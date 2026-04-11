דקה 41: סאות'המפטון - דרבי 1:0

כל הליגות הגדולות נכנסות לישורת האחרונה של העונה והמאבקים על המקומות בצמרת מתחממים, כאשר מי שמקווה לעשות צעד משמעותי היא סאות’המפטון. המחזור ה-42 בצ’מפיונשיפ ממשיך כעת באצטדיון סנט מארי, שם הקדושים מארחים את דרבי למשחק חשוב במיוחד במאבק על הפלייאוף.

להבדיל מקבוצות שכבר איבדו גובה, סאות’המפטון עדיין חזק בתמונת העלייה. הקבוצה מדורגת במקום השישי עם 66 נקודות לאחר 40 משחקים, ובמאזנה 18 ניצחונות, 12 תוצאות תיקו ו-10 הפסדים. החבורה מגיעה בכושר מצוין לאחר ניצחון 1:5 מרשים על רקסהאם במחזור האחרון.

מנגד, דרבי עדיין בתמונה ומקווה להפתיע. הקבוצה מדורגת במקום השמיני עם 63 נקודות לאחר 41 משחקים, רחוקה מרחק נגיעה בלבד מהפלייאוף. במאזנה 18 ניצחונות, 9 תוצאות תיקו ו-14 הפסדים, והיא מגיעה אחרי ניצחון 0:2 על סטוק סיטי. המשמעות? ניצחון כאן והקבוצות במאזן זהה.

המפגשים האחרונים בין הקבוצות מאוזנים למדי. בחמשת המשחקים האחרונים בצ’מפיונשיפ כל קבוצה ניצחה פעם אחת ושלושה משחקים הסתיימו בתיקו. גם המפגש האחרון ביניהן, באוקטובר 2025, נגמר ב-1:1, כך שנראה שגם הפעם צפוי קרב שקול במיוחד.

מחצית ראשונה

דקה 1: המשחק יצא לדרך, האם פרץ וקבוצתו ימשיכו במומנטום החיובי?

דקה 3: הלחץ של דרבי עשה את שלו, הכדור נפל לסמי שמודיץ' על סף הרחבה שבעט בפעם הראשונה, אך דניאל פרץ קלט בקלות.

דקה 23: נגיחה פשוטה לעברו של הישראלי, שהתמודד ללא בעיה ושמר על התוצאה מאוזנת.

דקה 26: הזדמנות ראשונה אמיתית לקדושים, רוס סטיוארט מצא את פ’ין אזז, שבעט טוב אך נבלם על ידי שוער האורחת.

דקה 28: ריאן מנינג קיבל כדור טוב בקצה הרחבה, אך בעט מעל למסגרת.

הרכב סאות’המפטון: דניאל פרץ, ג’יימס ברי, טיילור הארווד-בלייס, ג’ק סטפנס, ריאן מנינג, קספר יאנדר, פלין דאונס, טום פלואוס, פ’ין אזז, לאו סינזה ורוס סטיוארט.

הרכב דרבי: ריצ’רד אודונל, ג’ו ווארד, דיון סנדרסון, מתיו קלארק, מקס ג’ונסטון, לואיס טראביס, דיוויד אוזו, ג’יידון בנל, סמי שמודיץ’, בובי קלארק וקרלטון מוריס.