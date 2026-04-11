סטיוארט איחר לאימון והושעה מסגל מכבי חיפה

מכבי חיפה הודיעה שחלוץ הקבוצה טריבנטה סטיוארט איחר הבוקר לאסיפה ב-10 דקות. בעקבות כך הוחלט על השעייתו מהאימון ומהסגל למשחק מחר ב-20:00 מול עירוני קריית שמונה, כשבמועדון הבהירו: “מינימום סובלנות לעבירות משמעת”. כמו כן, אחרי למעלה מחודש וחצי בהם לא היה עם הקבוצה אחרי שביקש לעזוב למשפחתו בברזיל, הבלם פדראו שלא הצליח להתאושש מפציעה ארוכה חזר אתמול לארץ והתאמן חלקית עם מכבי חיפה.

המאמן ברק בכר ממשיך להכין את חניכיו לקראת משחק הליגה מחר (ראשון, 20:00) בסמי עופר, כרגע ללא קהל מול עירוני קריית שמונה מתוך רצון להתאושש משני הפסדי הליגה האחרונים מול הפועל פתח תקווה לפני פרוץ המלחמה ומול הפועל תל אביב בשבוע שעבר על מנת לבוא בצורה הטובה ביותר מנטלית ומקצועית לדבר האמיתי, ביום רביעי מול מכבי ת"א במסגרת חצי גמר גביע המדינה, שניצחון ירוק בו יקרב את הקבוצה צעד נוסף לעבר כרטיס לאירופה במקרה של זכייה בגביע.

אחת המטרות העיקריות של מכבי חיפה העונה אחרי שנכשלה להתמודד על תואר האליפות הוא לזכות בכרטיס לאירופה, דבר שמאוד חשוב למועדון. אם כרטיס כזה כבר לא יושג דרך הליגה, אז הירוקים מצפים להשיג אותו דרך הגביע, ולשם כך ברק בכר התחיל לעבוד בכל המישורים, כולל האסיפה הנוקבת והטחת הביקורת שקיים עם השחקנים בעקבות ההפסד בבלומפילד.

שחקני מכבי חיפה על רקע אצטדיון בלומפילד הריק (רדאד ג'בארה)

ההתלבטות בקישור

לקראת המשחק ממנו יחסרו נבות רטנר המורחק ודולב חזיזה הפצוע, נראה שהמטרה של בכר תהיה לבצע רוטציה ככל שניתן בהרכב. מי שיחזור לשחק במרכז הקישור יהיה מיכאל אוחנה שלא שיחק מול הפועל ת"א. כפי שפורסם ב-ONE, הקבוצה תממש את האופציה על אוחנה לעונה נוספת.

מיכאל אוחנה (עמרי שטיין)

הקשר זוכה להערכה גדולה מאוד בקרב חבריו לחדר ההלבשה. ההתלבטות נכון לאתמול הייתה מי מבין שחקני הקישור, עלי מוחמד ואיתן אזולאי שסוחבים צהוב רביעי יפתחו, או סדריק דון לצד פיטר אגבה. נראה שרק באימון המסכם היום יחליט בכר על ה-11. כמו כן, סילבה קאני או גיא מלמד מתחרים על המקום בשפיץ.

מאמן מכבי חיפה, ברק בכר, אמר לקראת המשחק מול ק"ש: "אנחנו עדיין מאוד מאוכזבים מההפסד האחרון. עם כל התירוצים מסביב, היינו צריכים לעשות את הדברים יותר טוב ויותר נכון. שילמנו על טעויות שעשינו, אבל זה כבר היסטוריה. תמיד אפשר לתקן ויש עכשיו הרבה משחקים לפנינו. צריך להשתפר, להיות יותר חדים ולנצח".

ברק בכר במחשבות (רדאד ג'בארה)

על כך שהמשחק ייערך ללא קהל אמר בכר: “זה קשה מאוד, אבל שתי הקבוצות בלי קהל, למרות שהקהל שלנו הוא יתרון גדול מאוד. זאת המציאות, צריך להתמודד ובתקווה שהקהל יחזור כמה שיותר מהר".

ינון פיינגזיכט אמר: “אנחנו רוצים לחזור למסלול הניצחונות. אנחנו מגיעים אחרי משחק לא טוב שלנו, שיחקנו מול הפועל ת"א במגרש ריק וזה הרגיש שמשהו חסר. חבל מאוד שלא יהיה קהל, זה חלק משמעותי מאיתנו, כמו עוד שחקן על הדשא, אני רק מחכה שכבר יחזור. ברור שאנחנו מאוכזבים מההפסד, אנחנו רוצים לנצח כל משחק ונעשה הכל כדי להשאיר את הנקודות בחיפה".