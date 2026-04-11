ערב מכריע: היחסים להפועל פ"ת נגד הפועל ת"א

יום שבת הגיע וזה אומר שיש לא מעט משחקים גם בישראל וגם מסביב לגלובוס. במוקד, ארבעה משחקים במקביל ישוחקו בליגת העל בשעה 20:00, כאשר בליגה הספרדית ברצלונה תארח את אספניול לדרבי הגדול של קטלוניה (19:30, חי בערוץ ONE).

לשליחת טופס Winner לחצו כאן.

נתחיל מהפועל פתח תקווה נגד הפועל תל אביב. האדומים פייבוריטית לפי המומחים ומקבלים יחס של פי 1.95 לניצחון שלהם בחוץ, כאשר המלאבסים עם יחס של פי 3.45 לשלוש נקודות שלהם. תיקו בין הצדדים מקבל יחס של פי 3.25.

אליניב ברדה (רדאד ג'בארה)

במקביל, מכבי נתניה תארח את הפועל חיפה והיהלומים עדיפים לפי המומחים. החבורה של רוני לוי מקבלת יחס של פי 1.75 לניצחון שלהם, ומהצד השני הקבוצה מהכרמל מקבלת יחס של פי 4 לניצחון שלה באצטדיון מרים. היחס על תיקו הוא פי 3.45.

רוני לוי (רועי כפיר)

ברצלונה בדרבי, קרב קשה ליובנטוס

אחרי ההפסד נגד אתלטיקו מדריד, ברצלונה תארח את הדרבי של קטלוניה והיא כמובן עדיפה בגדול עם יחס של פי 1.25 לניצחון שלה בקאמפ נואו. מנגד, היריבה העירונית תנסה להדהים ומקבלת יחס גבוה של פי 7.40 לניצחון, כאשר היחס על תיקו שגם כן יפתיע לא מעט אנשים הוא פי 5.60.

באיטליה, יובנטוס פייבוריטית לנצח בחוץ את אטאלנטה, כשהגברת הזקנה זוכה ליחס של פי 2.20 והקבוצה מברגמו שמארחת את המשחק מקבלת יחס של פי 2.95. תוצאת התיקו במשחק וערכת בפי 3.15.