צ'מפיונשיפ 25-26
8542-8442קובנטרי1
7540-7140איפסוויץ'2
7347-5642מילוול3
7242-6242מידלסברו4
6950-7041סאות'המפטון5
6860-6442האל סיטי6
6458-6341רקסהאם7
6353-6142דרבי קאונטי8
5850-5542נוריץ'9
5851-5242בריסטול סיטי10
5863-5842ק.פ.ר11
5751-5242ווטפורד12
5753-5042פרסטון13
5754-5042סוונסי14
5546-4942סטוק סיטי15
5459-5942שפילד יונייטד16
5352-4941בירמינגהאם17
4951-3942צ'רלטון18
4850-3842בלקבורן19
4656-4242ווסט ברומיץ'20
4557-4141פורטסמות'21
4454-4142אוקספורד יונייטד22
4164-5442לסטר23
-482-2542שפילד וונסדיי24

בכושר שיא: פרץ וסאות'המפטון ניצחו את דרבי

הקדושים גברו 1:2 על היריבה ורשמו ניצחון שישי ברצף. קרלטון מוריס כבש לרשת של הישראלי בדקה ה-38, סינזה (62') השווה ובלייס (69') קבע מהפך חשוב

דניאל פרץ (IMAGO)
דניאל פרץ (IMAGO)

איזו תקופה נפלאה עוברת על דניאל פרץ וסאות’המפטון. קבוצתו של הישראלי רשמה היום (שבת) 1:2 חשוב על דרבי במסגרת המחזור ה-42, בקרב על המקום בפלייאוף, והתבססו בשישייה הראשונה עם ניצחון שישי ברציפות בכל המסגרות.

המחצית הראשונה הייתה מאוזנת. האורחת פתחה טוב יותר את ההתמודדות, אך לא הצליחה לכבוש מול הישראלי. לאחר מכן הקדושים לחצו על הגז וניסו לעלות ליתרון, אך דווקא אז פרץ ספג מראשו של קרלטון מוריס בדקה ה-38.

החצי השני היה במעמד צד אחד. סאות’המפטון לחצה על השער של האורחת, והצליחה להפוך את התוצאה משערים של לאו סינזה (אחד מהמצטיינים היום) בדקה ה-62, והבלם טיילור הארווד-בלייס בדקה ה-69.

כאמור, קבוצתו של דניאל פרץ שמרה על המקום השישי לפחות באופן זמני, ופתחה פער של חמש נקודות מהמקום שלא מוביך לפלייאוף בסיום העונה הסדירה. הקדושים יקוו להמשיך עם המומנטום המופלא ביום שלישי, כשתארח את בלקבורן רוברס מתחתית הליגה.

סנט מארי לפני המשחק (IMAGO)

מחצית ראשונה

דקה 1: המשחק יצא לדרך, האם פרץ וקבוצתו ימשיכו במומנטום החיובי?

דקה 3: הלחץ של דרבי עשה את שלו, הכדור נפל לסמי שמודיץ' על סף הרחבה שבעט בפעם הראשונה, אך דניאל פרץ קלט בקלות.

דקה 23: נגיחה פשוטה לעברו של הישראלי, שהתמודד ללא בעיה ושמר על התוצאה מאוזנת.

דקה 26: הזדמנות ראשונה אמיתית לקדושים, רוס סטיוארט מצא את פ’ין אזז, שבעט טוב אך נבלם על ידי שוער האורחת.

טונדה אקרט מתדרך (IMAGO)

דקה 28: ריאן מנינג קיבל כדור טוב בקצה הרחבה, אך בעט מעל למסגרת.

דקה 38, שער! דרבי קאונטי עלתה ל-0:1: כדור קרן של האורחת הגיע לראשו של קרלטון מוריס, שהצליח להכניע את דניאל פרץ עם נגיחה מדויקת.

דקה 40: ג’יימס ברי בעט טוב כדור חופשי, אך פספס במעט את המסגרת.

לואיס טראביס עם הכדור (IMAGO)

דקה 43: הקדושים המשיכו ללחוץ, כדור נייח נוסף הגיע את טיילור הארווד-בלייס, שחמק מהשומר אך נגח מחוץ למסגרת.

מחצית שנייה

דקה 52: פריצה נהדרת של לאו סינזה הסתיימה בכדור שהגיע אל סטיוארט, אך החלוץ נבלם גם הפעם לקרן.

בובי קלארק במאבק (IMAGO)

דקה 62: שער! סאות’המפטון השוותה ל-1:1: לאו סינזה בעט נהדר לפינה הרחוקה והכניע את ריצ’ארד אודונל.

לאו סינזה חוגג את השוויון (האתר הרשמי של סאות'המפטון)

דקה 65: עוד קרן טובה של המארחת, הפעם קייל לארין המחליף נגח, אך פספס את המסגרת.

דקה 69, שער! סאות’המפטון השלימה מהפך ועלתה ל-1:2: עוד מצב נייח של ריאן מנינג מצא את טיילור הארווד-בלייס, שנגח את הכדור פנימה.

טיילור הארווד-בלייס חוגג (האתר הרשמי של סאות'המפטון)

דקה 95: סיום המשחק! ניצחון חשוב מאוד של סאות’המפטון, שמתבססת בשישייה הראשונה ומריחה את פלייאוף העלייה.

הרכב סאות’המפטון: דניאל פרץ, ג’יימס ברי, טיילור הארווד-בלייס, ג’ק סטפנס, ריאן מנינג, קספר יאנדר, פלין דאונס, טום פלואוס, פ’ין אזז, לאו סינזה ורוס סטיוארט.

הרכב דרבי: ריצ’רד אודונל, ג’ו ווארד, דיון סנדרסון, מתיו קלארק, מקס ג’ונסטון, לואיס טראביס, דיוויד אוזו, ג’יידון בנל, סמי שמודיץ’, בובי קלארק וקרלטון מוריס.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
