פורטלנד ואבדיה פסע מהבטחת המקום השמיני

הגיע למאני טיים של העונה. דני אבדיה ופורטלנד הביסו הבוקר (שבת) 97:116 את לוס אנג'לס קליפרס ועלו למקום השמיני במערב, עמדה שממנה הם צפויים לסיים את העונה הסדירה. ומה נשאר להם כדי להבטיח זאת? משימה פשוטה יחסית.

הטרייל בלייזרס צריכים לנצח בבית את סקרמנטו, שמדורגת אחרונה במערב, במשחק הסיום של העונה הסדירה שייערך בין ראשון לשני ב-03:30 שעון ישראל. ניצחון שם יעניק להם באופן רשמי את המקום השמיני ויסדר מפגש מול פיניקס במסגרת הפליי-אין. חשוב לציין כי הקינגס נמצאים במאבקי טנקינג, ולכן אין להם אינטרס ממשי לנצח.

תמונת הפליי-אין במערב:

7 – פיניקס - 36:44

8 – פורטלנד - 40:41

9 – קליפרס - 40:41

10 – גולדן סטייט - 42:37

כידוע, בפליי-אין הקבוצה מהמקום השביעי מארחת את השמינית לקרב על הכרטיס לפלייאוף מהמקום השביעי. המפסידה מקבלת הזדמנות נוספת, כשהיא מארחת את המנצחת בין המדורגות 9 ו-10, במשחק שמכריע את זהות העולה מהמקום השמיני.

הת'אנדר כבר הבטיחו את המקום הראשון במערב ויפגשו את זו שתסיים במקום השמיני לאחר הפליי-אין. סן אנטוניו, שתסיים במקום השני, תארח בסיבוב הראשון את המנצחת במפגש הצפוי בין פיניקס לפורטלנד, משחק שייערך ב-15 באפריל ב-05:00 שעון ישראל.

אם פורטלנד תעמוד במשימה ולא תמעד, הקליפרס יארחו את גולדן סטייט לקרב על הישרדות בפליי-אין ב-16 באפריל ב-05:00 שעון ישראל, בעוד המשחק האחרון שיקבע את העולה השמינית ישוחק ב-18 באפריל ב-05:00 שעון ישראל.

משום שפורטלנד ניצחה את הקליפרס (2:2 בין הקבוצות העונה), היא הבטיחה יתרון במאזן הפנימי מול היריבה מ-LA, משום שיש לה מאזן טוב יותר מול קבוצות המערב, זאת במקרה של שובר שוויון.