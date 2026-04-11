צעד ענק לאליפות: 1:4 לברצלונה על אספניול

השחקן המצטיין
לאמין ימאל, ציון: 9
מה נותר להגיד. מופע ענק של מספר 10
השחקן המאכזב
קיקה גארסיה, ציון: 5
לא הצליח לנצל מספיק את קו ההגנה הגבוה
עוד צעד לעבר האליפות. ברצלונה לא עברה שבוע קל במיוחד עם התקלה בליגת האלופות, אך אחרי שהיא צפתה בריאל מדריד, היא ידעה שניצחון בדרבי הקטלוני ייתן לה דחיפה משמעותית לתואר המקומי וכך היא עשתה הערב (שבת) כשגברה 1:4 על אספניול בקאמפ נואו.
כבר מפתיחת המשחק ניכר היה שלא מדובר בערב בו הבלאוגרנה יתקשו, ולאמין ימאל בישל מהר לפראן טורס את הראשון בקרן. כמה דקות חלפו, ושוב שיתוף הפעולה של השניים ניצת, כשמספר 10 שלח את ה”כריש” לעבר השני שלו במשחק.
את המחצית השנייה האנזי פליק וחניכיו פתחו בצורה פושרת ואף ספגו שער מצמק מרגלו של פול לוסאנו, אך אז הם העלו הילוך שוב. בתוך שתי דקות בלבד, לאמין ימאל ומרקוס רשפורד כבשו שערים נפלאים וסיימו את המשחק עבור בארסה.
רוקדת כל הדרך לאליפות: 1:4 לבארסה בדרבי!
המשמעות של הניצחון הזה פשוטה מאוד. ברצלונה עכשיו כבק במרחק של 9 נקודות מהיריבה המרה, ריאל מדריד וכל זאת שאנחנו כבר באמצע חודש אפריל. רק נס או פשלה חמורה של של הקטלונים ימנע מהם להיות אלופי ספרד בפעם השנייה ברציפות.
מחצית שניה
'90+5
- זהו זה! השופט שרק לסיום. אפשר לקרר את השמפניות? ברצלונה ניצחה 1:4 את אספניול בדרבי
'89
- שער! ברצלונה עלתה ל-1:4: איזה יופי. לאמין ימאל הכניס לפרנקי דה יונג, שהרים למרקוס רשפורד והאנגלי סיים מהאוויר
'87
- שער! ברצלונה עלתה ל-1:3: כדור עומק נשלח ללאמין ימאל, דמיטרוביץ פספס את הכדור ומספר 10 סיים מול שער חשוף
'83
- פרנקי דה יונג חזר מפציעה והחליף את פרמין
'83
- כרטיס צהוב יצא לפרננדו קלרו
'81
- חילוף אחרון של אספניול. לוסאנו יצא, צ'ארלה פיקל נכנס
'74
- עוד חילוף של פליק. פראן יצא, דני אולמו נכנס
'71
- אדו אקספוסיטו פינה את מקומו לרמון טראץ
'71
- חילוף כפול אצל אספניול. קיקה גארסיה יצא, פרה מייה נכנס
'69
- קנסלו יצא למהלך סולו אדיר ובעט , אך הכדור הלך לידיים של השוער
'64
- חילוף גם אצל האורחת. סיריל אנגונג יצא, רובן סאנצ'ס נכנס
'64
- מרקוס רשפורד נכנס במקום גאבי
'64
- חילוף כפול בברצלונה. ז'ואאו קנסלו עלה במקום אלחנדרו באלדה
'59
- לאמין ימאל סובב לרחוק, דמיטרוביץ היה במקום
'58
- פול לוסאנו גם קיבל כרטיס צהוב
'56
- שער! אספניול צימקה ל-2:1: כדור הגיע לפול לוסאנו בתוך הרחבה, השחקן שלח בעיטה אדירה לקורה ופנימה
'54
- פראן טורס חשב שהוא השלים שלושער, אך השופט קבע נבדל
'49
- כרטיס צהוב יצא למארק קסאדו
'46
- גם אספניול ביצעה חילוף. טייריס דולן פינה את מקומו לרוברטו פרננדס
'46
- חילוף של האנזי פליק. מארק קסאדו עלה במקום ג'רארד מרטין
מחצית ראשונה
'45+3
- כרטיס צהוב יצא לאריק גארסיה
'45
- סיריל אנגונג קיבל כרטיס צהוב
'40
- הצלה כפולה אדירה של מרקו דמיטרוביץ. תחילה מבעיטה של ארקי גארסיה מרחוק, אחר כך מריבאונד של פרמין
'32
- גם גאבי
'32
- עומאר אל הילאלי ראה את הכרטיס הצהוב
'31
- ברצלונה קיבלה כדור חופשי, לאמין ימאל סובב נהדר מעל החומה והכדור שלו פגש את הרשת העליונה
'25
- שער! ברצלונה עלתה ל-0:2: שוב הצמד הזה! לאמין ימאל הכניס כדור גאוני עם החיצון לפראן טורס, שהחליק אותו פנימה נפלא לפינה הרחוקה
'10
- שער! ברצלונה עלתה ל-0:1: לאמין ימאל הרים קרן מצד ימין. הכדור שלו הלך לפינה הרחוקה של הרחבה ומצא את פראן טורס, שנגח פנימה
'6
- כדור חזר לפרמין לופס, שבעט מרחוק, אך זה הלך גבוה
'1
- השופט הוציא את הדרבי הקטלוני בקאמפ נואו לדרך!