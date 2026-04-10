יום שבת, 11.04.2026 שעה 02:33
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
7022-6131ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5543-5631מנצ'סטר יונייטד3
5437-4231אסטון וילה4
4942-5031ליברפול5
4838-5331צ'לסי6
4642-4631ברנטפורד7
4635-3731אברטון8
4444-4331פולהאם9
4337-4131ברייטון10
4336-3231סנדרלנד11
4245-4431ניוקאסל12
4248-4631בורנמות'13
3935-3330קריסטל פאלאס14
3348-3731לידס15
3243-3131נוטינגהאם פורסט16
3257-4032ווסטהאם17
3050-4031טוטנהאם18
2061-3331ברנלי19
1758-2432וולבס20

טוטנהאם מתחת לקו האדום עקב ניצחון ווסטהאם

הפטישים הביסו 0:4 את וולבס האחרונה והורידו את יריבתם העירונית מתחת לקו האדום לפחות באופן זמני עם חצי שני נהדר. טאטי קסטלאנוס כיכב עם צמד

שחקני ווסטהאם חוגגים (IMAGO)
ווסטהאם רשמה הערב (שישי) ניצחון גדול 0:4 על וולבס, במשחק שפתח את המחזור ה-32 בפרמייר ליג, והמשיכה במומנטום החיובי שלה בדיוק ברגעים המכריעים של העונה. מעבר להצגה על כר הדשא, הניצחון גם שינה את תמונת התחתית, כאשר הפטישים טיפסו ל-32 נקודות והורידו לפחות זמנית את טוטנהאם מתחת לקו האדום עם 30 נקודות, בעוד וולבס נותרה במקום האחרון עם 17 נקודות בלבד.

ווסטהאם שלטה במשחק מהרגע הראשון, אך את היתרון הצליחה להשיג רק בדקה ה-42. ג'רוד בואן הרים כדור נהדר לרחבה, וקונסטנטינוס מברופאנוס נגח במדויק פנימה כדי לקבוע 0:1. עד להפסקה התוצאה נשמרה, אך המחצית השנייה הייתה כבר סיפור אחר לגמרי.

התפוצצות במחצית השנייה

הקבוצה מלונדון העלתה הילוך אחרי ההפסקה, ובדקה ה-66 הכפילה את היתרון. פבלו שלח מסירה נהדרת לטאטי קסטלאנוס בתוך הרחבה, והחלוץ בעט חזק לפינה השמאלית התחתונה וקבע 0:2. שתי דקות בלבד חלפו, ושוב היה זה קסטלאנוס, הפעם אחרי מסירה של בואן, שמצא את הרשת באותה פינה בדיוק והשלים צמד מהיר בדרך ל-0:3 בדקה ה-68.

וולבס כבר נראתה שבורה לחלוטין, והפער רק הלך וגדל. בדקה ה-83 הגיע המסמר האחרון, כאשר מברופאנוס ניצל כדור קרן, מצא את עצמו פנוי בתוך הרחבה וסיים ברגל לפינה השמאלית התחתונה, שערו השני במשחק ו-0:4 מוחץ לווסטהאם.

עד לסיום ווסטהאם המשיכה ללחוץ ואף הייתה קרובה להגדיל את התוצאה עוד יותר, אך הסתפקה בניצחון המרשים שהקפיץ אותה מעל הקו האדום והעניק לה יתרון חשוב במאבקי התחתית.

