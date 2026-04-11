צעד ענק לאליפות: 1:4 לברצלונה על אספניול

דעת המבקר

השחקן המצטיין לאמין ימאל, ציון: 9

לא הצליח לנצל מספיק את קו ההגנה הגבוה

הרכבים וציונים

עוד צעד לעבר האליפות. ברצלונה לא עברה שבוע קל במיוחד עם התקלה בליגת האלופות, אך אחרי שהיא צפתה בריאל מדריד, היא ידעה שניצחון בדרבי הקטלוני ייתן לה דחיפה משמעותית לתואר המקומי וכך היא עשתה הערב (שבת) כשגברה 1:4 על אספניול בקאמפ נואו.

כבר מפתיחת המשחק ניכר היה שלא מדובר בערב בו הבלאוגרנה יתקשו, ולאמין ימאל בישל מהר לפראן טורס את הראשון בקרן. כמה דקות חלפו, ושוב שיתוף הפעולה של השניים ניצת, כשמספר 10 שלח את ה”כריש” לעבר השני שלו במשחק.

את המחצית השנייה האנזי פליק וחניכיו פתחו בצורה פושרת ואף ספגו שער מצמק מרגלו של פול לוסאנו, אך אז הם העלו הילוך שוב. בתוך שתי דקות בלבד, לאמין ימאל ומרקוס רשפורד כבשו שערים נפלאים וסיימו את המשחק עבור בארסה.

המשמעות של הניצחון הזה פשוטה מאוד. ברצלונה עכשיו כבק במרחק של 9 נקודות מהיריבה המרה, ריאל מדריד וכל זאת שאנחנו כבר באמצע חודש אפריל. רק נס או פשלה חמורה של של הקטלונים ימנע מהם להיות אלופי ספרד בפעם השנייה ברציפות.