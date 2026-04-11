יום שבת, 11/04/2026, 20:00אצטדיון מריםליגת העל Winner - מחזור 26
הפועל חיפה
דקה 40
0 0
שופט: דקל צינו
מכבי נתניה
ליגת העל Winner 25-26
5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4826-4625הפועל ת"א4
3927-4625מכבי חיפה5
3636-4125הפועל פ"ת6
3455-4525מכבי נתניה7
2935-2525בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2444-3125הפועל חיפה10
2350-3225מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1852-3225עירוני טבריה13
1257-1725מכבי בני ריינה14
גיא עקרה | 11/04/2026 20:00
הרכבים וציונים
 
 
לירן רוטמן וכארם ג׳אבר (רועי כפיר)
המחזור האחרון של העונה הסדירה בליגת העל יצא לו לדרך ובשעה זו משוחקים ארבעה משחקים במקביל, כאשר אחד מהם מפגיש בין מכבי נתניה להפועל חיפה. המשחקים במקביל בגלל החשיבות בטבלה, ובעיקר ליהלומים, שיצטרכו לעקוב אחר מה עושה הפועל פתח תקווה.

רוני לוי והשחקנים שלו במקום השביעי בטבלה ורחוקים שתי נקודות מהמלאבסים, כך שהם לא תלויים בעצמם וצריכים לקוות שהכחולים יפסידו להפועל ת”א במקביל. רק תסריט של הפסד של הפועל פ”ת וניצחון של נתניה יעלה את החבורה מהשרון לפלייאוף העליון.

הצהובים-כחולים רשמו ניצחון גדול במחזור החזרה לליגה בשבוע שעבר וחזרו מפיגור 2:0 ל-2:3 על מ.ס אשדוד. מנגד, הפועל חיפה אמנם כן בחוף המבטחים ואף רחוקה שש נקודות מהקו האדום, אבל הצפוניים לא רוצים להסתבך וישמחו לקחת אוויר לנשימה.

בסיבוב הראשון שני הצדדים סיפקו מועמד ראוי למשחק העונה בליגת העל, שהסתיים עם 3:4 מטורף למכבי נתניה. ג’וניור דיומנדה כבש ראשון, עוז בילו הכפיל, נאור סבג צימק, עצמי של עומר ניראון השווה, מאור לוי החזיר את היתרון לנתניה, ג’בון איסט השווה בדקה ה-90 ו-ווילסון האריס בדקה ה-95 חתם.

מחצית ראשונה
  • '15
  • החמצה
  • רוטמן ניסה לבעוט כדור נייח מכ-30 מטרים, הניסיון היומרני שלו הלך מעל המשקוף
  • '8
  • החמצה
  • התקפה מסודרת של הפועל חיפה הובילה את הכדור לתורג׳מן שניסה את מזלו מכ-25 מטרים, אך בעט החוצה
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט דקל צינו הוציא את המשחק לדרך!
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד