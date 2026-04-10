300 ניצחונות לאלקראס, שטייל לחצי הגמר

קרלוס אלקראס ממשיך להפגין דומיננטיות מוחלטת על משטח החימר. המדורג ראשון בעולם העפיל לחצי גמר טורניר המאסטרס במונטה קרלו לאחר שמחץ ללא רחמים את אלכסנדר בובליק 0:6, 3:6 בתוך 63 דקות בלבד. הניצחון המוחץ לא רק הבטיח לספרדי את הכרטיס לשלב הבא והשכיח את ההדחה המוקדמת במיאמי, אלא גם ציין ציון דרך היסטורי בקריירה הצעירה שלו.

לאחר משחק שמינית גמר לא פשוט מול תומאס מרטין אצ'ברי, בו איבד מערכה וביצע שגיאות רבות, אלקראס הגיע ממוקד בהרבה. ההתמודדות, שהייתה הראשונה אי פעם בין השניים בסבב המקצועני, החלה בצורה שקולה יחסית. אלקראס שבר מוקדם ועלה ליתרון 0:2, אך הקזחי המדורג 11 בעולם הצליח לחזור ולהפוך את התוצאה ל-2:3 לטובתו. בנקודה זו, הספרדי העביר הילוך, הציג טניס כמעט מושלם וזכה בעשרה משחקונים ברציפות בדרך לניצחון חלק.

קרלוס אלקראז מתרכז ומכה את הכדור במאבק עז (רויטרס)

בסיום המשחק נרשם רגע משעשע ליד הרשת, כאשר אלקראס התנצל בפני יריבו על התבוסה ואמר לו סליחה גבר. בובליק קיבל זאת בחיוך והשיב כי הם שיחקו בתנאים הכי גרועים שיכולים להיות עבורו, כשהוא מתייחס להעדפתו הברורה למשטחי הדשא המהירים יותר בהשוואה לחימר האיטי.

הניצחון על בובליק היה ה-300 של אלקראס בסבב המקצועני, הישג שאליו הגיע בגיל 22 בלבד. הנתון המדהים עוד יותר הוא המהירות שבה עשה זאת: אלקראס נזקק ל-367 משחקים בלבד כדי לרשום 300 ניצחונות, מה שמציב אותו במקום השלישי בכל הזמנים בעידן הפתוח בצוותא עם ג'ון מקנרו. רק ג'ימי קונורס (363) ורוד לייבר (355) הגיעו לציון הדרך מהר יותר. לשם השוואה, אלקראס הקדים את שלושת הגדולים - רפאל נדאל (373), נובאק ג'וקוביץ' (398) ורוג'ר פדרר (416), וכן את יריבו הגדול יאניק סינר (384).

אני מן הסתם שמח מאוד על הניצחון ה-300 שלי בסבב, ומקווה שיהיו עוד רבים כאלה, אמר אלקראס בסיום. התחלתי טוב, אבל לפתע איבדתי קצת את התחושה של הכדור. אחרי שהוא חזר למשחק, נאלצתי לרוץ מצד לצד ולהגן. הצלתי כמה משחקונים שנתנו לי ביטחון לחזור לשחק אגרסיבי. בין לבין, הספרדי חובב הגולף גם מצא זמן לעקוב אחרי טורניר המאסטרס המקביל באוגוסטה, והודה שצפה בהתלהבות בביצועיו של רורי מקלרוי מיד לאחר סיום משחקו.

קרלוס אלקראז חוגג את הניצחון ברבע הגמר (רויטרס)

אלקראס גם התייחס לאמירתו האחרונה של בובליק, שטען כי הוא ויאניק סינר בלתי פגיעים בטורנירי הגראנד סלאם. זה מחמיא ששחקן צמרת אומר דבר כזה, מישהו שמבין את המשחק כל כך טוב. זה נותן לנו הרבה ביטחון, אבל אני עדיין לא מסכים איתו ואנחנו לא חושבים שאנחנו בלתי מנוצחים, הבהיר.

בחצי הגמר מצפה לאלקראס משוכה מסוג אחר לחלוטין. הוא יפגוש את ולנטין ואשרו, הסנסציה המקומית ממונקו, שניצח את אלכס דה מינור בשלוש מערכות. ואשרו, שמקבל תמיכה אדירה מהקהל הביתי וצפוי להיכנס לראשונה לטופ 20 בדירוג העולמי, הפך לטניסאי הראשון ממונקו שמגיע לשלב כה מתקדם בטורניר. במקביל, גם יאניק סינר עשה את המוטל עליו בחצי השני של ההגרלה כשהדיח את פליקס אוז'ה עליאסים, מה שמשאיר בחיים את האפשרות לגמר חלומי בין שני השחקנים הטובים בעולם כיום, שנאבקים ראש בראש גם על המקום הראשון בדירוג ועל השליטה בסבב.