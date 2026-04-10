0:3 לרומא על פיזה, שלושער אדיר לדונייל מאלן

כל הליגות באירופה נמצאות בישורת האחרונה שלהן ורגע לפני סיום, כאשר הערב (שישי) המחזור ה-32 בליגה האיטלקית נפתח לו עם תוצאה מרשימה במיוחד מצד רומא. החבורה מבירת ארץ המגף רשמה 0:3 חד וחלק על פיזה. בגרמניה, אוגסבורג והופנהיים נפרדו ב-2:2.

רומא – פיזה 0:3

המארחת חזרה למסלול הניצחונות אחרי ה-5:2 נגד אינטר במחזור הקודם וברחה לאטאלנטה כדי להתקרב להבטחת מקום בטופ 6, מקומות שמובילים לאירופה בסיום העונה. רומא עם 57 נקודות במאזן דומה בדיוק לשל יובנטוס, כאשר אטאלנטה עם 53 נקודות.

דונייל מאלן כבש ראשון כבר אחרי שלוש דקות באולימפיקו וההולנדי השלים צמד רגע לפני ההפסקה, בדקה ה-43. חשבתם שנגמר? ממש לא, מאלן השלים שלושער עם פתיחת המחצית השנייה, בדקה ה-52, והוא הוחלף בדקה ה-78 לקול תשואות גדולות מהאצטדיון.

אוגסבורג – הופנהיים 2:2

אמנם האורחת הראתה אופי כשחזרה מפיגור כפול והשיגה נקודה אחת, אבל התוצאה לא כל כך טובה לה כשהיא גם עלולה להתרחק מהמקום הרביעי וגם עלולה לאבד את המקום החמישי ללברקוזן. האירוע הוא כן חשוב מכיוון שהמקום החמישי מוביל לאירופית והשישי לקונפרנס. המארחת די סיימה את העונה שלה כשהיא במקום ה-10, רחוקה מאוד מאירופה ולא קרובה לקו האדום. אלכסיס קלאוד-מוריס ומייקל גרגוריץ’ נתנו 0:2 לאוגסבורג כבר בדקה ה-14, רובין חראנאק ובאזואמאנה טורה חתמו את התוצאה עוד לפני ההפסקה.