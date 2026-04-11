נ.ב.א 25-26
 מזרח 
73%8871-952081דטרויט פיסטונס
69%8646-933881בוסטון סלטיקס
65%8817-931981ניו יורק ניקס
62%9356-963381קליבלנד קאבלירס
57%9386-959681אטלנטה הוקס
56%9111-916879אורלנדו מג'יק
55%9222-939082טורונטו ראפטורס
54%9490-944182פילדלפיה 76'
54%9105-954082שארלוט הורנטס
48%9749-981882מיאמי היט
41%9428-894081מילווקי באקס
40%9898-954282שיקגו בולס
26%9365-863581ברוקלין נטס
25%9802-913081אינדיאנה פייסרס
21%9925-902880וושינגטון וויזארדס
 מערב 
78%8729-955581אוקלהומה ת'אנדר
77%8781-948579סן אנטוניו ספרס
66%9548-994382דנבר נאגטס
65%8954-937981יוסטון רוקטס
60%9385-941582לוס אנג'לס לייקרס
57%9444-965082מינסוטה טימברוולבס
55%8862-900280פיניקס סאנס
51%8924-903980לוס אנג'לס קליפרס
49%9400-938081פורטלנד בלייזרס
48%9430-942982גולדן סטייט ווריורס
33%9591-919881דאלאס מאבריקס
33%9477-912979ניו אורלינס פליקנס
28%9949-941582ממפיס גריזליס
28%9783-901581סקרמנטו קינגס
27%10201-959281יוטה ג'אז

פורטלנד ואבדיה פסע מהבטחת המקום השמיני

הישראלי וחבריו זקוקים לניצחון על סקרמנטו האחרונה כדי להבטיח את מקומם מול פיניקס בפלייאין. תמונת המצב לקראת מחזור הסיום של העונה הסדירה ב-NBA

אבדיה ושחקני פורטלנד (רויטרס)
אבדיה ושחקני פורטלנד (רויטרס)

הגיע למאני טיים של העונה. דני אבדיה ופורטלנד הביסו הבוקר (שבת) 97:116 את לוס אנג'לס קליפרס ועלו למקום השמיני במערב, עמדה שממנה הם צפויים לסיים את העונה הסדירה. ומה נשאר להם כדי להבטיח זאת? משימה פשוטה יחסית.

הטרייל בלייזרס צריכים לנצח בבית את סקרמנטו, שמדורגת אחרונה במערב, במשחק הסיום של העונה הסדירה שייערך בין ראשון לשני ב-03:30 שעון ישראל. ניצחון שם יעניק להם באופן רשמי את המקום השמיני ויסדר מפגש מול פיניקס במסגרת הפליי-אין. חשוב לציין כי הקינגס נמצאים במאבקי טנקינג, ולכן אין להם אינטרס ממשי לנצח.

תמונת הפליי-אין במערב:

7 –  פיניקס - 36:44
8 – פורטלנד - 40:41
9 – קליפרס - 40:41
10 – גולדן סטייט - 42:37

כידוע, בפליי-אין הקבוצה מהמקום השביעי מארחת את השמינית לקרב על הכרטיס לפלייאוף מהמקום השביעי. המפסידה מקבלת הזדמנות נוספת, כשהיא מארחת את המנצחת בין המדורגות 9 ו-10, במשחק שמכריע את זהות העולה מהמקום השמיני.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

הת'אנדר כבר הבטיחו את המקום הראשון במערב ויפגשו את זו שתסיים במקום השמיני לאחר הפליי-אין. סן אנטוניו, שתסיים במקום השני, תארח בסיבוב הראשון את המנצחת במפגש הצפוי בין פיניקס לפורטלנד, משחק שייערך ב-15 באפריל ב-05:00 שעון ישראל.

אם פורטלנד תעמוד במשימה ולא תמעד, הקליפרס יארחו את גולדן סטייט לקרב על הישרדות בפליי-אין ב-16 באפריל ב-05:00 שעון ישראל, בעוד המשחק האחרון שיקבע את העולה השמינית ישוחק ב-18 באפריל ב-05:00 שעון ישראל.

משום שפורטלנד ניצחה את הקליפרס (2:2 בין הקבוצות העונה), היא הבטיחה יתרון במאזן הפנימי מול היריבה מ-LA, משום שיש לה מאזן טוב יותר מול קבוצות המערב, זאת במקרה של שובר שוויון.

