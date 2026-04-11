מערכת ONE
|
11/04/2026 14:30
אלי ג'וניור קרופי בורח לדקלאן רייס (רויטרס)
כל הליגות הגדולות בישורת האחרונה של העונה וההכרעות קרובות מתמיד, כאשר מי שבעיקר רוצה להתקרב להכרעה היא ארסנל. המחזור ה-32 בליגה האנגלית ממשיך בשעה זו באצטדיון האמירויות, שם התותחנים מארחים את בורנמות’ במטרה לעשות צעד נוסף לאליפות.
להבדיל מהעונות הקודמות, נראה שהפעם האדומים לא יאבדו את זה ועם רצף מרשים של ארבעה ניצחונות בליגה, ואף המשחק האחרון שלהם היה באלופות וגם שם הם ניצחו עם 0:1 דרמטי על ספורטינג ליסבון. הפער ממנצ’סטר סיטי אמנם עדיין לא מבטיח מידי, אבל מעודד עבור אוהדי ארסנל.
החבורה של מיקל ארטטה במרחק תשע נקודות מהתכולים, כאשר לסיטי יש משחק חסר שיכול להוריד את זה לשש נקודות. בנוסף, מה שגורם לכך שהאירוע לא נגמר הוא שיש עוד מפגש בין הקבוצות, ממש במחזור הבא במנצ’סטר, אז בינתיים ולפני כן ארסנל רוצה להגדיל לפחות זמנית ל-12 נקודות.
מנגד, בורנמות’ די סיימה את העונה שלה והיא עם 42 נקודות, די רחוקה ממקום שמוביל לאירופה ואף יותר רחוקה ממקום שמוביל לירידת ליגה. בסיבוב הראשון ארסנל יצאה עם ידה על העליונה עם 2:3 נפלא אחרי מהפך משערים של גבריאל וצמד של דקלאן רייס.
מחצית שניה
-
'70
- גם ראיין כריסטי יצא בשביל שטיילר אדאמס ייכנס לדקות הסיום
-
'70
- חילוף כפול בשורות בורנמות' כשראיין פינה את מקומו בשביל דייויד ברוקס
-
'69
- רייס המשיך להיות המשפיע בשורות התותחנים כששוב ניסה את מזלו מרחוק והצליח לסחוט קרן אחרי שפטרוביץ' שפשף את הכדור בדרך החוצה
-
'65
- ויקטור גיוקרש חשב שהצליח להתגנב מעל קו ההגנה הגבוה של הדובדבנים כשנותר לבדו וכבש את השני שלו, אבל הקוון הרים את הדגל כי החלוץ השבדי היה בנבדל
-
'54
- גם מקס דאומן הצעיר נקרא למערכה כשנכנס במקום נוני מדואקה שסיים את תפקידו
-
'54
- גם לאנדרו טרוסאר עלה לדשא על חשבונו של גבריאל מרטינלי
-
'54
- מיקל ארטטה הביע את חוסר שביעות רצונו עם חילוף משולש כשהוציא את שלישיית הקישור הקדמית. הראשון להיכנס היה אברצ'י אזה שנכנס במקום קאי האברץ
מחצית ראשונה
-
'41
- אבנילסון הצליח להתחבר למסירה שהטעתה את וויליאם סאליבה ולהגיע לרגליו, אך החלוץ בעט כדור שטוח שנקלט בקלות על ידי דויד ראיה
-
'35
- שער! ארסנל חזרה ל-1:1: ויקטור גיוקרש ניגש אל הנקודה הלבנה ושלח בעיטה חדה לפינה השמאלית של השער. ג'ורג'ה פטרוביץ' זינק לכיוון הנכון, אבל לא הצליח לעצור את הפצצה של השבדי
-
'34
- פנדל לארסנל! גבריאל בעט כדור שפגע בידו של ריאן כריסטי. השופט לא התמהמה והצביע על הנקודה הלבנה
-
'33
- דקלאן רייס ניסה לקחת את המושכות ובעט מרחוק, אך נבלם על ידי אבנילסון שירד לעשות הגנה
-
'26
- קרופי לא היה רחוק מלהבקיע את השני שלו אחרי שהגיע למסירה של ראיין אבל גבריאל בלם את ההזדמנות בגופו
-
'20
- אחרי 20 דקות, ארסנל סוף סוף הגיעה למצב ראשון ואיך לא? ממצב נייח. דקלאן רייס ניגש לקרן והגביה לרחבה, שם המתין קאי האברץ שעלה מעל כולם אבל שלח את הכדור מעל השער
-
'17
- שער! בורנמות' עלתה ל-0:1: בהזדמנות הראשונה של הדובדבנים בפרט ובמשחק בכלל, אלי ג'וניור קרופי מצא את הרשת! כדור עומק נהדר של אדריאן טרופה מצא את ריאן כריסטי, ששלח רוחב שסטה מעט מהמסלול אבל החלוץ הצעיר קרא את התנועה, זינק באוויר ושלח את הכדור לתוך השער כדי לחגוג גול עשירי שלו העונה
-
'10
- עשר דקות ללא אף מצב מאחד הצדדים. באופן מפתיע, המשחק עד כה התנהל בחצי המגרש של ארסנל, שגם שולטת בכדור אבל לא מצליחה להעביר אותו לחצי השני שנסגר הרמטית, לפחות כרגע
-
'1
- השופט מייקל אוליבר הוציא את ההתמודדות לדרך! ארסנל תצליח להגדיל את הפער בפסגה או שבורנמות' תצליח לעצור את התותחנים?