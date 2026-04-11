יום ראשון, 12.04.2026 שעה 02:51

לירן רוטמן וכארם ג׳אבר (רועי כפיר)

תשאר בתחתון: 0:0 לנתניה עם הפועל חיפה

היהלומים לא העפילו לפלייאוף העליון אחרי משחק מאכזב, כשגם ניצחון לא היה מספיק בעקבות התיקו של הפועל פתח תקווה. זערורה רשם החמצת ענק מקרוב

גיא עקרה | 11/04/2026 20:00
יום שבת, 11/04/2026, 20:00אצטדיון מריםליגת העל Winner - מחזור 26
הפועל חיפה
הסתיים
0 0
שופט: דקל צינו (ציון: 5)
מכבי נתניה
ליגת העל Winner 25-26
5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4926-4626הפועל ת"א4
3927-4625מכבי חיפה5
3736-4126הפועל פ"ת6
3555-4526מכבי נתניה7
3235-2726בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2544-3126הפועל חיפה10
2450-3226מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1952-3226עירוני טבריה13
1259-1726מכבי בני ריינה14
דעת המבקר
השחקן המצטיין
יואב ג'ראפי, ציון: 7
משחק טוב בין הקורות ששמר את הקבוצה שלו בחיים והצלה גדולה.
השחקן המאכזב
אלון תורג'מן, ציון: 4
לא היה מרוכז ולא איים על השער.
ציפיות גדולות היו במכבי נתניה עם הגעת הבעלים החדש למועדון בקיץ. זה התחיל רע עם פתיחת עונה חלשה, אך חיזוקים מרשימים וריצה טובה הציתו מחדש את התקוות בקבוצה. אלא שהערב (שבת) התקוות האלו נמוגו לאחר 0:0 ביתי עם הפועל חיפה, כזה שחתם שהקבוצה תשחק בפלייאוף התחתון.

היהלומים ידעו שהסיכויים נמוכים, כשרק אם היו מנצחים והפועל פתח תקווה היו מפסידים להפועל תל אביב, הצהובים איו מעפילים לפלייאוף העליון. אחרי פתיחת משחק מנומנמת, החבורה של רוני לוי התעוררה והחלה לאיים על השער, אך ללא הצלחה.

בחצי השני נתניה כבר הייתה הרבה יותר מסוכנת, כשבדקה ה-83 נרשמה גם החמצת ענק של באסם זערורה מקרוב. מנגד, האדומים מהכרמל לא היו במשחק ולא בעטו למסגרת פעם אחת לכל אורך 90 הדקות. בסיום, הקבוצות נפרדו בחלוקת נקודות אחרי תיקו ללא שערים.

כאמור, בעקבות התיקו המאכזב והנקודה שהשיגה הפועל פתח תקווה במקביל, נתניה תשחק בפלייאוף התחתון שיחל כבר במחזור הבא. היהלומים רחוקים מאוד מקרבות התחתית ולמעשה משחקיה עד סיום העונה יהיו לפרוטקול בלבד מבחינתה. מנגד, הפועל חיפה השיגה נקודה חשובה שהגדילה את הפער מהקו האדום לשש נקודות.

מחצית שניה
  • '90+3
  • כרטיס צהוב
  • גונטי דיומנדה ספג כרטיס צהוב
עוז בילו בועט (רועי כפיר)
  • '90
  • החמצה
  • עוז בילו בעט מחוץ לרחבה, ג׳ראפי היה במקום
  • '86
  • החמצה
  • הריברטו טבארש בעט מתוך הרחבה, הכדור שלו פספס במעט את המסגרת
הריברטו טבארש (רועי כפיר)
  • '84
  • חילוף
  • גונטי דיומנדה נכנס במקום באסם זערורה
  • '84
  • חילוף
  • חילוף כפול בנתניה. רותם קלר נכנס במקום עמית כהן
באסם זערורה מחטיא מקרוב (רועי כפיר)
  • '82
  • החמצה
  • החמצת ענק לנתניה. מתפרצת קטלנית הסתיימה ברוחב מושלם של דאבו לזערורה, שמקרוב מול ג׳ראפי בעט ישר לגופו
  • '81
  • כרטיס צהוב
  • עזיז אואטרה ספג כרטיס צהוב
עמית כהן (רועי כפיר)
  • '75
  • החמצה
  • מתאוס דאבו ניסה את מזלו מכ-30 מטרים, הכדור שלו חלף מעל המשקוף
  • '73
  • החמצה
  • התקפה טובה של נתניה הסתיימה בבעיטה של בילו מכ-20 מטרים, אך מעל המסגרת
הריברטו טבארש (רועי כפיר)
  • '70
  • חילוף
  • גם יונתן פרבר, שנכנס בפתיחת המחצית השנייה, יצא בעקבות פציעה ורותם חטואל נכנס במקומו
  • '70
  • חילוף
  • חילוף כפול בהפועל חיפה. אורן ביטון נכנס במקום נפתלי בלאי
  • '63
  • חילוף
  • סער פדידה נכנס במקום אנדריה רדולוביץ׳
באסם זערורה (רועי כפיר)
  • '56
  • חילוף
  • גם מקסים פלקושצ׳נקו נכנס במקום מאור לוי
  • '56
  • חילוף
  • חילוף כפול במכבי נתניה. עוז בילו נכנס במקום וילאן סיפריאן
רוני לוי (רועי כפיר)
  • '52
  • החמצה
  • מאור לוי ניסה להגביה לרחבה, הכדור שלו הסתובב וכמעט נחת ברשת, אך פספס את הקורה במעט
חיים סילבס (רועי כפיר)
  • '46
  • חילוף
  • יונתן פרבר נכנס במקום רוי נאווי עם פתיחת המחצית השנייה
מחצית ראשונה
  • '45+5
  • החמצה
  • עזיז אואטרה בעט מכ-20 מטרים בנגיעה, אך הכדור שלו עלה מעל המשקוף
נפתלי בלאי (רועי כפיר)
  • '45+4
  • כרטיס צהוב
  • נפתלי בלאי ספג כרטיס צהוב
  • '45
  • החמצה
  • תרגיל קרן נהדר של הפועל חיפה הסתיים בבעיטה של רוטמן מסף הרחבה, הגנת נתניה בלמה והרחיקה לקרן
נאור סבג (רועי כפיר)
  • '39
  • כרטיס צהוב
  • מאור לוי ספג כרטיס צהוב
  • '36
  • כרטיס צהוב
  • נאור סבג קיבל כרטיס צהוב אחרי דין ודברים עם השופט
דקל צינו ניגש לוואר (רועי כפיר)
שחקני הפועל חיפה מסתערים על דקל צינו (רועי כפיר)
דקל צינו שולף כרטיס אדום (רועי כפיר)
  • '35
  • החלטת שופט
  • אירוע שיפוט שנוי במחלוקת. נאווי תפס את בן שבת ברחבה, צינו שרק לפנדל ושלף צהוב שני ואדום לנאווי על העבירה. אחרי דקות ארוכות של בדיקה בוואר ההחלטה שונתה והאדום בוטל
  • '27
  • החמצה
  • וילאן סיפריאן שלח את הכור הנייח מכ-30 מטרים אל עבר המסגרת, ג׳ראפי ירד טוב והדף
ווילאן סיפריאן (רועי כפיר)
  • '25
  • כרטיס צהוב
  • רוי נאווי ספג כרטיס צהוב אחרי עבירה על מתאוס דאבו
  • '15
  • החמצה
  • רוטמן ניסה לבעוט כדור נייח מכ-30 מטרים, הניסיון היומרני שלו הלך מעל המשקוף
אלון תורג׳מן בועט (רועי כפיר)
  • '8
  • החמצה
  • התקפה מסודרת של הפועל חיפה הובילה את הכדור לתורג׳מן שניסה את מזלו מכ-25 מטרים, אך בעט החוצה
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט דקל צינו הוציא את המשחק לדרך!
אוהדי מכבי נתניה (רועי כפיר)
חיים סילבס (רועי כפיר)
רוני לוי (רועי כפיר)
שחקני מכבי נתניה (רועי כפיר)
שחקני הפועל חיפה (רועי כפיר)
