יוג'ין אנסה עם הכדור (חג'אג' רחאל)

המחזור האחרון של העונה הסדירה בליגת העל יצא לו לדרך ובשעה זו משוחקים ארבעה משחקים במקביל, כאשר אחד המעניינים שבהם משוחק בין עירוני טבריה למ.ס אשדוד. אגב, זה משחקים בין שתי קבוצות שהובילו 0:2 במחזור הקודם, רק כדי להפסיד 3:2.

הצפוניים הדהימו את בית”ר ירושלים בטדי עם יתרון כפול, אבל לבסוף לא אספו אפילו נקודה אחת והם עדיין מתחת לקו האדום זכר לעונש הורדת שמונה הנקודות שלהם. טבריה עם 18 נקודות, הפועל ירושלים, שתפגוש את בית”ר בהמשך המחזור לדרבי לוהט, עם 21 נקודות.

מנגד, אשדוד איבדה יתרון כפול גם היא, רק שאצלה זה היה נגד מכבי נתניה. הדרומיים גם כן די מסובכים בתחתית ועם 23 נקודות, רק חמש מעל הקו האדום. המשמעות? ניצחון של טבריה ואשדוד תהיה רחוקה רק שתי נקודות ממנה, כך שזה קרב שעשוי להיות גורלי רגע לפני הפלייאוף התחתון.

בסיבוב הראשון שתי הקבוצות נפגשו באצטדיון הי”א במשחק שנגמר עם חלוקת נקודות אחרי 1:1. בדקה ה-44 נועם מוצ’ה, שכבר חתום בבית”ר ירושלים לעונה הבאה, העלה את הקבוצה מעיר הנמל ליתרון, כאשר בדקה ה-65 איתמר שבירו חתם את תוצאת המשחק.