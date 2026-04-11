"שערוריה, פנדל ברור", "שחיתות בהתאחדות"

בריאל מדריד יצאו בזעם גדול אחרי ה-1:1 מול ג'ירונה, לא רק בגלל איבוד הנקודות במאבק האליפות, אלא בעיקר בגלל הפנדל שלא נשרק לזכות קיליאן אמבפה בדקות הסיום. במועדון הרגישו שהקבוצה שוב נפגעה מהחלטה שיפוטית, והתחושה הזו רק התעצמה לנוכח העובדה שהמהלך הסתיים כשהצרפתי מדמם בפניו, בעוד השופט אלברולה רוחאס הורה להמשיך וגם ה-VAR לא התערב.

האירוע המדובר הגיע בדקה ה-87, כשאמבפה פרץ לרחבה, חלף על פני שחקנים ובא להמשיך את המהלך, לפני שוויטור רייס שלח יד ופגע בפניו. אמבפה נפל, שחקני ריאל מדריד דרשו פנדל, אבל שום דבר לא נשרק. זמן קצר לאחר מכן כבר נראו על פניו סימני הדם, מה שרק הגביר עוד יותר את תחושת העוול בסנטיאגו ברנבאו.

הזעם של ארבלואה ושל ברנבאו

אלברו ארבלואה לא ניסה לרכך את המסר במסיבת העיתונאים, ופתח עם משפט חד במיוחד: "בשבילי זה פנדל כאן ועל הירח. זה עוד אחד, עוד שבוע, אותו סיפור". המאמן המשיך בקו התקיף גם כשהתייחס ל-VAR ואמר: "אני לא מבין את זה, ואני לא חושב שמישהו מבין. ה-VAR מתערב כשזה מתאים לו, וכשלא, אז לא". מבחינתו, לא היה בכלל מקום לספק: "זה מקרה ברור לחלוטין".

המשבר מעמיק: 1:1 בין ריאל מדריד לג'ירונה

גם ביציעים הרוחות סערו. ככל שהשעון התקדם והקבוצה לא הצליחה להכריע את המשחק, הקהל החל לאבד סבלנות, תחילה עם הקריאות "תשחקו עם לב", ובהמשך, אחרי האירוע עם אמבפה, כבר נשמעו בברנבאו קריאות "שחיתות בהתאחדות". בסיום אף דווח שארדה גולר ניגש ישירות למחות בפני השופט, במה שהמחיש עד כמה התחושות בריאל מדריד היו קשות.

גם בתקשורת הספרדית לא נשארו אדישים. איטוראלדה גונסאלס, פרשן השיפוט של 'אס' ו'קדנה סר', אמר כי מבחינתו "זה פנדל", אך הוסיף שלדבריו "לפי ההנחיות שיש ל-VAR, הוא לא ייכנס לעולם למצבים כאלה". האמירה הזאת רק הגבירה את הדיון, משום שהיא הציבה פער ברור בין מה שרבים ראו כמהלך ששווה שריקה, לבין הדרך שבה המערכת בחרה בפועל לנהוג.

בטונים הרבה יותר חריפים דיברו גם אנשי התקשורת ב'קארוסל'. תומאס רונסרו השתולל בשידור וטען שמדובר ב"שערורייה", כשהוא תוקף בעיקר את איש ה-VAR על כך שלא קרא לשופט לבחון את המהלך. גם דני גארידו אמר ש"כולנו חושבים שזה פנדל ברור", ותהה איך ייתכן שפספסו מהלך שבו המרפק פוגע בפניו של אמבפה. אנטון מאנה הדגיש כי כל הפוסט-משחק יתמקד בתיקו של ריאל מדריד ובפנדל שלא נשרק, בעוד חאבייר הראאס סיכם כי ריאל מדריד חווה עונת ליגה רעה וגם סבלה משיפוט גרוע.

אמבפה מדמם אחרי הכניסה (רויטרס)

לצד הכעס על ההחלטה, ארבלואה הודה שגם מקצועית ריאל מדריד לא הייתה מספיק טובה. "זה לא היה המשחק הכי מבריק שלנו, אבל עם כל המצבים שיצרנו וכמה מעט שספגנו, היינו חייבים לנצח", אמר. המאמן חזר גם למסרים על המחויבות והגישה, והוסיף: "כדי לנצח כל קבוצה אנחנו צריכים לתת 200 אחוז. ב-90 אחוז זה לא תמיד מספיק". בכך הוא למעשה ניסה להבהיר שהכעס על השיפוט מוצדק, אבל הוא לא מוחק את האחריות של הקבוצה עצמה.

למרות הכל, ארבלואה לא הסכים להכריז שהאליפות אבדה. "אני ארגיש ככה רק ביום שנאבד אותה באמת", אמר. אלא שבמדריד יודעים שהתיקו הזה, יחד עם התחושה שנלקח מהם פנדל ברור על אמבפה, השאירו מאחור ערב נפיץ במיוחד. גם איבוד נקודות, גם שחקן הכוכב שמסיים את המהלך עם חתך בפנים, וגם תחושה גוברת שבכל שבוע מתווסף עוד פרק למאבק של ריאל מדריד לא רק ביריבה שעל הדשא, אלא גם בהחלטות שמחוץ לו.