תשאר בתחתון: 0:0 לנתניה עם הפועל חיפה

השחקן המצטיין
יואב ג'ראפי, ציון: 7
משחק טוב בין הקורות ששמר את הקבוצה שלו בחיים והצלה גדולה.
השחקן המאכזב
אלון תורג'מן, ציון: 4
לא היה מרוכז ולא איים על השער.
ציפיות גדולות היו במכבי נתניה עם הגעת הבעלים החדש למועדון בקיץ. זה התחיל רע עם פתיחת עונה חלשה, אך חיזוקים מרשימים וריצה טובה הציתו מחדש את התקוות בקבוצה. אלא שהערב (שבת) התקוות האלו נמוגו לאחר 0:0 ביתי עם הפועל חיפה, כזה שחתם שהקבוצה תשחק בפלייאוף התחתון.
היהלומים ידעו שהסיכויים נמוכים, כשרק אם היו מנצחים והפועל פתח תקווה היו מפסידים להפועל תל אביב, הצהובים איו מעפילים לפלייאוף העליון. אחרי פתיחת משחק מנומנמת, החבורה של רוני לוי התעוררה והחלה לאיים על השער, אך ללא הצלחה.
בחצי השני נתניה כבר הייתה הרבה יותר מסוכנת, כשבדקה ה-83 נרשמה גם החמצת ענק של באסם זערורה מקרוב. מנגד, האדומים מהכרמל לא היו במשחק ולא בעטו למסגרת פעם אחת לכל אורך 90 הדקות. בסיום, הקבוצות נפרדו בחלוקת נקודות אחרי תיקו ללא שערים.
כאמור, בעקבות התיקו המאכזב והנקודה שהשיגה הפועל פתח תקווה במקביל, נתניה תשחק בפלייאוף התחתון שיחל כבר במחזור הבא. היהלומים רחוקים מאוד מקרבות התחתית ולמעשה משחקיה עד סיום העונה יהיו לפרוטקול בלבד מבחינתה. מנגד, הפועל חיפה השיגה נקודה חשובה שהגדילה את הפער מהקו האדום לשש נקודות.
מחצית שניה
'90+3
- גונטי דיומנדה ספג כרטיס צהוב
'90
- עוז בילו בעט מחוץ לרחבה, ג׳ראפי היה במקום
'86
- הריברטו טבארש בעט מתוך הרחבה, הכדור שלו פספס במעט את המסגרת
'84
- גונטי דיומנדה נכנס במקום באסם זערורה
'84
- חילוף כפול בנתניה. רותם קלר נכנס במקום עמית כהן
'82
- החמצת ענק לנתניה. מתפרצת קטלנית הסתיימה ברוחב מושלם של דאבו לזערורה, שמקרוב מול ג׳ראפי בעט ישר לגופו
'81
- עזיז אואטרה ספג כרטיס צהוב
'75
- מתאוס דאבו ניסה את מזלו מכ-30 מטרים, הכדור שלו חלף מעל המשקוף
'73
- התקפה טובה של נתניה הסתיימה בבעיטה של בילו מכ-20 מטרים, אך מעל המסגרת
'70
- גם יונתן פרבר, שנכנס בפתיחת המחצית השנייה, יצא בעקבות פציעה ורותם חטואל נכנס במקומו
'70
- חילוף כפול בהפועל חיפה. אורן ביטון נכנס במקום נפתלי בלאי
'63
- סער פדידה נכנס במקום אנדריה רדולוביץ׳
'56
- גם מקסים פלקושצ׳נקו נכנס במקום מאור לוי
'56
- חילוף כפול במכבי נתניה. עוז בילו נכנס במקום וילאן סיפריאן
'52
- מאור לוי ניסה להגביה לרחבה, הכדור שלו הסתובב וכמעט נחת ברשת, אך פספס את הקורה במעט
'46
- יונתן פרבר נכנס במקום רוי נאווי עם פתיחת המחצית השנייה
מחצית ראשונה
'45+5
- עזיז אואטרה בעט מכ-20 מטרים בנגיעה, אך הכדור שלו עלה מעל המשקוף
'45+4
- נפתלי בלאי ספג כרטיס צהוב
'45
- תרגיל קרן נהדר של הפועל חיפה הסתיים בבעיטה של רוטמן מסף הרחבה, הגנת נתניה בלמה והרחיקה לקרן
'39
- מאור לוי ספג כרטיס צהוב
'36
- נאור סבג קיבל כרטיס צהוב אחרי דין ודברים עם השופט
'35
- אירוע שיפוט שנוי במחלוקת. נאווי תפס את בן שבת ברחבה, צינו שרק לפנדל ושלף צהוב שני ואדום לנאווי על העבירה. אחרי דקות ארוכות של בדיקה בוואר ההחלטה שונתה והאדום בוטל
'27
- וילאן סיפריאן שלח את הכור הנייח מכ-30 מטרים אל עבר המסגרת, ג׳ראפי ירד טוב והדף
'25
- רוי נאווי ספג כרטיס צהוב אחרי עבירה על מתאוס דאבו
'15
- רוטמן ניסה לבעוט כדור נייח מכ-30 מטרים, הניסיון היומרני שלו הלך מעל המשקוף
'8
- התקפה מסודרת של הפועל חיפה הובילה את הכדור לתורג׳מן שניסה את מזלו מכ-25 מטרים, אך בעט החוצה
'1
- השופט דקל צינו הוציא את המשחק לדרך!