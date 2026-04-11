אבדיה: לא פוחד מאף אחד, אוהב משחקים גדולים

דני אבדיה הופיע בגדול מתי שפורטלנד הכי הייתה צריכה אותו. אחרי שהבלייזרס קידמו את המשחק על המקום השמיני במערב מול לוס אנג’לס קליפרס בתור קרב בין אבדיה לקוואי לנארד, הכוכב הישראלי התעלה הבוקר (שבת) עם 35 נקודות בדרך ל-97:116 על הקליפרס.

“זה ניצחון חשוב מאוד”, אמר אבדיה אחרי שפורטלנד עלתה למקום השמיני, “נהנינו, התחרנו והראינו את האופי שלנו. אנחנו לא מוותרים וזה מה שאנחנו עושים על הפרקט".

אבדיה דיבר גם על הקהל: "רצינו לשמח את האוהדים, הם תמיד משחקים תפקיד חשוב, אנחנו אוהבים אותם. הם היו מדהימים כל העונה ונקווה שנחזיר להם”.

כוכב פורטלנד קלע 15 נקודות רק ברבע האחרון והוא נשאל גם על היכולת שלו באופן אישי: “הייתי אגרסיבי, אבל זה לא רק בהתקפה. כולנו היינו במשחק וזה מה שצריך כדי לנצח. הפלייאוף? השמיים הם הגבול, היו לנו עליות וירידות העונה, יש לנו את האנשים כדי לעשות את זה. אני אוהב את השחקנים ואני מקווה שנעשה דברים גדולים".

במסיבת העיתונאים אמר אבדיה: "אני אוהב משחקים גדולים, זה מה שיפה בספורט, המשחקים האינטנסיביים והחשובים שבהם כל דבר קובע. זה הרגיש כמו פלייאוף. אני שמח עם כל מה שהלך טוב, איך שבאנו למשחק, איך שתקפנו ואיך הגנו. אני מנסה להיות אגרסיבי, מנסה להיות אני ולעשות את המהלך הנכון. הלילה הייתי צריך להיות מרוכז יותר, רציתי להיות שם בשני צידי המגרש”.

"בחלק האחרון של העונה אנחנו ניגשים למשחקים באינטנסיביות גבוהה וברמה אחרת של ריכוז. אנחנו לא מסתכלים על משחק ספציפי ואומרים שבו נשחק יותר חזק, מנסים להתחרות בכל משחק. כדורסל זה משחק של ריצות, בתחילת העונה התקשינו לשמור על ההובלה ולשמור על קור רוח, אבל לקראת סוף העונה צמחנו, גם הגנתית ובכל הפרטים הקטנים, לא נתנו לזה להיכנס לנו לראש. אנחנו לא לחוצים כשהקבוצה השנייה עושה ריצה או מובילה, רואים כמה גדלנו מהבחינה הזו", הוסיף.

אבדיה נשאל האם זה המשחק החשוב בקריירה שלו ב-NBA: "זה היה משחק חשוב, לא יודע אם זה הכי חשוב בקריירה, צריך להסתכל על הקריירה בזום אאוט ולראות. אני אוהב משחקים צמודים וחשובים, אני בא ליהנות ולשחק חזק, אני לא מפחד מאף אחד, חוץ מזה המשחקים החשובים עוד לפנינו ויש לנו עוד דרך לעשות, מכוונים גבוה. בכל פעם שאני זורק אני מדמיין שאני קולע, היו לי משחקים של הרבה שלשות, לא חושב שיש לי בעיה בקליעה, האחוזים פחות מעניינים אותי, יותר חשוב לי להיכנס לקצב. ממשיך לזרוק בביטחון ולהתאמן והכל בסדר".

על הדקות האחרונות אמר הישראלי: "זה מיוחד, אנחנו אוהבים את הקהל שלנו, הם חלק מרכזי מהקבוצה שלנו, אנחנו מאוד מחוברים לאוהדים, כיף לשחק פה והיה אולם מלא, היה וייב נהדר וזה חלק מזה. השלשה שנכנסה? זו לא השלשה הראשונה שלי בקריירה, זה בסדר, אני סומך על איך שאני זורק. מאז הפציעה הייתי קצת בירידה, אבל אני לא מודאג מזה ושום דבר לא השתנה. האווירה בקבוצה רגילה, מתרכזים בלנצח את סקרמנטו ולבוא אגרסיביים, כרגע לא מתרכזים בפלייאין, נסיים את העונה הסדירה ונתכונן".