יום שבת, 11/04/2026, 19:30אצטדיון קאמפ נואוליגה ספרדית - מחזור 31
אספניול
דקה 46
2 0
שופט: הרננדס הרננדס
ברצלונה
ליגה ספרדית 25-26
7629-8030ברצלונה1
7029-6531ריאל מדריד2
5835-5430ויאריאל3
5730-5030אתלטיקו מדריד4
4537-4430בטיס5
4437-4430סלטה ויגו6
4248-4931ריאל סוסיאדד7
4131-2730חטאפה8
3837-3630אוסאסונה9
3844-3630אספניול10
3843-3230אתלטיק בילבאו11
3845-3331ג'ירונה12
3535-2930ראיו וייקאנו13
3546-3431ולנסיה14
3346-3531אלאבס15
3247-3931אלצ'ה16
3148-3630מיורקה17
3150-3730סביליה18
2650-3430לבאנטה19
2448-2130אוביידו20
הרכבים וציונים
 
 
לאמין ימאל עם הכדור (רויטרס)
לאמין ימאל עם הכדור (רויטרס)

יש כבר ליגות שזהות האלופה די ידועה, אז בספרד זה עדיין לא המצב, אבל ברצלונה רוצה לגרום לכך שכך יהיה. הבלאוגרנה מארחים את אספניול לדרבי הגדול של קטלוניה בשעה זו בקאמפ נואו במסגרת המחזור ה-31 של הליגה הספרדית, במטרה לעשות צעד נוסף לעבר אליפות שנייה ברציפות.

המארחים מגיעים במומנטום פחות טוב, כאשר רק לפני מספר ימים הם הפסידו ממש באצטדיון הזה לאתלטיקו מדריד במשחק הראשון ברבע גמר ליגת האלופות, עם 2:0 די כואב. אמנם הסיפור לא גמור, אבל כן סיבך את החבורה של האנזי פליק וכעת המאמן רוצה לפחות בליגה להתקרב לאליפות.

בנוסף, האלופה רוצה להגיע עם חיוך למפגש הגומלין נגד אתלטיקו ותוסיפו לכך שיש את החשיבות של דרבי. אגב, אספניול בכושר מזעזע ואחרי שפתחה את העונה בצמרת, היא סופרת לא פחות מ-13 משחקים ברציפות ללא ניצחון, כשלא פחות משמונה מהמשחקים הללו נגמרו בהפסדים.

בסיבוב הראשון ברצלונה יצאה עם ידה על העליונה בדרבי הקטלוני עם 0:2 בחוץ, אבל זה לא היה חד וחלק כמו שהתוצאה מספרת. בארסה חיכתה עד לדקה ה-86 כדי לכבוש את הראשון, כשדני אולמו שבר את הקרח, ולאחר מכן בתוספת הזמן רוברט לבנדובסקי הכפיל וחתם.

מחצית ראשונה
אלחנדרו באלדה במחאה על עבירה (רויטרס)
  • '45+3
  • כרטיס צהוב
  • כרטיס צהוב יצא לאריק גארסיה
  • '45
  • כרטיס צהוב
  • סיריל אנגונג קיבל כרטיס צהוב
  • '40
  • החמצה
  • הצלה כפולה אדירה של מרקו דמיטרוביץ. תחילה מבעיטה של ארקי גארסיה מרחוק, אחר כך מריבאונד של פרמין
פרמין לופס נאבק (רויטרס)
  • '32
  • כרטיס צהוב
  • גם גאבי
  • '32
  • כרטיס צהוב
  • עומאר אל הילאלי ראה את הכרטיס הצהוב
  • '31
  • החמצה
  • ברצלונה קיבלה כדור חופשי, לאמין ימאל סובב נהדר מעל החומה והכדור שלו פגש את הרשת העליונה
דאבל פראן טורס (רויטרס)
לאמין ימאל ופראן טורס בטירוף (רויטרס)
פראן טורס כובש (רויטרס)
  • '25
  • שער
  • שער! ברצלונה עלתה ל-0:2: שוב הצמד הזה! לאמין ימאל הכניס כדור גאוני עם החיצון לפראן טורס, שהחליק אותו פנימה נפלא לפינה הרחוקה
לאמין ימאל מרים את הקאמפ נואו (רויטרס)
פראן טורס מאושר (רויטרס)
לאמין ימאל רץ לחבק את פראן טורס (רויטרס)
  • '10
  • שער
  • שער! ברצלונה עלתה ל-0:1: לאמין ימאל הרים קרן מצד ימין. הכדור שלו הלך לפינה הרחוקה של הרחבה ומצא את פראן טורס, שנגח פנימה
  • '6
  • החמצה
  • כדור חזר לפרמין לופס, שבעט מרחוק, אך זה הלך גבוה
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט הוציא את הדרבי הקטלוני בקאמפ נואו לדרך!
RSS   Facebook Twitter   הדפס 



