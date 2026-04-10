יום שישי, 10.04.2026 שעה 22:38
כדורסל עולמי  >> יורוליג

רע למכבי ת"א: מונאקו ניצחה 86:93 את ברצלונה

הצרפתים רשמו ניצחון אחרי מותחן על הקטלונים ואם הכוכב האדום תנצח את וילרבאן במשחק שמשוחק כעת, הצהובים רשמית יאבדו סיכוי להיות בפליי-אין העונה

|
מייק ג'יימס (IMAGO)
יום המשחקים האחרון של המחזור ה-37 ביורוליג שוחק היום (שישי), כאשר מכיב תל אביב והפועל תל אביב עוקבות על התוצאות הרלוונטיות להן. תחילה מונאקו וברצלונה עלו לפרקט והצרפתים ניצחו עם 86:93, כאשר כעת עוד ארבעה משחקים משוחקים במקביל.

ההפסד הזה הוא לא ממש משרת את מכבי ת”א, שאמנם עדיין לא איבדה סיכוי רשמית לעלות לפליי-אין, אבל אם הכוכב האדום שמשחקת כעת תנצח את וילרבאן אז עודד קטש וחניכיו יסיימו רשמית את הדרך שלהם העונה ביורוליג אחרי שני המחזורים שנותרו להם.

כעת בעצם נותר תרחיש אחד בלבד שיעלה את מכבי ת”א לפליי-אין, והוא סוג של בגדר נס. הצהובים צריכים לנצח את שני המפגשים שלהם, שהכוכב האדום תפסיד גם כעת וגם במשחק האחרון שלה, שדובאי תפסיד משחק אחד מתוך המשחק שמשוחק כעת או במחזור האחרון שלה.

מונאקו – ברצלונה 86:93

מפגש בין שתי קבוצות עם מאזן דומה הסתיים עם ניצחון שני ברציפות של הצרפתים והפסד שלישי ברציפות של הקטלונים. דווקא בארסה פתחה טוב יותר ואף הובילה בתחילת המשחק, אבל המארחת הרימה הילוך ואף ברחה גם ברבע הרביעי בדרך לניצחון חשוב מאוד בדרך לפליי-אין מבחינתה. סגנית אלופת אירופה נהנתה מ-16 נקודות של מייק ג’יימס וגם של אלי אוקובו, פאנתר רשם 26 נק’ מנגד.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
