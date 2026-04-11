תשאר בתחתון: 0:0 לנתניה עם הפועל חיפה

דעת המבקר

השחקן המצטיין יואב ג'ראפי, ציון: 7

משחק טוב בין הקורות ששמר את הקבוצה שלו בחיים והצלה גדולה. השחקן המאכזב אלון תורג'מן, ציון: 4

לא היה מרוכז ולא איים על השער.

לא היה מרוכז ולא איים על השער. אלון תורג'מן, ציון: 4לא היה מרוכז ולא איים על השער.

הרכבים וציונים

ציפיות גדולות היו במכבי נתניה עם הגעת הבעלים החדש למועדון בקיץ. זה התחיל רע עם פתיחת עונה חלשה, אך חיזוקים מרשימים וריצה טובה הציתו מחדש את התקוות בקבוצה. אלא שהערב (שבת) התקוות האלו נמוגו לאחר 0:0 ביתי עם הפועל חיפה, כזה שחתם שהקבוצה תשחק בפלייאוף התחתון.

היהלומים ידעו שהסיכויים נמוכים, כשרק אם היו מנצחים והפועל פתח תקווה היו מפסידים להפועל תל אביב, הצהובים איו מעפילים לפלייאוף העליון. אחרי פתיחת משחק מנומנמת, החבורה של רוני לוי התעוררה והחלה לאיים על השער, אך ללא הצלחה.

בחצי השני נתניה כבר הייתה הרבה יותר מסוכנת, כשבדקה ה-83 נרשמה גם החמצת ענק של באסם זערורה מקרוב. מנגד, האדומים מהכרמל לא היו במשחק ולא בעטו למסגרת פעם אחת לכל אורך 90 הדקות. בסיום, הקבוצות נפרדו בחלוקת נקודות אחרי תיקו ללא שערים.

כאמור, בעקבות התיקו המאכזב והנקודה שהשיגה הפועל פתח תקווה במקביל, נתניה תשחק בפלייאוף התחתון שיחל כבר במחזור הבא. היהלומים רחוקים מאוד מקרבות התחתית ולמעשה משחקיה עד סיום העונה יהיו לפרוטקול בלבד מבחינתה. מנגד, הפועל חיפה השיגה נקודה חשובה שהגדילה את הפער מהקו האדום לשש נקודות.