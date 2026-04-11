יום שבת, 11.04.2026 שעה 07:48
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4826-4625הפועל ת"א4
3927-4625מכבי חיפה5
3636-4125הפועל פ"ת6
3455-4525מכבי נתניה7
2935-2525בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2444-3125הפועל חיפה10
2350-3225מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1852-3225עירוני טבריה13
1257-1725מכבי בני ריינה14

בליץ' אופטימי, במכבי מקווים שיחזור תוך 10 ימים

הקשר מתאמן בנפרד לפי תכנית שיקום ומרגיש שיפור משמעותי: "המצב שונה לגמרי". מחר ב-20:30: דיילה ימשיך עם אותו הרכב מול ב"ש? וגם: סכנת הצהובים

|
כריסטיאן בליץ' (חגי מיכאלי)
במכבי תל אביב שואבים עידוד ממצבו של הקשר הסרבי, כריסטיאן בליץ', שחזר באמצע השבוע לישראל והחל מיד בעבודה עם מאמן הכושר ומומחה השיקום, יוסי זיגדון. בליץ', שסבל משבר מאמץ בגבו שהשבית אותו מאז סוף פברואר (נעדר מהמשחק מול אשדוד ב-21.2), הפגין אופטימיות רבה והעריך כי יוכל לשוב לכר הדשא בתוך כעשרה ימים – מה שיציב אותו כזמין למשחק שאחרי הדרבי.

המאמן, רוני דיילה, התייחס למצבו של הקשר ואמר אתמול: "המצב שלו שונה לגמרי מזה שהיה כשהוא הפסיק לשחק בסוף פברואר, הוא במצב הרבה יותר טוב". כזכור, הסרבי ניצל את התקופה האחרונה לסדרת טיפולים מיוחדים אצל מומחה לפציעות מסוג זה בסרביה.

מחר (ראשון, 20:30) תארח מכבי ת"א את הפועל באר שבע בבלומפילד. במועדון ממתינים לראות האם יהיה שינוי בהנחיות פיקוד העורף במהלך מוצאי שבת, שיאפשר הכנסה של יותר מ-1,000 אוהדים למשחק.

מבחינה מקצועית, דיילה שוקל לשמור על ה-11 שפתחו ב-1:4 נגד הפועל חיפה. ההתלבטות המרכזית נותרה בקו האחורי: מיקומו במגרש של טייריס אסאנטה יכריע מי יפתח בהגנה – רז שלמה או נועם בן הרוש. הייטור ואמיר סהיטי יהיו בסגל, אך דיילה רמז כי הם עדיין לא במצב המאפשר פתיחה בהרכב. איסוף סיסוקו עדיין לא חזר לאימונים וימשיך להיעדר.

בסכנת הרחקה מחצי הגמר

עלי קמארה, דור פרץ, שגיב יחזקאל וסייד אבו פרחי יצטרכו להיזהר מספיגת כרטיס צהוב מחר, שכן הוא יגרור הרחקה אוטומטית מחצי גמר גביע המדינה מול מכבי חיפה ביום רביעי.

ההרכב המשוער: אופק מליקה; נועם בן הרוש (רז שלמה), טייריס אסאנטה, עלי קמארה, רוי רביבו; איתמר נוי, דור פרץ, עידו שחר; אושר דוידה, הליו וארלה וסייד אבו פרחי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
