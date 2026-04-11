בכושר שיא: פרץ וסאות'המפטון ניצחו את דרבי

איזו תקופה נפלאה עוברת על דניאל פרץ וסאות’המפטון. קבוצתו של הישראלי רשמה היום (שבת) 1:2 חשוב על דרבי במסגרת המחזור ה-42, בקרב על המקום בפלייאוף, והתבססו בשישייה הראשונה עם ניצחון שישי ברציפות בכל המסגרות.

המחצית הראשונה הייתה מאוזנת. האורחת פתחה טוב יותר את ההתמודדות, אך לא הצליחה לכבוש מול הישראלי. לאחר מכן הקדושים לחצו על הגז וניסו לעלות ליתרון, אך דווקא אז פרץ ספג מראשו של קרלטון מוריס בדקה ה-38.

החצי השני היה במעמד צד אחד. סאות’המפטון לחצה על השער של האורחת, והצליחה להפוך את התוצאה משערים של לאו סינזה (אחד מהמצטיינים היום) בדקה ה-62, והבלם טיילור הארווד-בלייס בדקה ה-69.

כאמור, קבוצתו של דניאל פרץ שמרה על המקום השישי לפחות באופן זמני, ופתחה פער של חמש נקודות מהמקום שלא מוביך לפלייאוף בסיום העונה הסדירה. הקדושים יקוו להמשיך עם המומנטום המופלא ביום שלישי, כשתארח את בלקבורן רוברס מתחתית הליגה.

מחצית ראשונה

דקה 1: המשחק יצא לדרך, האם פרץ וקבוצתו ימשיכו במומנטום החיובי?

דקה 3: הלחץ של דרבי עשה את שלו, הכדור נפל לסמי שמודיץ' על סף הרחבה שבעט בפעם הראשונה, אך דניאל פרץ קלט בקלות.

דקה 23: נגיחה פשוטה לעברו של הישראלי, שהתמודד ללא בעיה ושמר על התוצאה מאוזנת.

דקה 26: הזדמנות ראשונה אמיתית לקדושים, רוס סטיוארט מצא את פ’ין אזז, שבעט טוב אך נבלם על ידי שוער האורחת.

דקה 28: ריאן מנינג קיבל כדור טוב בקצה הרחבה, אך בעט מעל למסגרת.

דקה 38, שער! דרבי קאונטי עלתה ל-0:1: כדור קרן של האורחת הגיע לראשו של קרלטון מוריס, שהצליח להכניע את דניאל פרץ עם נגיחה מדויקת.

דקה 40: ג’יימס ברי בעט טוב כדור חופשי, אך פספס במעט את המסגרת.

דקה 43: הקדושים המשיכו ללחוץ, כדור נייח נוסף הגיע את טיילור הארווד-בלייס, שחמק מהשומר אך נגח מחוץ למסגרת.

מחצית שנייה

דקה 52: פריצה נהדרת של לאו סינזה הסתיימה בכדור שהגיע אל סטיוארט, אך החלוץ נבלם גם הפעם לקרן.

דקה 62: שער! סאות’המפטון השוותה ל-1:1: לאו סינזה בעט נהדר לפינה הרחוקה והכניע את ריצ’ארד אודונל.

לאו סינזה חוגג את השוויון (האתר הרשמי של סאות’המפטון)

דקה 65: עוד קרן טובה של המארחת, הפעם קייל לארין המחליף נגח, אך פספס את המסגרת.

דקה 69, שער! סאות’המפטון השלימה מהפך ועלתה ל-1:2: עוד מצב נייח של ריאן מנינג מצא את טיילור הארווד-בלייס, שנגח את הכדור פנימה.

טיילור הארווד-בלייס חוגג (האתר הרשמי של סאות'המפטון)

דקה 95: סיום המשחק! ניצחון חשוב מאוד של סאות’המפטון, שמתבססת בשישייה הראשונה ומריחה את פלייאוף העלייה.

הרכב סאות’המפטון: דניאל פרץ, ג’יימס ברי, טיילור הארווד-בלייס, ג’ק סטפנס, ריאן מנינג, קספר יאנדר, פלין דאונס, טום פלואוס, פ’ין אזז, לאו סינזה ורוס סטיוארט.

הרכב דרבי: ריצ’רד אודונל, ג’ו ווארד, דיון סנדרסון, מתיו קלארק, מקס ג’ונסטון, לואיס טראביס, דיוויד אוזו, ג’יידון בנל, סמי שמודיץ’, בובי קלארק וקרלטון מוריס.