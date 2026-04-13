שעות לפני הדרבי: ינאי נפגש עם הסוכן של בלאט

האם אנחנו בדרך לאחד המעברים הגדולים בשנים האחרונות בכדורסל הישראלי? הפועל תל אביב גברה הערב (ראשון) על מכבי תל אביב בדרבי השני אי פעם ביורוליג ובכך הבטיחה טופ 6, הבטיחה פלייאוף והבטיחה עונה נוספת במפעל, אבל דרמה התחרשה גם לפני המשחק.

ל-ONE נודע לראשונה שמספר שעות בודדות לפני המפגש הלוהט שהתקיים בסרביה, ליתר דיוק בשעה 17:00, הבעלים של הפועל תל אביב, עופר ינאי, נפגש עם סוכן העל באירופה מישקו רזנטוביץ׳, כאשר הפגישה התקיימה כדי לדון על חתימה אפשרית של לא אחר מאשר תמיר בלאט במדים האדומים, כשאף הוגשה הצעה.

נזכיר, הרכז הישראלי של מכבי תל אביב מסיים חוזה בקיץ הקרוב ולא חתום לעונה הבאה, כאשר ינאי והצוות המקצועי של הפועל ת”א ישמחו להביא אותו בחזרה למדים האדומים, אותם לבש כבר בעבר. בלאט הוא חיזוק לא רק בפן הישראלי, אלא גם שחקן יורוליג מוכח שיכול להשתלב בהפועל בכל המפעלים.

תמיר בלאט במדי הפועל ת"א (איציק בלניצקי)

המספרים של בלאט, גם הזוניה עלה בפגישה

בלאט הוא אחד השחקנים הטובים ביותר של מכבי תל אביב בטח בליגה וגם ביורוליג, כאשר העונה במפעל הבכיר באירופה הוא מעמיד ממוצעים של 7.2 נקודות ו-5.1 אסיסטים, כאשר בממוצע אסיסטים למשחק הוא במקום השמיני העונה בליגה היוקרתית. צפו בתמונות הבלעדיות מהפגישה:

עופר ינאי בפגישה עם מישקו (פרטי)

בנוסף לבלאט, בעלי הפועל תל אביב ומישקו שוחחו על קליינט נוסף של הסוכן, מריו הזוניה. הקרואטי של ריאל מדריד מעורר עניין מהפועל תל אביב, אבל במקרה שלו המעבר מסובך יותר כאשר הוא כן חתום לעונה הבאה. התקווה של האדומים היא שהזוניה ייצא ל-NBA, ואם בהמשך הדרך יחליט לחזור העדיפות תהיה אליהם.

מריו הזוניה (IMAGO)

הזוניה מחזיק בממוצעים מרשימים מאוד של 13 נקודות למשחק העונה ביורוליג, לצד 3.9 ריבאונדים ו-2.2 אסיסטים. הפורוורד (31, 2.06) נחשב לאחד הכוכבים הגדולים של ריאל מדריד ובטח בנבחרת קרואטיה, כאשר רק לא מזמן הוא כיכב נגד נבחרת ישראל.