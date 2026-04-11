15 נקודות ושיא שלשות לבן שרף בהפסד למילווקי

בן שרף ממשיך לנצל כל דקה שהוא מקבל, וגם הלילה הוא הוכיח שיש על מי לבנות לעתיד. בהפסד 125:108 של ברוקלין למילווקי, הגארד הישראלי פתח שוב בחמישייה והציג עוד משחק מלא ביטחון, רגע לפני סיום עונת הרוקי שלו.

שרף הגיע למשחק אחרי רצף מרשים של הופעות, כולל שני משחקים עם 19 נקודות, וגם הפעם סיפק תרומה התקפית יציבה. הוא סיים עם 15 נקודות, תוך שהוא מציג נוכחות גם מעבר לקליעה, וממשיך לבסס את מקומו ברוטציה של הקבוצה, גם בסיטואציה לא פשוטה.

הנטס, שעלו עם סגל קצר במיוחד של שבעה שחקנים בלבד, התקשו להתמודד עם הקצב והקליעה של הבאקס, אך שרף המשיך לקבל קרדיט רחב ולהיות אחד השחקנים הבולטים על הפרקט מבחינת דקות והשפעה.

בן שרף (רויטרס)

התקדמות ברורה למרות הקשיים

הישראלי סיים את המשחק עם 6 מ-15 מהשדה ו-3 מ-9 מעבר לקשת, לצד 3 ריבאונדים ו-3 אסיסטים. הוא הוסיף גם חטיפה וחסימה, והראה מעורבות בשני צידי המגרש, נתון שמעיד על הביטחון שהוא מקבל מהצוות המקצועי. כמו כן, איי ג'יי גרין תרם 35 נקודות וצלף 11 מ-16 משלוש.

מדד הפלוס מינוס של שרף עמד על 31-, הנמוך בקבוצה, נתון שממחיש בעיקר את הקושי של ברוקלין במשחק כולו ופחות את היכולת האישית שלו. בפועל, שרף היה בין היחידים שניסו להחזיק את הקבוצה במשחק לאורך דקות ארוכות.

מנגד, מילווקי סיפקה ערב התקפי יוצא דופן, עם תצוגת שלשות חריגה שהכריעה את ההתמודדות מוקדם יחסית. עבור שרף, מדובר בעוד צעד חשוב בתהליך ההתבגרות בליגה, כשהוא ממשיך לצבור ניסיון, דקות ואמון לקראת העונות הבאות.