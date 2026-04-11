יום ראשון, 12.04.2026 שעה 02:52

שחקני ברצלונה מאושרים (IMAGO)

צעד ענק לאליפות: 1:4 לברצלונה על אספניול

הבלאוגרנה חגגו בדרבי. פראן טורס הבקיע צמד משני בישולים של לאמין ימאל, שהוסיף גול משלו. גם רשפורד כבש, לוסאנו רק צימק. הפער מריאל: 9 נק'. צפו

מערכת ONE | 11/04/2026 19:30
יום שבת, 11/04/2026, 19:30אצטדיון קאמפ נואוליגה ספרדית - מחזור 31
אספניול
הסתיים
4 1
שופט: הרננדס הרננדס (ציון: 6)
ברצלונה
ליגה ספרדית 25-26
7930-8431ברצלונה1
7029-6531ריאל מדריד2
5835-5430ויאריאל3
5732-5131אתלטיקו מדריד4
4537-4430בטיס5
4437-4430סלטה ויגו6
4248-4931ריאל סוסיאדד7
4131-2730חטאפה8
3837-3630אוסאסונה9
3848-3731אספניול10
3843-3230אתלטיק בילבאו11
3845-3331ג'ירונה12
3535-2930ראיו וייקאנו13
3546-3431ולנסיה14
3451-3931סביליה15
3346-3531אלאבס16
3247-3931אלצ'ה17
3148-3630מיורקה18
2650-3430לבאנטה19
2448-2130אוביידו20
דעת המבקר
השחקן המצטיין
לאמין ימאל, ציון: 9
מה נותר להגיד. מופע ענק של מספר 10
השחקן המאכזב
קיקה גארסיה, ציון: 5
לא הצליח לנצל מספיק את קו ההגנה הגבוה
הרכבים וציונים
 
 

עוד צעד לעבר האליפות. ברצלונה לא עברה שבוע קל במיוחד עם התקלה בליגת האלופות, אך אחרי שהיא צפתה בריאל מדריד, היא ידעה שניצחון בדרבי הקטלוני ייתן לה דחיפה משמעותית לתואר המקומי וכך היא עשתה הערב (שבת) כשגברה 1:4 על אספניול בקאמפ נואו.

כבר מפתיחת המשחק ניכר היה שלא מדובר בערב בו הבלאוגרנה יתקשו, ולאמין ימאל בישל מהר לפראן טורס את הראשון בקרן. כמה דקות חלפו, ושוב שיתוף הפעולה של השניים ניצת, כשמספר 10 שלח את ה”כריש” לעבר השני שלו במשחק.

את המחצית השנייה האנזי פליק וחניכיו פתחו בצורה פושרת ואף ספגו שער מצמק מרגלו של פול לוסאנו, אך אז הם העלו הילוך שוב. בתוך שתי דקות בלבד, לאמין ימאל ומרקוס רשפורד כבשו שערים נפלאים וסיימו את המשחק עבור בארסה.

רוקדת כל הדרך לאליפות: 1:4 לבארסה בדרבי!

המשמעות של הניצחון הזה פשוטה מאוד. ברצלונה עכשיו כבק במרחק של 9 נקודות מהיריבה המרה, ריאל מדריד וכל זאת שאנחנו כבר באמצע חודש אפריל. רק נס או פשלה חמורה של של הקטלונים ימנע מהם להיות אלופי ספרד בפעם השנייה ברציפות.

מחצית שניה
  • '90+5
  • החלטת שופט
  • זהו זה! השופט שרק לסיום. אפשר לקרר את השמפניות? ברצלונה ניצחה 1:4 את אספניול בדרבי
שחקני ברצלונה מברכים את מרקוס רשפורד (רויטרס)
מרקוס רשפורד בעננים (רויטרס)
מרקוס רשפורד כובש (רויטרס)
  • '89
  • שער
  • שער! ברצלונה עלתה ל-1:4: איזה יופי. לאמין ימאל הכניס לפרנקי דה יונג, שהרים למרקוס רשפורד והאנגלי סיים מהאוויר
לאמין ימאל רוקד (רויטרס)
לאמין ימאל חגג לפני שהכדור נכנס (רויטרס)
לאמין ימאל בדרך לשער (רויטרס)
  • '87
  • שער
  • שער! ברצלונה עלתה ל-1:3: כדור עומק נשלח ללאמין ימאל, דמיטרוביץ פספס את הכדור ומספר 10 סיים מול שער חשוף
פדרי עם הכדור (IMAGO)
  • '83
  • חילוף
  • פרנקי דה יונג חזר מפציעה והחליף את פרמין
  • '83
  • כרטיס צהוב
  • כרטיס צהוב יצא לפרננדו קלרו
  • '81
  • חילוף
  • חילוף אחרון של אספניול. לוסאנו יצא, צ'ארלה פיקל נכנס
אלחנדרו באלדה (IMAGO)
  • '74
  • חילוף
  • עוד חילוף של פליק. פראן יצא, דני אולמו נכנס
  • '71
  • חילוף
  • אדו אקספוסיטו פינה את מקומו לרמון טראץ
  • '71
  • חילוף
  • חילוף כפול אצל אספניול. קיקה גארסיה יצא, פרה מייה נכנס
לאמין ימאל עם הכדור (רויטרס)
  • '69
  • החמצה
  • קנסלו יצא למהלך סולו אדיר ובעט , אך הכדור הלך לידיים של השוער
  • '64
  • חילוף
  • חילוף גם אצל האורחת. סיריל אנגונג יצא, רובן סאנצ'ס נכנס
  • '64
  • חילוף
  • מרקוס רשפורד נכנס במקום גאבי
העניינים חמים בקאמפ נואו (IMAGO)
  • '64
  • חילוף
  • חילוף כפול בברצלונה. ז'ואאו קנסלו עלה במקום אלחנדרו באלדה
  • '59
  • החמצה
  • לאמין ימאל סובב לרחוק, דמיטרוביץ היה במקום
  • '58
  • כרטיס צהוב
  • פול לוסאנו גם קיבל כרטיס צהוב
פול לוסאנו ממהר לחדש את המשחק (IMAGO)
  • '56
  • שער
  • שער! אספניול צימקה ל-2:1: כדור הגיע לפול לוסאנו בתוך הרחבה, השחקן שלח בעיטה אדירה לקורה ופנימה
  • '54
  • החלטת שופט
  • פראן טורס חשב שהוא השלים שלושער, אך השופט קבע נבדל
לאמין ימאל (רויטרס)
  • '49
  • כרטיס צהוב
  • כרטיס צהוב יצא למארק קסאדו
  • '46
  • חילוף
  • גם אספניול ביצעה חילוף. טייריס דולן פינה את מקומו לרוברטו פרננדס
  • '46
  • חילוף
  • חילוף של האנזי פליק. מארק קסאדו עלה במקום ג'רארד מרטין
מחצית ראשונה
אלחנדרו באלדה במחאה על עבירה (רויטרס)
  • '45+3
  • כרטיס צהוב
  • כרטיס צהוב יצא לאריק גארסיה
  • '45
  • כרטיס צהוב
  • סיריל אנגונג קיבל כרטיס צהוב
  • '40
  • החמצה
  • הצלה כפולה אדירה של מרקו דמיטרוביץ. תחילה מבעיטה של ארקי גארסיה מרחוק, אחר כך מריבאונד של פרמין
פרמין לופס נאבק (רויטרס)
  • '32
  • כרטיס צהוב
  • גם גאבי
  • '32
  • כרטיס צהוב
  • עומאר אל הילאלי ראה את הכרטיס הצהוב
  • '31
  • החמצה
  • ברצלונה קיבלה כדור חופשי, לאמין ימאל סובב נהדר מעל החומה והכדור שלו פגש את הרשת העליונה
דאבל פראן טורס (רויטרס)
לאמין ימאל ופראן טורס בטירוף (רויטרס)
פראן טורס כובש (רויטרס)
  • '25
  • שער
  • שער! ברצלונה עלתה ל-0:2: שוב הצמד הזה! לאמין ימאל הכניס כדור גאוני עם החיצון לפראן טורס, שהחליק אותו פנימה נפלא לפינה הרחוקה
לאמין ימאל מרים את הקאמפ נואו (רויטרס)
פראן טורס מאושר (רויטרס)
לאמין ימאל רץ לחבק את פראן טורס (רויטרס)
  • '10
  • שער
  • שער! ברצלונה עלתה ל-0:1: לאמין ימאל הרים קרן מצד ימין. הכדור שלו הלך לפינה הרחוקה של הרחבה ומצא את פראן טורס, שנגח פנימה
  • '6
  • החמצה
  • כדור חזר לפרמין לופס, שבעט מרחוק, אך זה הלך גבוה
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט הוציא את הדרבי הקטלוני בקאמפ נואו לדרך!
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
