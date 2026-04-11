"מינכן או לתהום": ויניסיוס ואמבפה קיבלו ציון 3

ריאל מדריד יצאה מה-1:1 מול ג'ירונה לא רק עם איבוד נקודות, אלא גם עם ביקורת קשה במיוחד בתקשורת הספרדית. ב'מארקה' וב'אס' לא חסכו מילים, ותיארו קבוצה שנראית רחוקה מאוד מהסטנדרטים שלה, גם מקצועית וגם מנטלית, דווקא בשלב הקריטי של העונה.

ב'מארקה' נכתב בצורה חדה: "פיאסקו בחזרה הגנרלית. ריאל מדריד פירשה לא נכון את ההכנות למינכן ולקחה עוד צעד אחורה בליגה, עם חוסר גם בכדורגל וגם באופי". עוד הוסיפו כי למרות היתרון שהגיע מבעיטה אופיינית של פדה ואלוורדה, הקבוצה "סיימה את המשחק בלי השפעה אמיתית". לגבי הפנדל על אמבפה ציינו: "הם דרשו פנדל, וזה היה פנדל, אבל גם זה לא מצדיק קבוצה שהתנתקה מהקהל שלה".

הקו הביקורתי נמשך גם בהמשך הסיקור: "ריאל מדריד כבר לא מצליחה לחזור, לא במשחקים ולא בעונה עצמה". ב'מארקה' הדגישו כי הרצף השלילי והתחושה הכללית מצביעים על עונה שנשמטת מהידיים: "באמצע אפריל, העונה בורחת בלי להשאיר סימן". עוד נכתב כי המשחק במינכן הוא "הכדור האחרון", אך התחושה היא ש"קאמבק הוא יותר משאלת לב מאשר אפשרות אמיתית".

המשבר מעמיק: 1:1 בין ריאל מדריד לג'ירונה

בנוסף, הודגש כי למרות שמות גדולים כמו אמבפה, ויניסיוס, בלינגהאם ומיליטאו, הבעיה עמוקה יותר: "כדורגל מזכיר לנו שזה לא עניין של לאסוף כישרון, אלא לגרום לו לעבוד, וזה משהו שכבר הרבה זמן לא קורה". עוד תיארו את ריאל כ"קבוצה שבורה, מחולקת לשניים, ללא מבנה או המשכיות", כזו שנשענת על פעולות אישיות במקום משחק קבוצתי.

ב'אס' הצטרפו לביקורת וכתבו: "מינכן או לתהום. כדי להסיר ספק, ריאל מדריד הבהירה לברנבאו הזועם שמינכן זה הכל או כלום". עוד נכתב כי איבוד הנקודות הוא "כמעט פרידה לא רשמית מהליגה", והוסיפו ביקורת ישירה על כוכבי ההתקפה: "אמבפה עדיין לא מצא את הקוד לכספת, ויניסיוס איבד את המגע שלו".

ציונים נמוכים לוויניסיוס ואמבפה

גם בציונים האישיים הביקורת הייתה חריפה במיוחד. על אמבפה נכתב: "משחק מאוד מאוד שקט. הוא שיחק בהילוך חצי, היה מנותק לאורך דקות ארוכות והתחבר רק ברגעים מסוימים", והוא קיבל ציון 3. על ויניסיוס נכתב: "מעט מאוד, כמעט כלום. לא הצליח לאיים ולא שיחק בקצב הרגיל שלו", וגם הוא קיבל ציון 3, כשהקהל אף שרק לו בוז לפרקים.

הביקורת הקשה ביותר הופנתה כלפי אדוארדו קמאבינגה: "הוא עדיין מתקשה, לא עצמו. שחקן לא יציב, חסר ביטחון ולא משדר יציבות", נכתב עליו, תוך אזכור ישיר לכך שלא הצליח לחסום את הבעיטה של למאר בשער השוויון. גם הוא ספג שריקות בוז מהקהל והסתפק בציון 2.

מנגד, בג'ירונה יצאו מרוצים מאוד מהנקודה. המאמן מיצ'ל שיבח את שחקניו ואמר כי מדובר ב"מאמץ אדיר" שהוביל לתוצאה חשובה בדרך להישארות בליגה. לדבריו, "השער של למאר נתן לנו אנרגיה", והוא אף הוסיף כי למרות הכל, הוא מאמין שריאל מדריד "מסוגלת להפוך את המצב" במשחק הגומלין מול באיירן ושמבחינתו רייס היה לפני אמבפה ולכן לא מדובר בפנדל.