בליץ' אופטימי, במכבי מקווים שיחזור תוך 10 ימים

במכבי תל אביב שואבים עידוד ממצבו של הקשר הסרבי, כריסטיאן בליץ', שחזר באמצע השבוע לישראל והחל מיד בעבודה עם מאמן הכושר ומומחה השיקום, יוסי זיגדון. בליץ', שסבל משבר מאמץ בגבו שהשבית אותו מאז סוף פברואר (נעדר מהמשחק מול אשדוד ב-21.2), הפגין אופטימיות רבה והעריך כי יוכל לשוב לכר הדשא בתוך כעשרה ימים – מה שיציב אותו כזמין למשחק שאחרי הדרבי.

המאמן, רוני דיילה, התייחס למצבו של הקשר ואמר אתמול: "המצב שלו שונה לגמרי מזה שהיה כשהוא הפסיק לשחק בסוף פברואר, הוא במצב הרבה יותר טוב". כזכור, הסרבי ניצל את התקופה האחרונה לסדרת טיפולים מיוחדים אצל מומחה לפציעות מסוג זה בסרביה.

מחר (ראשון, 20:30) תארח מכבי ת"א את הפועל באר שבע בבלומפילד. במועדון ממתינים לראות האם יהיה שינוי בהנחיות פיקוד העורף במהלך מוצאי שבת, שיאפשר הכנסה של יותר מ-1,000 אוהדים למשחק.

שחקני מכבי תל אביב באימון (חגי מיכאלי)

מבחינה מקצועית, דיילה שוקל לשמור על ה-11 שפתחו ב-1:4 נגד הפועל חיפה. ההתלבטות המרכזית נותרה בקו האחורי: מיקומו במגרש של טייריס אסאנטה יכריע מי יפתח בהגנה – רז שלמה או נועם בן הרוש. הייטור ואמיר סהיטי יהיו בסגל, אך דיילה רמז כי הם עדיין לא במצב המאפשר פתיחה בהרכב. איסוף סיסוקו עדיין לא חזר לאימונים וימשיך להיעדר.

בסכנת הרחקה מחצי הגמר

עלי קמארה, דור פרץ, שגיב יחזקאל וסייד אבו פרחי יצטרכו להיזהר מספיגת כרטיס צהוב מחר, שכן הוא יגרור הרחקה אוטומטית מחצי גמר גביע המדינה מול מכבי חיפה ביום רביעי.

מוחמד עלי קמארה (רדאד ג'בארה)

ההרכב המשוער: אופק מליקה; נועם בן הרוש (רז שלמה), טייריס אסאנטה, עלי קמארה, רוי רביבו; איתמר נוי, דור פרץ, עידו שחר; אושר דוידה, הליו וארלה וסייד אבו פרחי.