטים ו-4 הריבאונדים, הדגש המרכזי היה על הדרך שבה הישראלי השתלט על המשחק ברגעים המכריעים והוביל את הקבוצה לעמדה שמעניקה יתרון משמעותי במאבק על המקום השמיני.

בניתוח המשחק נכתב כי "הבחירה הקונבנציונלית לשחקן המשחק היא דני אבדיה, שענה עם 35 נקודות, 4 ריבאונדים ו-5 אסיסטים", כאשר ההשוואה הישירה לקוואי לנארד רק חיזקה את התחושה: אבדיה לא רק הופיע, אלא גם התעלה על אחד הכוכבים הגדולים בליגה. במקביל, הודגש כי הניצחון הזה לא רק השווה את המאזן בין הקבוצות, אלא גם העניק לפורטלנד יתרון קריטי בשובר השוויון, כזה שיכול להכריע את תמונת הפליי-אין.

אחד הניתוחים הבולטים ביותר עסק ביכולת החדירה של אבדיה, שהפכה לכלי הנשק המרכזי שלו: "לא יפתיע אף אחד שרוב הנקודות של אבדיה הגיעו מחדירות וזריקות עונשין. מה שמדהים זה עד כמה הוא טוב בזה. הקליפרס התכוננו אליו, הם ידעו בדיוק מה הוא רוצה לעשות, הם העמידו עליו שומרים אחד על השני כמו נקניקים על מגש, ואבדיה פשוט לעס אותם ופילס את דרכו דרך כולם, הגיע עד הטבעת וסיים בלייאפים או במסירות. כל שבעת הסלים שלו לשתיים הגיעו מהאזור המוגבל. זה מדהים".

אבדיה (רויטרס)

בתקשורת גם הדגישו את ההשפעה שלו על קצב המשחק. כשפורטלנד שיחקה מהר, "היא נראתה מצוין", ואבדיה היה אחד הגורמים המרכזיים לכך, עם יכולת לייצר התקפות מעבר ולתקוף הגנות לא מסודרות. גם כשהמשחק נתקע בהתקפה עומדת, הוא היה הפתרון המרכזי דרך חדירות ויצירת מגע שהובילה ליתרון גדול בקו העונשין, שם הבלייזרס הגיעו ל-35 זריקות לעומת 12 בלבד של הקליפרס.

מעבר ליכולת האישית, בארצות הברית ציינו גם את התרומה של אבדיה למאמץ הקבוצתי, במיוחד בהגנה בדקות הסיום. פורטלנד הכריעה את המשחק ברבע האחרון בזכות לחץ אינטנסיבי שגרם לאיבודים, כשהקבוצה קלעה 24 נקודות מאיבודי יריבה לעומת 16 בלבד של הקליפרס. "ברבע הרביעי הבלייזרס הפכו לאגרסיביים במיוחד והכריחו טעויות שוב ושוב", נכתב, כאשר אבדיה היה חלק בלתי נפרד מהאנרגיה הזו.

דני אבדיה חוגג (רויטרס)

המאמן טיאגו ספליטר התייחס גם הוא לישראלי ואמר: “זה דני שראינו במהלך העונה, הוא היה אגרסיבי, נכנס לצבע ומצא את חבריו. אין משהו חדש שאני יכול לומר עליו”.

בסיכומו של דבר, המסר מהתקשורת האמריקאית היה ברור: אבדיה לא רק סיפק משחק גדול סטטיסטית, אלא הפך לשחקן שמכריע משחקים ברגעים החשובים באמת. עם ניצחון שממקם את פורטלנד בעמדת יתרון ברורה לקראת הפליי-אין, ויכולת אישית שנמצאת בשיא, הישראלי מסמן את עצמו כאחד הסיפורים החמים של סיום העונה ב-NBA.