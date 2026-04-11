יום שבת, 11.04.2026 שעה 09:29
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
7629-8030ברצלונה1
7029-6531ריאל מדריד2
5835-5430ויאריאל3
5730-5030אתלטיקו מדריד4
4537-4430בטיס5
4437-4430סלטה ויגו6
4145-4630ריאל סוסיאדד7
4131-2730חטאפה8
3837-3630אוסאסונה9
3844-3630אספניול10
3843-3230אתלטיק בילבאו11
3845-3331ג'ירונה12
3535-2930ראיו וייקאנו13
3545-3430ולנסיה14
3243-3230אלאבס15
3148-3630מיורקה16
3150-3730סביליה17
2947-3830אלצ'ה18
2650-3430לבאנטה19
2448-2130אוביידו20

"דרבי בשביל האליפות": בארסה תפתח פער 9?

הבלאוגרנה יוכלו להתקרב עוד יותר לתואר עם ניצחון ב-19:30 על אספניול (שידור חי בערוץ ONE). לאמין ימאל, אראוחו, באלדה, קסאדו וגאבי צפויים לפתוח

|
שחקני ברצלונה (רויטרס)
הקאמפ נואו יארח הערב (שבת, 19:30, שידור חי בערוץ ONE) את הדרבי המסקרן בין ברצלונה לאספניול. הבלאוגרנה יודעים שניצחון יגדיל את הפער בפסגת הליגה הספרדית לתשע נקודות אחרי ה-1:1 של ריאל מדריד מול ג’ירונה, ובעיתון ‘מונדו דפורטיבו’ נכתב: “דרבי בשביל האליפות".

כשברקע הקלאסיקו ב-10 במאי, ייתכן מאוד ששם תוכרע הליגה - ואולי אפילו תוכתר האלופה. אחרי איבוד חמש נקודות בשני המחזורים האחרונים מצד ריאל, התחושה ברורה: התואר נמצא בידיים של ברצלונה, והיא זו שיכולה רק לאבד אותו מכאן.

ובחזרה לדרבי: למרות העומס הכבד והמאמצים מהמשחק האחרון מול אתלטיקו מדריד, המאמן האנזי פליק לא מתכוון להקל ראש במשימה. ברצלונה תבצע רוטציות, אך תעלה עם הרכב חזק יחסית.

האנזי פליק ולאמין ימאל (IMAGO)האנזי פליק ולאמין ימאל (IMAGO)

ההרכב הצפוי

בקטלוניה מעריכים שלאמין ימאל יפתח בכל זאת למרות העומס, אבל פדרי יקבל מנוחה. ז’ול קונדה, רונאלד אראוחו, פאו קובארסי ואלחנדרו באלדה אמורים לשחק בהגנה, מארק קסאדו וגאבי בקישור האחורי עם פרמין לופס לפניהם ובחלק הקדמי מרקוס רשפורד ופראן טורס בנוסף ללאמין ימאל.

עשה את אבא גאה: ג'וליאנו עם סיומת אדירה!

מי שעשוי לחזור לעניינים הוא פרנקי דה יונג, שהתאמן כרגיל וצפוי לפתוח על הספסל, אך כנראה יקבל דקות ראשונות לקראת הגומלין מול אתלטיקו מדריד בליגת האלופות. כזכור, בארסה הפסידה 2:0 לקולצ’ונרוס בקאמפ נואו במשחק הראשון של רבע הגמר, וביום שלישי יגיע הגומלין במטרופוליטנו וזו הסיבה המרכזית לרוטציות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */