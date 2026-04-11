יום שבת, 11.04.2026 שעה 17:40
8542-8442קובנטרי1
7540-7140איפסוויץ'2
7347-5642מילוול3
7241-6241מידלסברו4
6858-6341האל סיטי5
6649-6840סאות'המפטון6
6458-6341רקסהאם7
6351-6041דרבי קאונטי8
5850-5542נוריץ'9
5851-5242בריסטול סיטי10
5863-5842ק.פ.ר11
5749-5241ווטפורד12
5445-4841סטוק סיטי13
5452-4841פרסטון14
5454-4941סוונסי15
5352-4941בירמינגהאם16
5158-5741שפילד יונייטד17
4949-3841צ'רלטון18
4749-3741בלקבורן19
4656-4242ווסט ברומיץ'20
4257-4040פורטסמות'21
4163-5441לסטר22
4154-3941אוקספורד יונייטד23
-482-2542שפילד וונסדיי24

דקה 41: סאות'המפטון - דרבי 1:0

צ'מפיונשיפ, מחזור 42: משחק מאוזן בסנט מארי. האורחת פתחה יותר טוב אך לא הכניעה את פרץ, לאחר מכן הקדושים נכנסו לעניינים עם הזדמנויות בצד הנגדי

דניאל פרץ (IMAGO)
דניאל פרץ (IMAGO)

כל הליגות הגדולות נכנסות לישורת האחרונה של העונה והמאבקים על המקומות בצמרת מתחממים, כאשר מי שמקווה לעשות צעד משמעותי היא סאות’המפטון. המחזור ה-42 בצ’מפיונשיפ ממשיך כעת באצטדיון סנט מארי, שם הקדושים מארחים את דרבי למשחק חשוב במיוחד במאבק על הפלייאוף.

להבדיל מקבוצות שכבר איבדו גובה, סאות’המפטון עדיין חזק בתמונת העלייה. הקבוצה מדורגת במקום השישי עם 66 נקודות לאחר 40 משחקים, ובמאזנה 18 ניצחונות, 12 תוצאות תיקו ו-10 הפסדים. החבורה מגיעה בכושר מצוין לאחר ניצחון 1:5 מרשים על רקסהאם במחזור האחרון.

מנגד, דרבי עדיין בתמונה ומקווה להפתיע. הקבוצה מדורגת במקום השמיני עם 63 נקודות לאחר 41 משחקים, רחוקה מרחק נגיעה בלבד מהפלייאוף. במאזנה 18 ניצחונות, 9 תוצאות תיקו ו-14 הפסדים, והיא מגיעה אחרי ניצחון 0:2 על סטוק סיטי. המשמעות? ניצחון כאן והקבוצות במאזן זהה.

המפגשים האחרונים בין הקבוצות מאוזנים למדי. בחמשת המשחקים האחרונים בצ’מפיונשיפ כל קבוצה ניצחה פעם אחת ושלושה משחקים הסתיימו בתיקו. גם המפגש האחרון ביניהן, באוקטובר 2025, נגמר ב-1:1, כך שנראה שגם הפעם צפוי קרב שקול במיוחד.

מחצית ראשונה

דקה 1: המשחק יצא לדרך, האם פרץ וקבוצתו ימשיכו במומנטום החיובי?

דקה 3: הלחץ של דרבי עשה את שלו, הכדור נפל לסמי שמודיץ' על סף הרחבה שבעט בפעם הראשונה, אך דניאל פרץ קלט בקלות.

דקה 23: נגיחה פשוטה לעברו של הישראלי, שהתמודד ללא בעיה ושמר על התוצאה מאוזנת.

דקה 26: הזדמנות ראשונה אמיתית לקדושים, רוס סטיוארט מצא את פ’ין אזז, שבעט טוב אך נבלם על ידי שוער האורחת.

דקה 28: ריאן מנינג קיבל כדור טוב בקצה הרחבה, אך בעט מעל למסגרת.

הרכב סאות’המפטון: דניאל פרץ, ג’יימס ברי, טיילור הארווד-בלייס, ג’ק סטפנס, ריאן מנינג, קספר יאנדר, פלין דאונס, טום פלואוס, פ’ין אזז, לאו סינזה ורוס סטיוארט.

הרכב דרבי: ריצ’רד אודונל, ג’ו ווארד, דיון סנדרסון, מתיו קלארק, מקס ג’ונסטון, לואיס טראביס, דיוויד אוזו, ג’יידון בנל, סמי שמודיץ’, בובי קלארק וקרלטון מוריס.

