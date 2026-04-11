יום שבת, 11.04.2026 שעה 09:40
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
73%8871-952081דטרויט פיסטונס
69%8646-933881בוסטון סלטיקס
65%8817-931981ניו יורק ניקס
62%9356-963381קליבלנד קאבלירס
57%9386-959681אטלנטה הוקס
56%9111-916879אורלנדו מג'יק
55%9222-939082טורונטו ראפטורס
54%9490-944182פילדלפיה 76'
54%9105-954082שארלוט הורנטס
48%9749-981882מיאמי היט
41%9428-894081מילווקי באקס
40%9898-954282שיקגו בולס
26%9365-863581ברוקלין נטס
25%9802-913081אינדיאנה פייסרס
21%9925-902880וושינגטון וויזארדס
 מערב 
78%8729-955581אוקלהומה ת'אנדר
77%8781-948579סן אנטוניו ספרס
66%9548-994382דנבר נאגטס
65%8954-937981יוסטון רוקטס
60%9385-941582לוס אנג'לס לייקרס
57%9444-965082מינסוטה טימברוולבס
55%8862-900280פיניקס סאנס
51%8924-903980לוס אנג'לס קליפרס
49%9400-938081פורטלנד בלייזרס
48%9430-942982גולדן סטייט ווריורס
33%9591-919881דאלאס מאבריקס
33%9477-912979ניו אורלינס פליקנס
28%9949-941582ממפיס גריזליס
28%9783-901581סקרמנטו קינגס
27%10201-959281יוטה ג'אז

אבדיה: לא פוחד מאף אחד, אוהב משחקים גדולים

הישראלי אחרי שקלע 35 נקודות ב-97:116 על הקליפרס והעלה את פורטלנד למקום ה-8 במערב: "השלשה שנכנסה? לא הפעם הראשונה בקריירה, בטוח בקליעה שלי"

|
דני אבדיה (פורטלנד)
דני אבדיה (פורטלנד)

דני אבדיה הופיע בגדול מתי שפורטלנד הכי הייתה צריכה אותו. אחרי שהבלייזרס קידמו את המשחק על המקום השמיני במערב מול לוס אנג’לס קליפרס בתור קרב בין אבדיה לקוואי לנארד, הכוכב הישראלי התעלה הבוקר (שבת) עם 35 נקודות בדרך ל-97:116 על הקליפרס.

“זה ניצחון חשוב מאוד”, אמר אבדיה אחרי שפורטלנד עלתה למקום השמיני, “נהנינו, התחרנו והראינו את האופי שלנו. אנחנו לא מוותרים וזה מה שאנחנו עושים על הפרקט".

אבדיה דיבר גם על הקהל: "רצינו לשמח את האוהדים, הם תמיד משחקים תפקיד חשוב, אנחנו אוהבים אותם. הם היו מדהימים כל העונה ונקווה שנחזיר להם”.

דני אבדיה (פורטלנד)

”היכולת שלי? כולנו היינו במשחק”

כוכב פורטלנד קלע 15 נקודות רק ברבע האחרון והוא נשאל גם על היכולת שלו באופן אישי: “הייתי אגרסיבי, אבל זה לא רק בהתקפה. כולנו היינו במשחק וזה מה שצריך כדי לנצח. הפלייאוף? השמיים הם הגבול, היו לנו עליות וירידות העונה, יש לנו את האנשים כדי לעשות את זה. אני אוהב את השחקנים ואני מקווה שנעשה דברים גדולים".

במסיבת העיתונאים אמר אבדיה: "אני אוהב משחקים גדולים, זה מה שיפה בספורט, המשחקים האינטנסיביים והחשובים שבהם כל דבר קובע. זה הרגיש כמו פלייאוף. אני שמח עם כל מה שהלך טוב, איך שבאנו למשחק, איך שתקפנו ואיך הגנו. אני מנסה להיות אגרסיבי, מנסה להיות אני ולעשות את המהלך הנכון. הלילה הייתי צריך להיות מרוכז יותר, רציתי להיות שם בשני צידי המגרש”.

אבדיה (רויטרס)

"בחלק האחרון של העונה אנחנו ניגשים למשחקים באינטנסיביות גבוהה וברמה אחרת של ריכוז. אנחנו לא מסתכלים על משחק ספציפי ואומרים שבו נשחק יותר חזק, מנסים להתחרות בכל משחק. כדורסל זה משחק של ריצות, בתחילת העונה התקשינו לשמור על ההובלה ולשמור על קור רוח, אבל לקראת סוף העונה צמחנו, גם הגנתית ובכל הפרטים הקטנים, לא נתנו לזה להיכנס לנו לראש. אנחנו לא לחוצים כשהקבוצה השנייה עושה ריצה או מובילה, רואים כמה גדלנו מהבחינה הזו", הוסיף.

אבדיה נשאל האם זה המשחק החשוב בקריירה שלו ב-NBA: "זה היה משחק חשוב, לא יודע אם זה הכי חשוב בקריירה, צריך להסתכל על הקריירה בזום אאוט ולראות. אני אוהב משחקים צמודים וחשובים, אני בא ליהנות ולשחק חזק, אני לא מפחד מאף אחד, חוץ מזה המשחקים החשובים עוד לפנינו ויש לנו עוד דרך לעשות, מכוונים גבוה. בכל פעם שאני זורק אני מדמיין שאני קולע, היו לי משחקים של הרבה שלשות, לא חושב שיש לי בעיה בקליעה, האחוזים פחות מעניינים אותי, יותר חשוב לי להיכנס לקצב. ממשיך לזרוק בביטחון ולהתאמן והכל בסדר".

דני אבדיה חוגג (רויטרס)

על הדקות האחרונות אמר הישראלי: "זה מיוחד, אנחנו אוהבים את הקהל שלנו, הם חלק מרכזי מהקבוצה שלנו, אנחנו מאוד מחוברים לאוהדים, כיף לשחק פה והיה אולם מלא, היה וייב נהדר וזה חלק מזה. השלשה שנכנסה? זו לא השלשה הראשונה שלי בקריירה, זה בסדר, אני סומך על איך שאני זורק. מאז הפציעה הייתי קצת בירידה, אבל אני לא מודאג מזה ושום דבר לא השתנה. האווירה בקבוצה רגילה, מתרכזים בלנצח את סקרמנטו ולבוא אגרסיביים, כרגע לא מתרכזים בפלייאין, נסיים את העונה הסדירה ונתכונן". 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */