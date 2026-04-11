"כל פעם אותו סיפור, זה פנדל כאן וגם על הירח"

ריאל מדריד סיימה ב-1:1 מאכזב עם ג’ירונה, אבל מי שגנב את ההצגה אחרי שריקת הסיום היה אלברו ארבלואה, שהגיע למסיבת העיתונאים עם לא מעט כעס, בעיקר סביב ההחלטות השיפוטיות וה-VAR. המאמן לא ניסה להסתיר את התסכול שלו, וירה כבר בפתיחה: "בשבילי זה פנדל כאן ועל הירח. זה עוד אחד, עוד שבוע, אותו סיפור".

האירוע המרכזי עליו דיבר היה העבירה על קיליאן אמבפה, שלא נשרקה כפנדל למרות הפגיעה הברורה. "אני לא מבין איך ה-VAR לא התערב, אני לא חושב שמישהו מבין. הוא מתערב כשנוח לו, וכשלא, אז לא", אמר ארבלואה בזעם, והוסיף: "זה מקרה ברור לחלוטין. היו לנו כבר יותר מדי בעיות עם שופטים, גם השבוע וגם במשחקים קודמים".

למרות הביקורת החריפה על השיפוט, המאמן ניסה לנתח גם את הצד המקצועי והודה שהיכולת לא הייתה בשיאה: "זה לא היה המשחק הכי מבריק שלנו, אבל עם כל המצבים שיצרנו וכמה מעט שספגנו - היינו חייבים לנצח. זה פשוט וברור".

המשבר מעמיק: 1:1 בין ריאל מדריד לג'ירונה

הגישה היא המפתח

ארבלואה חזר שוב ושוב לנושא הגישה של השחקנים, והבהיר שזה ההבדל בין ניצחון לאיבוד נקודות: "כדי לנצח כל קבוצה אנחנו צריכים לתת 200%. ב-90% זה לא מספיק, או לפחות לא תמיד". לדבריו, המשחקים מול יריבות שמסתגרות ממשיכים להוות בעיה: "זה משהו שאנחנו מתקשים בו, וזה קשור יותר למשחק הקבוצתי מאשר ליכולת אישית".

על השאלות לגבי אמבפה ו-ויניסיוס שלא כובשים בתקופה האחרונה, הוא דווקא שמר על רוגע: "אני לא יכול לדאוג לשני שחקנים עם הנתונים שלהם. הם מהטובים בעולם. אנחנו צריכים להשתפר כקבוצה, לא להסתכל רק עליהם".

ויניסיוס וקיליאן אמבפה באים בטענות לשופט (IMAGO)

המאמן גם התייחס להכנות לקראת המשחק הקריטי מול באיירן מינכן, שיכול להכריע את העונה: "אני רוצה שהשחקנים שלי יאמינו. כל ה-25 שייסעו לשם יבואו עם אמונה שאנחנו יכולים לנצח. ברור שבמינכן רואים את עצמם כפייבוריטים, אבל הם יפגשו חולצות לבנות וסמל עגול".

ארבלואה נשאל גם האם המרוץ לאליפות הוכרע בעקבות התיקו, ודחה את הרעיון: "לא, אני ארגיש ככה רק ביום שנאבד את זה באמת. עד אז נמשיך להילחם עד הסוף".