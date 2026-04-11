לירן רוטמן וכארם ג׳אבר (רועי כפיר) לירן רוטמן וכארם ג׳אבר (רועי כפיר)

המחזור האחרון של העונה הסדירה בליגת העל יצא לו לדרך ובשעה זו משוחקים ארבעה משחקים במקביל, כאשר אחד מהם מפגיש בין מכבי נתניה להפועל חיפה. המשחקים במקביל בגלל החשיבות בטבלה, ובעיקר ליהלומים, שיצטרכו לעקוב אחר מה עושה הפועל פתח תקווה.

רוני לוי והשחקנים שלו במקום השביעי בטבלה ורחוקים שתי נקודות מהמלאבסים, כך שהם לא תלויים בעצמם וצריכים לקוות שהכחולים יפסידו להפועל ת”א במקביל. רק תסריט של הפסד של הפועל פ”ת וניצחון של נתניה יעלה את החבורה מהשרון לפלייאוף העליון.

הצהובים-כחולים רשמו ניצחון גדול במחזור החזרה לליגה בשבוע שעבר וחזרו מפיגור 2:0 ל-2:3 על מ.ס אשדוד. מנגד, הפועל חיפה אמנם כן בחוף המבטחים ואף רחוקה שש נקודות מהקו האדום, אבל הצפוניים לא רוצים להסתבך וישמחו לקחת אוויר לנשימה.

בסיבוב הראשון שני הצדדים סיפקו מועמד ראוי למשחק העונה בליגת העל, שהסתיים עם 3:4 מטורף למכבי נתניה. ג’וניור דיומנדה כבש ראשון, עוז בילו הכפיל, נאור סבג צימק, עצמי של עומר ניראון השווה, מאור לוי החזיר את היתרון לנתניה, ג’בון איסט השווה בדקה ה-90 ו-ווילסון האריס בדקה ה-95 חתם.