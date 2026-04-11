ליגה ספרדית 25-26
7629-8030ברצלונה1
7029-6531ריאל מדריד2
5835-5430ויאריאל3
5730-5030אתלטיקו מדריד4
4537-4430בטיס5
4437-4430סלטה ויגו6
4145-4630ריאל סוסיאדד7
4131-2730חטאפה8
3837-3630אוסאסונה9
3844-3630אספניול10
3843-3230אתלטיק בילבאו11
3845-3331ג'ירונה12
3535-2930ראיו וייקאנו13
3545-3430ולנסיה14
3243-3230אלאבס15
3148-3630מיורקה16
3150-3730סביליה17
2947-3830אלצ'ה18
2650-3430לבאנטה19
2448-2130אוביידו20

ריאל מדריד מאבדת כיוון, ואולי גם את כל העונה

אפריל השחור של הבלאנקוס: לפני חודשיים הם היו בפסגה, אבל מאז - קריסה. הם לא מאומנים, מאזן עגום לארבלואה, מי יאמן בעונה הבאה? האזינו לפודקאסט

ג'וד בלינגהאם (IMAGO)
ג'וד בלינגהאם (IMAGO)

לפני כחודשיים ריאל מדריד הייתה במקום הראשון בטבלה אחרי שג’ירונה הצליחה להפתיע את ברצלונה, אבל מאז? הקבוצה הצליחה לרשום רק שלושה ניצחונות בשבעה משחקים בליגה הספרדית, כולל ב-1:1 עם ג’ירונה אמש (שישי), כך שהיא עלולה לצאת ממאבק האליפות. זה אפריל השחור של הבלאנקוס (הלבנים), שהפסידו גם לבאיירן מינכן בליגת האלופות וגם למיורקה בלה ליגה קודם לכן, והם עלולים לסיים את העונה בלי תואר.

אסי ממן, חמי אלמוג ומוטלה רפלד מסכמים עוד משחק מאכזב שמשקף את העונה כולה, בפודקאסט ריאל, גם הגול של פדה ואלוורדה לא הצליח להציל את הבלאנקוס ששוב סופגים ולא מנצחים. הפער מברצלונה המוליכה עלול לגדול, הקבוצה של אלברו ארבלואה נראית לא מאומנת והמאמן הזמני רושם מאזן עגום. וגם: הבעיות שדולפות מחדר ההלבשה, הסיפור שמסעיר את ההנהלה, מי יהיה המאמן הבא והאם יגיע מנהל מקצועי חדש?

בנוסף, הפרק עסק גם במשחקים בשלב רבע הגמר של ליגת האלופות: ההפסד 2:1 לבאיירן מינכן בברנבאו כשהאורחים שלטו, פערי הרמות בין הקבוצות, ממה נובע המשבר במדריד, ואיך הקבוצה תצליח לחזור ולהפתיע באליאנץ ארנה אם בכלל?

האזינו לפודקאסט החדש של ריאל מדריד ב-ONE.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
