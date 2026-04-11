יום שבת, 11.04.2026 שעה 12:43
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
73%8871-952081דטרויט פיסטונס
69%8646-933881בוסטון סלטיקס
65%8817-931981ניו יורק ניקס
62%9356-963381קליבלנד קאבלירס
57%9386-959681אטלנטה הוקס
56%9111-916879אורלנדו מג'יק
55%9222-939082טורונטו ראפטורס
54%9490-944182פילדלפיה 76'
54%9105-954082שארלוט הורנטס
48%9749-981882מיאמי היט
41%9428-894081מילווקי באקס
40%9898-954282שיקגו בולס
26%9365-863581ברוקלין נטס
25%9802-913081אינדיאנה פייסרס
21%9925-902880וושינגטון וויזארדס
 מערב 
78%8729-955581אוקלהומה ת'אנדר
77%8781-948579סן אנטוניו ספרס
66%9548-994382דנבר נאגטס
65%8954-937981יוסטון רוקטס
60%9385-941582לוס אנג'לס לייקרס
57%9444-965082מינסוטה טימברוולבס
55%8862-900280פיניקס סאנס
51%8924-903980לוס אנג'לס קליפרס
49%9400-938081פורטלנד בלייזרס
48%9430-942982גולדן סטייט ווריורס
33%9591-919881דאלאס מאבריקס
33%9477-912979ניו אורלינס פליקנס
28%9949-941582ממפיס גריזליס
28%9783-901581סקרמנטו קינגס
27%10201-959281יוטה ג'אז

בשיא תפארתו: 35 נק' לדני בניצחון על הקליפרס

ממשחקיו הגדולים ביותר: אבדיה סיפק הופעה אדירה ובלט בקלאץ' ב-97:116 הקריטי על הקבוצה מ-LA, פורטלנד עשתה צעד חשוב לעבר המקום ה-8. שארפ חזר

דני אבדיה חוגג (רויטרס)
דני אבדיה חוגג (רויטרס)

דני אבדיה שוב הוכיח שהוא שחקן של רגעים גדולים, ובמשחק החשוב ביותר של פורטלנד העונה הוא סיפק הופעה מהסוג שמגדיר עונה שלמה. בקרב ישיר מול הקליפרס על המקום השמיני, הישראלי התפוצץ עם 35 נקודות, לצד 5 אסיסטים ו-4 ריבאונדים, והוביל את הבלייזרס לניצחון 97:116 קריטי שהעלה אותם לעמדת זינוק מצוינת לפלייאין.

כבר מהרבע הראשון היה ברור שאבדיה הגיע למשחק בגישה אחרת. הוא קלע 16 נקודות מוקדמות (שיא קריירה ברבע הראשון) והכתיב את הקצב, בדרך ליתרון 24:33. עד המחצית פורטלנד שלטה גם בצבע וגם בקו העונשין, עם יתרון 16:27 בריבאונדים ו-4:15 בזריקות עונשין, כשאבדיה הוא אחד הגורמים המרכזיים לכך, הן בנוכחות הפיזית והן באגרסיביות.

אבדיה לקח פיקוד

אבדיה לא הסתפק רק בפתיחה חזקה. לאורך המשחק הוא שמר על יציבות, אך בדקות ההכרעה כבר לקח פיקוד מלא. כשהקליפרס הצליחו לצמצם ולחזור למשחק, פורטלנד הגיבה ברגעים הנכונים, והישראלי היה שם עם נקודות חשובות, כולל 5 מ-5 מהקו במאני טיים, שעזרו לשמור על היתרון ולשבור סופית את ההתנגדות.

אבדיה ושחקני פורטלנד (רויטרס)

מעבר למספרים, אבדיה היה חלק מרכזי גם בזהות הקבוצתית של פורטלנד. הבלייזרס ניצחו 35:46 בכדורים החוזרים, והמשיכו לבסס את עצמם כקבוצה דומיננטית בריבאונד, כשאבדיה משלב בין כוח, חוכמת משחק ויכולת לשמור על כמה עמדות. גם בהגנה הוא תרם ללחץ שהוביל לאיבודים קריטיים של הקליפרס בדקות הסיום.

למרות ערב סולידי של קוואי לנארד עם 24 נקודות, 8 ריבאונדים ו-5 אסיסטים, הפער האמיתי נוצר בצד הקבוצתי. ההגנה של פורטלנד ברבע האחרון, יחד עם קבלת החלטות נכונה והוצאה לפועל מדויקת, הפכו משחק צמוד להכרעה ברורה. גם תרומה של שחקני המשנה, כולל קליעות מבחוץ ופעולות הגנתיות, השלימה את התמונה.

שיידון שארפ ודני אבדיה (רויטרס)

הניצחון הזה לא רק השווה את המאזן של פורטלנד לזה של הקליפרס (40:41), אלא גם העניק לה יתרון חשוב בשובר השוויון ביניהן. המשמעות היא קפיצה למקום השמיני, שמעניק יתרון משמעותי בפלייאין, כולל הזדמנות כפולה להעפיל לפלייאוף, לעומת משחק הדחה אחד בלבד לקבוצות במקומות 9-10.

דני אבדיה (רויטרס)
החגיגה האופיינית. אבדיה (רויטרס)
ערב מפלצתי. אבדיה (רויטרס)
הופעה בלתי נשכחת. אבדיה (רויטרס)

כעת, כשנותר משחק אחד בלבד לעונה הסדירה, פורטלנד מחזיקה בגורל שלה בידיים. ניצחון נוסף יבטיח את המקום השמיני, וביכולת הנוכחית של אבדיה, שמגיע לשיא בדיוק בזמן הנכון, הבלייזרס יכולים להרגיש שיש להם את השחקן שיודע להכריע משחקים ברגעים הגדולים באמת.

