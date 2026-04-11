"דרבי בשביל האליפות": בארסה תפתח פער 9?

הקאמפ נואו יארח הערב (שבת, 19:30, שידור חי בערוץ ONE) את הדרבי המסקרן בין ברצלונה לאספניול. הבלאוגרנה יודעים שניצחון יגדיל את הפער בפסגת הליגה הספרדית לתשע נקודות אחרי ה-1:1 של ריאל מדריד מול ג’ירונה, ובעיתון ‘מונדו דפורטיבו’ נכתב: “דרבי בשביל האליפות".

כשברקע הקלאסיקו ב-10 במאי, ייתכן מאוד ששם תוכרע הליגה - ואולי אפילו תוכתר האלופה. אחרי איבוד חמש נקודות בשני המחזורים האחרונים מצד ריאל, התחושה ברורה: התואר נמצא בידיים של ברצלונה, והיא זו שיכולה רק לאבד אותו מכאן.

ובחזרה לדרבי: למרות העומס הכבד והמאמצים מהמשחק האחרון מול אתלטיקו מדריד, המאמן האנזי פליק לא מתכוון להקל ראש במשימה. ברצלונה תבצע רוטציות, אך תעלה עם הרכב חזק יחסית.

האנזי פליק ולאמין ימאל (IMAGO)

ההרכב הצפוי

בקטלוניה מעריכים שלאמין ימאל יפתח בכל זאת למרות העומס, אבל פדרי יקבל מנוחה. ז’ול קונדה, רונאלד אראוחו, פאו קובארסי ואלחנדרו באלדה אמורים לשחק בהגנה, מארק קסאדו וגאבי בקישור האחורי עם פרמין לופס לפניהם ובחלק הקדמי מרקוס רשפורד ופראן טורס בנוסף ללאמין ימאל.

מי שעשוי לחזור לעניינים הוא פרנקי דה יונג, שהתאמן כרגיל וצפוי לפתוח על הספסל, אך כנראה יקבל דקות ראשונות לקראת הגומלין מול אתלטיקו מדריד בליגת האלופות. כזכור, בארסה הפסידה 2:0 לקולצ’ונרוס בקאמפ נואו במשחק הראשון של רבע הגמר, וביום שלישי יגיע הגומלין במטרופוליטנו וזו הסיבה המרכזית לרוטציות.