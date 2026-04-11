יום שבת, 11.04.2026 שעה 20:40
יום שבת, 11/04/2026, 20:00אצטדיון בראלליגת העל Winner - מחזור 26
מ.ס אשדוד
דקה 41
0 0
שופט: דוד פוקסמן
עירוני טבריה
ליגת העל Winner 25-26
5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4826-4625הפועל ת"א4
3927-4625מכבי חיפה5
3636-4125הפועל פ"ת6
3455-4525מכבי נתניה7
2935-2525בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2444-3125הפועל חיפה10
2350-3225מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1852-3225עירוני טבריה13
1257-1725מכבי בני ריינה14
גיא קופיצ'ינסקי | 11/04/2026 20:00
הרכבים וציונים
 
 
יוג'ין אנסה עם הכדור (חג'אג' רחאל)


המחזור האחרון של העונה הסדירה בליגת העל יצא לו לדרך ובשעה זו משוחקים ארבעה משחקים במקביל, כאשר אחד המעניינים שבהם משוחק בין עירוני טבריה למ.ס אשדוד. אגב, זה משחקים בין שתי קבוצות שהובילו 0:2 במחזור הקודם, רק כדי להפסיד 3:2.

הצפוניים הדהימו את בית”ר ירושלים בטדי עם יתרון כפול, אבל לבסוף לא אספו אפילו נקודה אחת והם עדיין מתחת לקו האדום זכר לעונש הורדת שמונה הנקודות שלהם. טבריה עם 18 נקודות, הפועל ירושלים, שתפגוש את בית”ר בהמשך המחזור לדרבי לוהט, עם 21 נקודות.

מנגד, אשדוד איבדה יתרון כפול גם היא, רק שאצלה זה היה נגד מכבי נתניה. הדרומיים גם כן די מסובכים בתחתית ועם 23 נקודות, רק חמש מעל הקו האדום. המשמעות? ניצחון של טבריה ואשדוד תהיה רחוקה רק שתי נקודות ממנה, כך שזה קרב שעשוי להיות גורלי רגע לפני הפלייאוף התחתון.

בסיבוב הראשון שתי הקבוצות נפגשו באצטדיון הי”א במשחק שנגמר עם חלוקת נקודות אחרי 1:1. בדקה ה-44 נועם מוצ’ה, שכבר חתום בבית”ר ירושלים לעונה הבאה, העלה את הקבוצה מעיר הנמל ליתרון, כאשר בדקה ה-65 איתמר שבירו חתם את תוצאת המשחק.

מחצית ראשונה
  • '29
  • החמצה
  • כדור עומק נפלא של טמם לעבר אנסה מצא את החלוץ שהצליח להקדים את שחקן ההגנה שיצא בעקבותיו אבל בעט לא טוב ניסיון שהלך החוצה
דוד פוקסמן מסמן על הנבדל (חג'אג' רחאל)
נועם מוצ'ה רץ לחגוג (חג'אג' רחאל)
  • '16
  • נבדל
  • נועם מוצ'ה כבר חגג אחרי שכבש שער יפהפה עם העקב אבל אחרי בדיקת VAR, החליט השופט דוד פוקסמן לפסול בטענה לנבדל בתחילת המהלך
  • '15
  • החמצה
  • אריאל מנדי חימם את הרגל שלו אחרי שניסה לכבוש בבעיטה מרחוק, שנהדפה על ידי עידו שרון הצידה
  • '13
  • החמצה
  • הגבהה בצד השמאלי של מ.ס אשדוד מצאה את הראש של אילי תמם, שנגח לא טוב ניסיון שהלך החוצה ולא סיכן את שערה של טבריה
  • '5
  • החמצה
  • אחרי חמש דקות עירוני טבריה הגיעה להזדמנות ראשונה, כשווהיב חביבאללה התרומם בצורה יפה להגבהה של גיא חדידה, אבל נגח החוצה
שחקני מ.ס אשדוד מוכנים לשריקה (חג'אג' רחאל)
שחקני עירוני טבריה בשיחה אחרונה (חג'אג' רחאל)
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט דוד פוקסמן הוציא את קרב התחתית לדרך! עירוני טבריה תצליח להלחיץ את התחתית ולנצח או שמ.ס אשדוד תזכה בעוד אוויר לנשימה, מעבר לשלוש נקודות?
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



