ליגה איטלקית 25-26
7226-7131אינטר1
6530-4731נאפולי2
6324-4731מילאן3
5822-5331קומו4
5729-5431יובנטוס5
5728-4532רומא6
5327-4431אטאלנטה7
4537-4031בולוניה8
4429-3231לאציו9
4241-3831ססואולו10
4042-3531אודינזה11
3653-3531טורינו12
3539-2231פארמה13
3344-3631גנואה14
3244-3631פיורנטינה15
3044-3231קליארי16
2746-2631קרמונזה17
2743-2131לצ'ה18
1853-2231ורונה19
1858-2332פיזה20

0:3 לרומא על פיזה, שלושער אדיר לדונייל מאלן

התאוששה מאינטר: החבורה מהבירה שמה מאחור את ה-5:2 למוליכה עם ניצחון חד וחלק על העולה החדשה, ההולנדי להט. בגרמניה: 2:2 בין אוגסבורג להופנהיים

דונייל מאלן חוגג (IMAGO)
כל הליגות באירופה נמצאות בישורת האחרונה שלהן ורגע לפני סיום, כאשר הערב (שישי) המחזור ה-32 בליגה האיטלקית נפתח לו עם תוצאה מרשימה במיוחד מצד רומא. החבורה מבירת ארץ המגף רשמה 0:3 חד וחלק על פיזה. בגרמניה, אוגסבורג והופנהיים נפרדו ב-2:2.

רומא – פיזה 0:3

המארחת חזרה למסלול הניצחונות אחרי ה-5:2 נגד אינטר במחזור הקודם וברחה לאטאלנטה כדי להתקרב להבטחת מקום בטופ 6, מקומות שמובילים לאירופה בסיום העונה. רומא עם 57 נקודות במאזן דומה בדיוק לשל יובנטוס, כאשר אטאלנטה עם 53 נקודות. 

דונייל מאלן כבש ראשון כבר אחרי שלוש דקות באולימפיקו וההולנדי השלים צמד רגע לפני ההפסקה, בדקה ה-43. חשבתם שנגמר? ממש לא, מאלן השלים שלושער עם פתיחת המחצית השנייה, בדקה ה-52, והוא הוחלף בדקה ה-78 לקול תשואות גדולות מהאצטדיון.

אוגסבורג – הופנהיים 2:2

אמנם האורחת הראתה אופי כשחזרה מפיגור כפול והשיגה נקודה אחת, אבל התוצאה לא כל כך טובה לה כשהיא גם עלולה להתרחק מהמקום הרביעי וגם עלולה לאבד את המקום החמישי ללברקוזן. האירוע הוא כן חשוב מכיוון שהמקום החמישי מוביל לאירופית והשישי לקונפרנס. המארחת די סיימה את העונה שלה כשהיא במקום ה-10, רחוקה מאוד מאירופה ולא קרובה לקו האדום. אלכסיס קלאוד-מוריס ומייקל גרגוריץ’ נתנו 0:2 לאוגסבורג כבר בדקה ה-14, רובין חראנאק ובאזואמאנה טורה חתמו את התוצאה עוד לפני ההפסקה.

