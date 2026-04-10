רע למכבי ת"א: מונאקו ניצחה 86:93 את ברצלונה

יום המשחקים האחרון של המחזור ה-37 ביורוליג שוחק היום (שישי), כאשר מכיב תל אביב והפועל תל אביב עוקבות על התוצאות הרלוונטיות להן. תחילה מונאקו וברצלונה עלו לפרקט והצרפתים ניצחו עם 86:93, כאשר כעת עוד ארבעה משחקים משוחקים במקביל.

ההפסד הזה הוא לא ממש משרת את מכבי ת”א, שאמנם עדיין לא איבדה סיכוי רשמית לעלות לפליי-אין, אבל אם הכוכב האדום שמשחקת כעת תנצח את וילרבאן אז עודד קטש וחניכיו יסיימו רשמית את הדרך שלהם העונה ביורוליג אחרי שני המחזורים שנותרו להם.

כעת בעצם נותר תרחיש אחד בלבד שיעלה את מכבי ת”א לפליי-אין, והוא סוג של בגדר נס. הצהובים צריכים לנצח את שני המפגשים שלהם, שהכוכב האדום תפסיד גם כעת וגם במשחק האחרון שלה, שדובאי תפסיד משחק אחד מתוך המשחק שמשוחק כעת או במחזור האחרון שלה.

מונאקו – ברצלונה 86:93

מפגש בין שתי קבוצות עם מאזן דומה הסתיים עם ניצחון שני ברציפות של הצרפתים והפסד שלישי ברציפות של הקטלונים. דווקא בארסה פתחה טוב יותר ואף הובילה בתחילת המשחק, אבל המארחת הרימה הילוך ואף ברחה גם ברבע הרביעי בדרך לניצחון חשוב מאוד בדרך לפליי-אין מבחינתה. סגנית אלופת אירופה נהנתה מ-16 נקודות של מייק ג’יימס וגם של אלי אוקובו, פאנתר רשם 26 נק’ מנגד.