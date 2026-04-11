ציון דרך ללברון בניצחון הלייקרס, 40 נק' לוומבי

לוס אנג'לס לייקרס (29:52) - פיניקס (37:44) 73:101

לוס אנג'לס לייקרס הבטיחו יתרון ביתיות בסיבוב הראשון של הפלייאוף עם הופעה משכנעת במיוחד, כשהאיש המרכזי היה לברון ג'יימס. הכוכב בן ה-41 סיפק עוד ערב גדול עם 28 נקודות, 12 אסיסטים ו-6 ריבאונדים, והוביל קבוצה חסרה לניצחון חשוב. כבר במחצית הראשונה הוא נכנס לקצב עם 14 נקודות, ובהמשך גם הגיע לציון דרך היסטורי עם האסיסט ה-12,000 בקריירה, כשהוא הופך לשחקן הרביעי בלבד שעושה זאת.

לצדו, לוק קנארד תרם 19 נקודות ורוי האצ'ימורה הוסיף 13, כשהלייקרס ממשיכים בכושר מצוין עם ניצחון 15 מתוך 19 משחקים. מנגד, פיניקס, ששמרה כוחות לקראת הפליי-אין, קיבלה 12 נקודות מדילון ברוקס בלבד, כאשר דווין בוקר וג'יילן גרין לא שיחקו. לברון היה אחראי ישירות לפתיחה מוחצת, כשקלע או מסר ב-9 מתוך 10 הסלים הראשונים של קבוצתו, בדרך לביסוס יתרון מוקדם שלא הוטל בספק לאורך המשחק.

סמארט עם הכדור (רויטרס)

סן אנטוניו (19:62) - דאלאס (56:25) 120:139

סן אנטוניו המשיכה להיראות כמו קבוצה שמגיעה לפלייאוף בכושר שיא, בעיקר בזכות ערב יוצא דופן של ויקטור וומבניאמה. הסנטר הצעיר התפוצץ עם 40 נקודות ו-13 ריבאונדים, כשהוא מוסיף עוד ציון דרך אישי חשוב עם משחקו ה-65 שמקנה לו זכאות לפרסי העונה. כבר בפתיחה הוא הראה שהוא כשיר לחלוטין עם 16 נקודות ברבע הראשון, כולל דאנק מרשים מול שלושה שומרים ושלשה אחורה.

לצדו, דיארון פוקס תרם 18 נקודות ו-10 אסיסטים, וקלדון ג'ונסון הוסיף 17. מנגד, בדאלאס בלט הרוקי קופר פלאג עם 33 נקודות, 6 ריבאונדים ו-5 אסיסטים, אך קבוצתו המשיכה להיראות רע עם הפסד נוסף. וומבניאמה, שמוביל את הליגה עם 197 חסימות, ממשיך לבסס את מעמדו כפייבוריט לתואר שחקן ההגנה של העונה.

ויקטור וומבניאמה (רויטרס)

דנבר (28:53) - אוקלהומה (17:64) 107:127

דנבר המשיכה להציג עומק מרשים גם ללא הכוכבים שלה, כששחקני הספסל סיפקו הופעה משכנעת במיוחד. יונאס ולנצ’יונאס הוביל את הקבוצה עם שיא עונתי של 23 נקודות ו-17 ריבאונדים, בעוד ג’וליאן סטרותר הוסיף 22 נקודות ודייויד רודי קבע שיא עונתי משלו עם 21 נקודות. הנאגטס בחרו להעניק מנוחה לכל החמישייה הפותחת, אך למרות זאת שלטו לאורך המשחק והמשיכו את רצף הניצחונות המרשים שלהם.

אוקלהומה, שגם היא שיחקה בהרכב חסר לאחר שהבטיחה את המקום הראשון במערב, קיבלה 23 נקודות מברנדן קרלסון, בעוד לו דורט הסתפק ב-5 נקודות בלבד במשחק מבוקר מבחינת דקות. הת’אנדר הצליחו לחזור מפיגור ולצמצם ל-87:85 בסוף הרבע השלישי, אך שלשה של זיק נאג’י פתחה ריצת 0:17 של דנבר שסגרה את הסיפור והדגישה את העליונות של הספסל המקומי.

דייויד רודי (רויטרס)

ניו יורק (28:53) - טורונטו (36:45) 95:112

ניו יורק המשיכה את המומנטום הנהדר שלה עם עוד הופעה משכנעת, כשהמוביל היה ג'יילן ברונסון עם 29 נקודות באחוזים מצוינים של 12 מ-18 מהשדה. קרל אנתוני טאונס הוסיף 22 נקודות ו-10 ריבאונדים עם 8 מ-12 מהשדה, והקבוצה רשמה ריצה נוספת שמדגישה את היציבות שלה לקראת הפלייאוף.

בצד של טורונטו, ברנדון אינגרם קלע 16 נקודות, בעוד סקוטי בארנס וג'ייקובי וולטר הוסיפו 15 כל אחד. המשחק הוכרע בעיקר בזכות ריצת 0:9 של ברונסון ברבע השלישי, כשניו יורק שלטה גם בצבע עם יתרון 48:58 בנקודות בצבע. עם זאת, הקבוצה ספגה מכה כאשר OG אנונובי נפצע בקרסול ולא חזר לשחק.

ברונסון (רויטרס)

אטלנטה (35:46) - קליבלנד (30:51) 102:124

אטלנטה הבטיחה את המקום בפלייאוף עם הופעה דומיננטית, כאשר סי.ג'יי מקולום הוביל עם 29 נקודות. דייסון דניאלס רשם טריפל דאבל של 13 נקודות, 12 אסיסטים ו-10 ריבאונדים, בעוד ניקייל אלכסנדר ווקר וג'יילן ג'ונסון תרמו 18 נקודות כל אחד, כשהאחרון הוסיף גם 9 ריבאונדים.

קליבלנד התקשתה ללא מספר שחקני מפתח, כשג'יימס הארדן הוביל עם 20 נקודות וג'יילון טייסון חזר מפציעה עם 15. ההוקס ברחו ברבע השלישי עם ריצת 0:16 שסגרה את הסיפור, כשקליבלנד קולעת רק 26% מעבר לקשת.

מובלי ומקולום (רויטרס)

בוסטון (26:55) - ניו אורלינס (55:26) 118:144

בוסטון סיפקה ערב התקפי היסטורי, בעיקר מחוץ לקשת, כשסם האוזר קלע 24 נקודות עם 8 שלשות. ג'יילן בראון הוסיף 23 נקודות ב-29 דקות בלבד, ופייטון פריצ'רד תרם דאבל דאבל של 21 נקודות ו-10 אסיסטים, כששמונה שחקנים שונים קלעו לפחות שתי שלשות.

בצד של ניו אורלינס, ג'רמיה פירס בלט עם 36 נקודות, ודריק קווין הוסיף 25 נקודות ו-11 ריבאונדים. בוסטון שיתפה פעולה התקפית נדירה עם 29 שלשות קבוצתיות, כולל שלשה ראשונה בקריירה של נימיאס קווטה, והובילה בהפרש שיא של 41 נקודות.

פירס מוקף בשחקני בוסטון (רויטרס)

יוסטון (30:51) - מינסוטה (33:48) 136:132

מינסוטה הציגה משחק התקפי מאוזן ומרשים, כשהובלה התחלקה בין מספר שחקנים. אנתוני אדוארדס קלע 22 נקודות והכריע את ההתמודדות עם שלשה חשובה בדקות הסיום, בעוד טרנס שאנון ג'וניור בלט מהספסל עם 23 נקודות. הקבוצה קיבלה תרומה רחבה במיוחד, כשלא פחות משבעה שחקנים קלעו לפחות 15 נקודות, נתון שהמחיש את העומק והגיוון בהתקפה, במיוחד בהיעדרו של ג'וליוס רנדל.

יוסטון קיבלה הופעה אדירה מאמן תומפסון, שהתפוצץ עם שיא קריירה של 41 נקודות, לצד 33 נקודות של קווין דוראנט, שגם חצה את רף 2,000 הנקודות לעונה בגיל 37. למרות ניסיון קאמבק ברבע האחרון וצמצום הפער לדקות הסיום, מינסוטה הגיבה בריצות משלה, כולל מהלך של 4:13 שהפך את המומנטום, ושלשה מכריעה של אדוארדס שסגרה את הסיפור.

אדוארדס ודוראנט (רויטרס)

שיקגו (50:31) - אורלנדו (36:45) 127:103

אורלנדו המשיכה את הריצה המרשימה שלה, כשפרנץ וגנר הוביל עם 25 נקודות וג'מאל קיין הוסיף 20. פאולו באנקרו היה קרוב לטריפל דאבל עם 14 נקודות, 9 ריבאונדים ו-7 אסיסטים, בעוד ג'יילן סאגס התפוצץ ברבע השלישי עם 12 נקודות ו-4 שלשות שהכריעו את המשחק.

בשיקגו, טרה ג'ונס קלע 23 נקודות, ולאונרד מילר הוסיף 15 לצד 7 ריבאונדים. מטאס בוזליס תרם 14 נקודות אך נפצע בקרסול, בעוד ג'וש גידי נעדר משחק נוסף. אורלנדו ברחה בזכות רבע שלישי חזק במיוחד, כולל שלוש שלשות מהירות של סאגס.

שחקני שיקגו (רויטרס)

שארלוט (38:43) - דטרויט (22:59) 118:100

דטרויט המשיכה בעונה הנהדרת שלה עם הופעה קבוצתית מאוזנת, כשג'יילן דורן קלע 20 נקודות והוסיף 9 ריבאונדים. דאנקן רובינסון תרם 19, וקייד קנינגהאם הוסיף 14 נקודות, לצד תרומה של אוסר תומפסון ורונלד הולנד.

בשארלוט, למלו בול הוביל עם 27 נקודות ו-8 אסיסטים, וברנדון מילר הוסיף 22. המשחק היה צמוד לאורך שלושה רבעים עם 11 חילופי הובלה, אך ריצת 8:24 של דטרויט הכריעה, כשהקהל המקומי זכה לקרב פיזי שכלל גם עימות מוקדם בין מילר לרובינסון.

לאמלו בול (רויטרס)

יוטה (59:22) - ממפיס (56:25) 101:147

יוטה קטעה רצף של 10 הפסדים עם הצגה התקפית יוצאת דופן, כשכמה שחקנים קובעים שיאי קריירה בערב אחד. בלייק הינסון הוביל עם 30 נקודות, בעוד בז מבנג התפוצץ עם 27 נקודות והוסיף טריפל דאבל מרשים של 11 ריבאונדים ו-11 אסיסטים. גם ג’ון קונצ’ר הצטרף לחגיגה עם טריפל דאבל משלו של 11 נקודות, 11 ריבאונדים ו-10 אסיסטים, במה שהפך למשחק הראשון בתולדות הקבוצה עם שני טריפל דאבלים באותו ערב.

לצדם, קנדי צ’נדלר קלע 26 נקודות ואייס ביילי הוסיף 23, כשאוסקר טשיבווה שלט בצבע עם 16 נקודות ושיא קריירה של 22 ריבאונדים. מנגד, ממפיס, שעלתה עם סגל חסר במיוחד, קיבלה 21 נקודות מדאריק ווייטהד ו-20 מטוני אוקאני, אך התקשתה להתמודד עם הקצב. יוטה ברחה עם ריצת 3:15 כבר ברבע השני, סיימה עם 86 נקודות בצבע ו-45 במתפרצות, והובילה בשיא עד 55 הפרש במשחק חד צדדי לחלוטין.

הספסל של יוטה (רויטרס)

אינדיאנה (62:19) - פילדלפיה (37:44) 105:94

פילדלפיה חזרה לנצח בהובלת טייריס מקסי, שקלע 32 נקודות, כשפול ג'ורג' הוסיף 21. אנדרה דראמונד בלט עם 16 ריבאונדים ו-10 נקודות, בעוד וי.ג'יי אדג'קומב וקלי אוברה תרמו 16 ו-15 בהתאמה.

אינדיאנה קיבלה 17 נקודות מג'ראס ווקר ו-16 מקוונטון ג'קסון, אך סבלה מ-21 איבודים ואחוזים רעים מחוץ לקשת עם 14 מ-50. פילדלפיה שלטה בצבע עם יתרון 28:64 בנקודות בצבע וסגרה ריצה ברבע השלישי שהכריעה את המשחק.

פול ג'ורג' (רויטרס)

סקרמנטו (59:22) - גולדן סטייט (44:37) 118:124

סקרמנטו רשמה ניצחון לא צפוי דווקא ברגע שבו הייתה יכולה לשפר את מיקומה בדראפט, כשדווין קרטר הוביל עם שיא קריירה של 29 נקודות. מקסים ריינו הוסיף 23 נקודות במשחק הבית האחרון של הקבוצה העונה, שהותיר אותה בשוויון עם יוטה כבעלת המאזן הרביעי הגרוע בליגה. למרות המשמעות לטווח הארוך, הקינגס הציגו יכולת התקפית טובה וידעו להתעלות ברגעי ההכרעה.

מנגד, גולדן סטייט, שכבר הבטיחה את המקום העשירי במערב ומתכוננת לפליי-אין, קיבלה 30 נקודות מברנדון פודז'ימסקי, גם כן שיא קריירה. סטף קרי וקריסטפס פורזינגיס, ששיתפו פעולה במשחק שני בלבד יחד, תרמו 11 נקודות כל אחד. הווריורס הצליחו לחזור מפיגור דו ספרתי ואף לעלות ליתרון לקראת הרבע האחרון, אך איבדו שליטה בסיום, במשחק שכלל עבירות חריפות, טכניות והרחקה של גארי פייטון השני.

מונק זורק (רויטרס)

וושינגטון (64:17) - מיאמי (39:42) 140:117

מיאמי המשיכה לשלוט במפגשים מול וושינגטון, כשסימונה פונטקיו ופלה לארסון קלעו 24 נקודות כל אחד. באם אדבאיו היה קרוב לטריפל דאבל עם 20 נקודות, 11 ריבאונדים ו-8 אסיסטים, כשהקבוצה הציגה יעילות התקפית גבוהה במיוחד.

בצד של הוויזארדס, באב קרינגטון בלט עם 30 נקודות ובילאל קוליבאלי הוסיף 25, מתוכן 19 במחצית הראשונה. וושינגטון המשיכה ברצף השלילי, בעוד מיאמי ברחה כבר במחצית הראשונה עם אחוזים של 63.2% מהשדה.