יום שבת, 11.04.2026 שעה 12:42
כדורסל עולמי
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
73%8871-952081דטרויט פיסטונס
69%8646-933881בוסטון סלטיקס
65%8817-931981ניו יורק ניקס
62%9356-963381קליבלנד קאבלירס
57%9386-959681אטלנטה הוקס
56%9111-916879אורלנדו מג'יק
55%9222-939082טורונטו ראפטורס
54%9490-944182פילדלפיה 76'
54%9105-954082שארלוט הורנטס
48%9749-981882מיאמי היט
41%9428-894081מילווקי באקס
40%9898-954282שיקגו בולס
26%9365-863581ברוקלין נטס
25%9802-913081אינדיאנה פייסרס
21%9925-902880וושינגטון וויזארדס
 מערב 
78%8729-955581אוקלהומה ת'אנדר
77%8781-948579סן אנטוניו ספרס
66%9548-994382דנבר נאגטס
65%8954-937981יוסטון רוקטס
60%9385-941582לוס אנג'לס לייקרס
57%9444-965082מינסוטה טימברוולבס
55%8862-900280פיניקס סאנס
51%8924-903980לוס אנג'לס קליפרס
49%9400-938081פורטלנד בלייזרס
48%9430-942982גולדן סטייט ווריורס
33%9591-919881דאלאס מאבריקס
33%9477-912979ניו אורלינס פליקנס
28%9949-941582ממפיס גריזליס
28%9783-901581סקרמנטו קינגס
27%10201-959281יוטה ג'אז

15 נקודות ושיא שלשות לבן שרף בהפסד למילווקי

הישראלי רשם גם שיא דקות עם 41 ב-125:108 של ברוקלין לבאקס, והוסיף 3 ריבאונדים ו-3 אסיסטים, כשאיי ג'יי גרין תרם 35 נקודות וצלף 11 מ-16 משלוש

בן שרף (רויטרס)
בן שרף (רויטרס)

בן שרף ממשיך לנצל כל דקה שהוא מקבל, וגם הלילה הוא הוכיח שיש על מי לבנות לעתיד. בהפסד 125:108 של ברוקלין למילווקי, הגארד הישראלי פתח שוב בחמישייה והציג עוד משחק מלא ביטחון, רגע לפני סיום עונת הרוקי שלו.

שרף הגיע למשחק אחרי רצף מרשים של הופעות, כולל שני משחקים עם 19 נקודות, וגם הפעם סיפק תרומה התקפית יציבה. הוא סיים עם 15 נקודות, תוך שהוא מציג נוכחות גם מעבר לקליעה, וממשיך לבסס את מקומו ברוטציה של הקבוצה, גם בסיטואציה לא פשוטה.

הנטס, שעלו עם סגל קצר במיוחד של שבעה שחקנים בלבד, התקשו להתמודד עם הקצב והקליעה של הבאקס, אך שרף המשיך לקבל קרדיט רחב ולהיות אחד השחקנים הבולטים על הפרקט מבחינת דקות והשפעה.

בן שרף (רויטרס)בן שרף (רויטרס)

התקדמות ברורה למרות הקשיים

הישראלי סיים את המשחק עם 6 מ-15 מהשדה ו-3 מ-9 מעבר לקשת, לצד 3 ריבאונדים ו-3 אסיסטים. הוא הוסיף גם חטיפה וחסימה, והראה מעורבות בשני צידי המגרש, נתון שמעיד על הביטחון שהוא מקבל מהצוות המקצועי. כמו כן, איי ג'יי גרין תרם 35 נקודות וצלף 11 מ-16 משלוש.

מדד הפלוס מינוס של שרף עמד על 31-, הנמוך בקבוצה, נתון שממחיש בעיקר את הקושי של ברוקלין במשחק כולו ופחות את היכולת האישית שלו. בפועל, שרף היה בין היחידים שניסו להחזיק את הקבוצה במשחק לאורך דקות ארוכות.

מנגד, מילווקי סיפקה ערב התקפי יוצא דופן, עם תצוגת שלשות חריגה שהכריעה את ההתמודדות מוקדם יחסית. עבור שרף, מדובר בעוד צעד חשוב בתהליך ההתבגרות בליגה, כשהוא ממשיך לצבור ניסיון, דקות ואמון לקראת העונות הבאות.

