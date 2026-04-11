יום שבת, 11.04.2026 שעה 10:27
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4826-4625הפועל ת"א4
3927-4625מכבי חיפה5
3636-4125הפועל פ"ת6
3455-4525מכבי נתניה7
2935-2525בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2444-3125הפועל חיפה10
2350-3225מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1852-3225עירוני טבריה13
1257-1725מכבי בני ריינה14

ערב מכריע: היחסים להפועל פ"ת נגד הפועל ת"א

האדומים עדיפים לפי מומחי ה-Winner עם פי 1.95 לניצחון, המלאבסים עם פי 3.45 ותיקו פי 3.25. וגם: נתניה, בארסה נגד אספניול ויובנטוס מול אטאלנטה

|
פלקאו נגד שביט מזל (שחר גרוס)
פלקאו נגד שביט מזל (שחר גרוס)

יום שבת הגיע וזה אומר שיש לא מעט משחקים גם בישראל וגם מסביב לגלובוס. במוקד, ארבעה משחקים במקביל ישוחקו בליגת העל בשעה 20:00, כאשר בליגה הספרדית ברצלונה תארח את אספניול לדרבי הגדול של קטלוניה (19:30, חי בערוץ ONE).

לשליחת טופס Winner לחצו כאן.

נתחיל מהפועל פתח תקווה נגד הפועל תל אביב. האדומים פייבוריטית לפי המומחים ומקבלים יחס של פי 1.95 לניצחון שלהם בחוץ, כאשר המלאבסים עם יחס של פי 3.45 לשלוש נקודות שלהם. תיקו בין הצדדים מקבל יחס של פי 3.25.

במקביל, מכבי נתניה תארח את הפועל חיפה והיהלומים עדיפים לפי המומחים. החבורה של רוני לוי מקבלת יחס של פי 1.75 לניצחון שלהם, ומהצד השני הקבוצה מהכרמל מקבלת יחס של פי 4 לניצחון שלה באצטדיון מרים. היחס על תיקו הוא פי 3.45.

ברצלונה בדרבי, קרב קשה ליובנטוס

אחרי ההפסד נגד אתלטיקו מדריד, ברצלונה תארח את הדרבי של קטלוניה והיא כמובן עדיפה בגדול עם יחס של פי 1.25 לניצחון שלה בקאמפ נואו. מנגד, היריבה העירונית תנסה להדהים ומקבלת יחס גבוה של פי 7.40 לניצחון, כאשר היחס על תיקו שגם כן יפתיע לא מעט אנשים הוא פי 5.60.

באיטליה, יובנטוס פייבוריטית לנצח בחוץ את אטאלנטה, כשהגברת הזקנה זוכה ליחס של פי 2.20 והקבוצה מברגמו שמארחת את המשחק מקבלת יחס של פי 2.95. תוצאת התיקו במשחק וערכת בפי 3.15.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
