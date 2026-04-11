לפני הדרבי: לאמין ימאל סבל מכאבים באימון

באימון ברצלונה היו אתמול (שישי) חששות לנוכח מצבו של לאמין ימאל אחרי שסבל מכאבים ונאלץ לרדת מהדשא מוקדם מהרגיל, כך דווח בעיתון ‘ספורט’ הקטלוני. מספר 10 של בארסה סיים את האימון מוקדם מהרגיל ליתר בטיחות, נבדק אצל הצוות הרפואי ונשללה פציעה, שכן הוא סבל פשוט מעומס.

למרות זאת, לפי הדיווח, לאמין ימאל במצב “מושלם” ואם יהיה צורך הוא יוכל לשחק. עם זאת, בקטלוניה לא שוללים את האפשרות שהכוכב הגדול יקבל מנוחה בדרבי מול אספניול (שבת, 19:30, שידור חי בערוץ ONE).

הבלאוגרנה יודעים שניצחון יגדיל את הפער בפסגת הליגה הספרדית לתשע נקודות אחרי ה-1:1 של ריאל מדריד מול ג’ירונה, ובעיתון ‘מונדו דפורטיבו’ נכתב: “דרבי בשביל האליפות".

כשברקע הקלאסיקו ב-10 במאי, ייתכן מאוד ששם תוכרע הליגה - ואולי אפילו תוכתר האלופה. אחרי איבוד חמש נקודות בשני המחזורים האחרונים מצד ריאל, התחושה ברורה: התואר נמצא בידיים של ברצלונה, והיא זו שיכולה רק לאבד אותו מכאן.

לאמין ימאל (רויטרס)

ובחזרה לדרבי: למרות העומס הכבד והמאמצים מהמשחק האחרון מול אתלטיקו מדריד, המאמן האנזי פליק לא מתכוון להקל ראש במשימה. ברצלונה תבצע רוטציות, אך תעלה עם הרכב חזק יחסית.

ההרכב הצפוי

בקטלוניה מעריכים שפדרי יקבל מנוחה. ז’ול קונדה, רונאלד אראוחו, פאו קובארסי ואלחנדרו באלדה אמורים לשחק בהגנה, מארק קסאדו וגאבי בקישור האחורי עם פרמין לופס לפניהם ובחלק הקדמי מרקוס רשפורד ופראן טורס, כשלא ברור מי ישחק בצד ימין.

מי שעשוי לחזור לעניינים הוא פרנקי דה יונג, שהתאמן כרגיל וצפוי לפתוח על הספסל, אך כנראה יקבל דקות ראשונות לקראת הגומלין מול אתלטיקו מדריד בליגת האלופות. כזכור, בארסה הפסידה 2:0 לקולצ’ונרוס בקאמפ נואו במשחק הראשון של רבע הגמר, וביום שלישי יגיע הגומלין במטרופוליטנו וזו הסיבה המרכזית לרוטציות.