טוטנהאם מתחת לקו האדום עקב ניצחון ווסטהאם

ווסטהאם רשמה הערב (שישי) ניצחון גדול 0:4 על וולבס, במשחק שפתח את המחזור ה-32 בפרמייר ליג, והמשיכה במומנטום החיובי שלה בדיוק ברגעים המכריעים של העונה. מעבר להצגה על כר הדשא, הניצחון גם שינה את תמונת התחתית, כאשר הפטישים טיפסו ל-32 נקודות והורידו לפחות זמנית את טוטנהאם מתחת לקו האדום עם 30 נקודות, בעוד וולבס נותרה במקום האחרון עם 17 נקודות בלבד.

ווסטהאם שלטה במשחק מהרגע הראשון, אך את היתרון הצליחה להשיג רק בדקה ה-42. ג'רוד בואן הרים כדור נהדר לרחבה, וקונסטנטינוס מברופאנוס נגח במדויק פנימה כדי לקבוע 0:1. עד להפסקה התוצאה נשמרה, אך המחצית השנייה הייתה כבר סיפור אחר לגמרי.

התפוצצות במחצית השנייה

הקבוצה מלונדון העלתה הילוך אחרי ההפסקה, ובדקה ה-66 הכפילה את היתרון. פבלו שלח מסירה נהדרת לטאטי קסטלאנוס בתוך הרחבה, והחלוץ בעט חזק לפינה השמאלית התחתונה וקבע 0:2. שתי דקות בלבד חלפו, ושוב היה זה קסטלאנוס, הפעם אחרי מסירה של בואן, שמצא את הרשת באותה פינה בדיוק והשלים צמד מהיר בדרך ל-0:3 בדקה ה-68.

וולבס כבר נראתה שבורה לחלוטין, והפער רק הלך וגדל. בדקה ה-83 הגיע המסמר האחרון, כאשר מברופאנוס ניצל כדור קרן, מצא את עצמו פנוי בתוך הרחבה וסיים ברגל לפינה השמאלית התחתונה, שערו השני במשחק ו-0:4 מוחץ לווסטהאם.

עד לסיום ווסטהאם המשיכה ללחוץ ואף הייתה קרובה להגדיל את התוצאה עוד יותר, אך הסתפקה בניצחון המרשים שהקפיץ אותה מעל הקו האדום והעניק לה יתרון חשוב במאבקי התחתית.