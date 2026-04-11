אלי ג'וניור קרופי בורח לדקלאן רייס (רויטרס)

כל הליגות הגדולות בישורת האחרונה של העונה וההכרעות קרובות מתמיד, כאשר מי שבעיקר רוצה להתקרב להכרעה היא ארסנל. המחזור ה-32 בליגה האנגלית ממשיך בשעה זו באצטדיון האמירויות, שם התותחנים מארחים את בורנמות’ במטרה לעשות צעד נוסף לאליפות.

להבדיל מהעונות הקודמות, נראה שהפעם האדומים לא יאבדו את זה ועם רצף מרשים של ארבעה ניצחונות בליגה, ואף המשחק האחרון שלהם היה באלופות וגם שם הם ניצחו עם 0:1 דרמטי על ספורטינג ליסבון. הפער ממנצ’סטר סיטי אמנם עדיין לא מבטיח מידי, אבל מעודד עבור אוהדי ארסנל.

החבורה של מיקל ארטטה במרחק תשע נקודות מהתכולים, כאשר לסיטי יש משחק חסר שיכול להוריד את זה לשש נקודות. בנוסף, מה שגורם לכך שהאירוע לא נגמר הוא שיש עוד מפגש בין הקבוצות, ממש במחזור הבא במנצ’סטר, אז בינתיים ולפני כן ארסנל רוצה להגדיל לפחות זמנית ל-12 נקודות.

מנגד, בורנמות’ די סיימה את העונה שלה והיא עם 42 נקודות, די רחוקה ממקום שמוביל לאירופה ואף יותר רחוקה ממקום שמוביל לירידת ליגה. בסיבוב הראשון ארסנל יצאה עם ידה על העליונה עם 2:3 נפלא אחרי מהפך משערים של גבריאל וצמד של דקלאן רייס.