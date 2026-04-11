יום שבת, 11/04/2026, 14:30אצטדיון האמירויותליגה אנגלית - מחזור 32
בורנמות'
דקה 79
1 2
שופט: מייקל אוליבר
ארסנל
ליגה אנגלית 25-26
7022-6131ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5543-5631מנצ'סטר יונייטד3
5437-4231אסטון וילה4
4942-5031ליברפול5
4838-5331צ'לסי6
4642-4631ברנטפורד7
4635-3731אברטון8
4444-4331פולהאם9
4337-4131ברייטון10
4336-3231סנדרלנד11
4245-4431ניוקאסל12
4248-4631בורנמות'13
3935-3330קריסטל פאלאס14
3348-3731לידס15
3243-3131נוטינגהאם פורסט16
3257-4032ווסטהאם17
3050-4031טוטנהאם18
2061-3331ברנלי19
1758-2432וולבס20
מערכת ONE | 11/04/2026 14:30
הרכבים וציונים
 
 
אלי ג'וניור קרופי בורח לדקלאן רייס (רויטרס)
אלי ג'וניור קרופי בורח לדקלאן רייס (רויטרס)

כל הליגות הגדולות בישורת האחרונה של העונה וההכרעות קרובות מתמיד, כאשר מי שבעיקר רוצה להתקרב להכרעה היא ארסנל. המחזור ה-32 בליגה האנגלית ממשיך בשעה זו באצטדיון האמירויות, שם התותחנים מארחים את בורנמות’ במטרה לעשות צעד נוסף לאליפות.

להבדיל מהעונות הקודמות, נראה שהפעם האדומים לא יאבדו את זה ועם רצף מרשים של ארבעה ניצחונות בליגה, ואף המשחק האחרון שלהם היה באלופות וגם שם הם ניצחו עם 0:1 דרמטי על ספורטינג ליסבון. הפער ממנצ’סטר סיטי אמנם עדיין לא מבטיח מידי, אבל מעודד עבור אוהדי ארסנל.

החבורה של מיקל ארטטה במרחק תשע נקודות מהתכולים, כאשר לסיטי יש משחק חסר שיכול להוריד את זה לשש נקודות. בנוסף, מה שגורם לכך שהאירוע לא נגמר הוא שיש עוד מפגש בין הקבוצות, ממש במחזור הבא במנצ’סטר, אז בינתיים ולפני כן ארסנל רוצה להגדיל לפחות זמנית ל-12 נקודות.

מנגד, בורנמות’ די סיימה את העונה שלה והיא עם 42 נקודות, די רחוקה ממקום שמוביל לאירופה ואף יותר רחוקה ממקום שמוביל לירידת ליגה. בסיבוב הראשון ארסנל יצאה עם ידה על העליונה עם 2:3 נפלא אחרי מהפך משערים של גבריאל וצמד של דקלאן רייס.

מחצית שניה
  • '70
  • חילוף
  • גם ראיין כריסטי יצא בשביל שטיילר אדאמס ייכנס לדקות הסיום
  • '70
  • חילוף
  • חילוף כפול בשורות בורנמות' כשראיין פינה את מקומו בשביל דייויד ברוקס
  • '69
  • החמצה
  • רייס המשיך להיות המשפיע בשורות התותחנים כששוב ניסה את מזלו מרחוק והצליח לסחוט קרן אחרי שפטרוביץ' שפשף את הכדור בדרך החוצה
  • '65
  • נבדל
  • ויקטור גיוקרש חשב שהצליח להתגנב מעל קו ההגנה הגבוה של הדובדבנים כשנותר לבדו וכבש את השני שלו, אבל הקוון הרים את הדגל כי החלוץ השבדי היה בנבדל
מיקל ארטטה לא מרוצה (רויטרס)מיקל ארטטה לא מרוצה (רויטרס)
  • '54
  • חילוף
  • גם מקס דאומן הצעיר נקרא למערכה כשנכנס במקום נוני מדואקה שסיים את תפקידו
  • '54
  • חילוף
  • גם לאנדרו טרוסאר עלה לדשא על חשבונו של גבריאל מרטינלי
  • '54
  • חילוף
  • מיקל ארטטה הביע את חוסר שביעות רצונו עם חילוף משולש כשהוציא את שלישיית הקישור הקדמית. הראשון להיכנס היה אברצ'י אזה שנכנס במקום קאי האברץ
נוני מדואקה ואדריאן טרופה במאבק אווירי (רויטרס)נוני מדואקה ואדריאן טרופה במאבק אווירי (רויטרס)
מחצית ראשונה
  • '41
  • החמצה
  • אבנילסון הצליח להתחבר למסירה שהטעתה את וויליאם סאליבה ולהגיע לרגליו, אך החלוץ בעט כדור שטוח שנקלט בקלות על ידי דויד ראיה
ויקטור גיוקרש מתחיל בחגיגות (רויטרס)ויקטור גיוקרש מתחיל בחגיגות (רויטרס)
ויקטור גיוקרש מכניע את ג'ורג'ה פטרוביץ' (רויטרס)ויקטור גיוקרש מכניע את ג'ורג'ה פטרוביץ' (רויטרס)
ויקטור גיוקרש בועט את הפנדל (רויטרס)ויקטור גיוקרש בועט את הפנדל (רויטרס)
  • '35
  • שער בפנדל
  • שער! ארסנל חזרה ל-1:1: ויקטור גיוקרש ניגש אל הנקודה הלבנה ושלח בעיטה חדה לפינה השמאלית של השער. ג'ורג'ה פטרוביץ' זינק לכיוון הנכון, אבל לא הצליח לעצור את הפצצה של השבדי
  • '34
  • החלטת שופט
  • פנדל לארסנל! גבריאל בעט כדור שפגע בידו של ריאן כריסטי. השופט לא התמהמה והצביע על הנקודה הלבנה
  • '33
  • החמצה
  • דקלאן רייס ניסה לקחת את המושכות ובעט מרחוק, אך נבלם על ידי אבנילסון שירד לעשות הגנה
מרקוס טברנייר מנסה לעבור בין בן ווייט למרטין סובימנדי (רויטרס)מרקוס טברנייר מנסה לעבור בין בן ווייט למרטין סובימנדי (רויטרס)
  • '26
  • החמצה
  • קרופי לא היה רחוק מלהבקיע את השני שלו אחרי שהגיע למסירה של ראיין אבל גבריאל בלם את ההזדמנות בגופו
  • '20
  • החמצה
  • אחרי 20 דקות, ארסנל סוף סוף הגיעה למצב ראשון ואיך לא? ממצב נייח. דקלאן רייס ניגש לקרן והגביה לרחבה, שם המתין קאי האברץ שעלה מעל כולם אבל שלח את הכדור מעל השער
שחקני בורנמות' חוגגים עם אלי ג'וניור קרופי (רויטרס)שחקני בורנמות' חוגגים עם אלי ג'וניור קרופי (רויטרס)
אלי ג'וניור קרופי באקסטזה (רויטרס)אלי ג'וניור קרופי באקסטזה (רויטרס)
אלי ג'וניור קרופי כובש מהאוויר (רויטרס)אלי ג'וניור קרופי כובש מהאוויר (רויטרס)
  • '17
  • שער
  • שער! בורנמות' עלתה ל-0:1: בהזדמנות הראשונה של הדובדבנים בפרט ובמשחק בכלל, אלי ג'וניור קרופי מצא את הרשת! כדור עומק נהדר של אדריאן טרופה מצא את ריאן כריסטי, ששלח רוחב שסטה מעט מהמסלול אבל החלוץ הצעיר קרא את התנועה, זינק באוויר ושלח את הכדור לתוך השער כדי לחגוג גול עשירי שלו העונה
  • '10
  • אחר
  • עשר דקות ללא אף מצב מאחד הצדדים. באופן מפתיע, המשחק עד כה התנהל בחצי המגרש של ארסנל, שגם שולטת בכדור אבל לא מצליחה להעביר אותו לחצי השני שנסגר הרמטית, לפחות כרגע
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט מייקל אוליבר הוציא את ההתמודדות לדרך! ארסנל תצליח להגדיל את הפער בפסגה או שבורנמות' תצליח לעצור את התותחנים?
דקלאן רייס בחימום (רויטרס)דקלאן רייס בחימום (רויטרס)
אוהדי ארסנל (רויטרס)אוהדי ארסנל (רויטרס)
