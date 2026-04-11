7629-8030ברצלונה1
7029-6531ריאל מדריד2
5835-5430ויאריאל3
5730-5030אתלטיקו מדריד4
4537-4430בטיס5
4437-4430סלטה ויגו6
4145-4630ריאל סוסיאדד7
4131-2730חטאפה8
3837-3630אוסאסונה9
3844-3630אספניול10
3843-3230אתלטיק בילבאו11
3845-3331ג'ירונה12
3535-2930ראיו וייקאנו13
3545-3430ולנסיה14
3243-3230אלאבס15
3148-3630מיורקה16
3150-3730סביליה17
2947-3830אלצ'ה18
2650-3430לבאנטה19
2448-2130אוביידו20

"ריאל לא באה לנצח, הייתה ברמת ליגה שלישית"

הבלאנקוס נקטלים בספרד אחרי ה-1:1 עם ג'ירונה: "לא הייתה תחושת דחיפות אמיתית כדי לא לסכן את מאבק האליפות. קמאבינגה אסון, אמבפה היה חייב לכבוש"

הלם בריאל (רויטרס)
הלם בריאל (רויטרס)

ריאל מדריד שוב אכזבה, והפעם עם 1:1 ביתי מול ג'ירונה בסנטיאגו ברנבאו הערב (שישי), תוצאה שהציתה גל ביקורת חריף מצד פרשני התקשורת בספרד. מעבר לאיבוד הנקודות, התחושה הכללית הייתה של קבוצה חסרת רעב, חסרת כיוון, ובעיקר כזו שלא נראית כמי שנלחמת באמת על האליפות.

כבר במהלך המשחק ניתן היה להרגיש את התסכול באוויר, וביציעים נשמעו שריקות בוז. אקסל טורס ציין: "הברנבאו כבר סבל לא מעט", בעוד אנטוניו רומרו הסביר: "הקהל שורק כי ג'ירונה מרדימה את המשחק וריאל לא משנה כלום. אין תחושת דחיפות אמיתית כדי לא לסכן את מאבק האליפות". גם דני גארידו הוסיף: "ריאל מדריד לא הולכת עד הסוף, היא לא שמה את כל הביצים בסל אחד".

הביקורת על המאמן והניהול המקצועי הייתה ישירה. חאבייר הראאס טען כי "ארבלואה מבצע חילופים עם מחשבה על יום רביעי", בעוד רומרו תקף: "אם רוצים לזכות באליפות, מה טשואמני עושה על הספסל אם הוא לא משחק ביום רביעי?". אותו רומרו הוסיף גם: "אי אפשר להסתפק בתיקו. תוכנית המשחק לא הייתה ללכת על הניצחון".

ויניסיוס וקיליאן אמבפה באים בטענות לשופט (IMAGO)ויניסיוס וקיליאן אמבפה באים בטענות לשופט (IMAGO)

ביקורת חריפה על הסגל והחילופים

גם ההחלטות במהלך המשחק לא עברו בשקט. תומאס רונסרו אמר: "אם יש לך חלוץ על הספסל, אתה חייב להכניס אותו", והוסיף לגבי גונסאלו: "זה היה ברור, הוא לא ישחק יותר כי הוא לא יחליף את אמבפה או ויניסיוס". רומרו המשיך בקו הזה: "גונסאלו לא שיחק מאז שנהיה קר", כשהוא רומז להיעלמותו מהרוטציה.

הביקורת החריפה ביותר הופנתה כלפי אדוארדו קמאבינגה. דני גארידו לא חסך: "אני לא הייתי משחק איתו ביום רביעי, הוא אסון", ורונסרו החריף: "איזה אסון קמאבינגה, צעד אחורה בלתי נתפס, כישלון מוחלט". רומרו הוסיף בהקשר הזה: "חסרה לו אגרסיביות, כבר ראינו את זה במיורקה. צריך ללכת על הכדור כמו חיה".

גם קיליאן אמבפה לא חמק מהביקורת. רומרו אמר: "זה עניין של גאווה. ריאל מדריד ברמה של ליגה שלישית, ואני נדיב. אמבפה חייב לכבוש, חמישה שערים זה לא מספיק בשבילי", ובהתייחסות לאירוע ברחבה הוסיף: "הוא האריך יותר מדי את הנגיעה, אין שם כלום".

גג'וד בלינגהאם לא מבין (רויטרס)

בהיבט השיפוטי, איטורלדה גונסאלס ניסה לאזן: "מצחיק איך שער אחד משנה משחק. ג'ירונה התחילה רע את המחצית השנייה והייתה בלחץ", ובהמשך העיר: "יש שחקנים של ריאל שהם גם כן וגם לא", רמז לחוסר יציבות.

גם לגבי ההחלטות במהלך המשחק נרשמו חילוקי דעות. רונסרו התייחס לכרטיס הצהוב של ואלוורדה: "אני חושב שהצהוב מוצדק", בעוד רומרו טען: "זה כרטיס על מהלך כדורגל רגיל, הוא יוצא בזול כי ניסה להגיע לכדור ולא נכנס עם הפקקים".

בסיכומו של דבר, התחושה המרכזית שעלתה מהפרשנים הייתה ברורה: ריאל מדריד לא נראית כמו קבוצה שרצה לאליפות. היא מהססת, לא אגרסיבית, ולא מצליחה לכפות את עצמה על יריבותיה, גם בבית. התיקו מול ג'ירונה לא רק עלה בנקודות, אלא בעיקר העמיק את הספקות סביב היכולת של הקבוצה לעמוד בציפיות הגדולות.

