ריאל מדריד מאבדת כיוון, ואולי גם את כל העונה

לפני כחודשיים ריאל מדריד הייתה במקום הראשון בטבלה אחרי שג’ירונה הצליחה להפתיע את ברצלונה, אבל מאז? הקבוצה הצליחה לרשום רק שלושה ניצחונות בשבעה משחקים בליגה הספרדית, כולל ב-1:1 עם ג’ירונה אמש (שישי), כך שהיא עלולה לצאת ממאבק האליפות. זה אפריל השחור של הבלאנקוס (הלבנים), שהפסידו גם לבאיירן מינכן בליגת האלופות וגם למיורקה בלה ליגה קודם לכן, והם עלולים לסיים את העונה בלי תואר.

אסי ממן, חמי אלמוג ומוטלה רפלד מסכמים עוד משחק מאכזב שמשקף את העונה כולה, בפודקאסט ריאל, גם הגול של פדה ואלוורדה לא הצליח להציל את הבלאנקוס ששוב סופגים ולא מנצחים. הפער מברצלונה המוליכה עלול לגדול, הקבוצה של אלברו ארבלואה נראית לא מאומנת והמאמן הזמני רושם מאזן עגום. וגם: הבעיות שדולפות מחדר ההלבשה, הסיפור שמסעיר את ההנהלה, מי יהיה המאמן הבא והאם יגיע מנהל מקצועי חדש?

בנוסף, הפרק עסק גם במשחקים בשלב רבע הגמר של ליגת האלופות: ההפסד 2:1 לבאיירן מינכן בברנבאו כשהאורחים שלטו, פערי הרמות בין הקבוצות, ממה נובע המשבר במדריד, ואיך הקבוצה תצליח לחזור ולהפתיע באליאנץ ארנה אם בכלל?

