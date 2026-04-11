יום ראשון, 12.04.2026 שעה 02:50

קארים קימבידי על הדשא (חג'אג' רחאל)

0:0 משמים בין עירוני טבריה למ.ס אשדוד

לשם זה התכנסנו? שני הצדדים, שעסוקים בקרבות תחתית, שיחקו על מי מנוחות ונפרדו בחלוקת נקודות. שער יפה של מוצ'ה נפסל, שבירו החמיץ בתוספת הזמן

גיא קופיצ'ינסקי | 11/04/2026 20:00
יום שבת, 11/04/2026, 20:00אצטדיון בראלליגת העל Winner - מחזור 26
שופט: דוד פוקסמן (ציון: 8)
עירוני טבריה
ליגת העל Winner 25-26
5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4926-4626הפועל ת"א4
3927-4625מכבי חיפה5
3736-4126הפועל פ"ת6
3555-4526מכבי נתניה7
3235-2726בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2544-3126הפועל חיפה10
2450-3226מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1952-3226עירוני טבריה13
1259-1726מכבי בני ריינה14
דעת המבקר
השחקן המצטיין
נועם מוצ'ה, ציון: 7
היה היחיד שניסה לסכן את השער, שער יפהפה שלו נפסל בטענת נבדל
השחקן המאכזב
גיא חדידה, ציון: 5
מצופה ממנו להרבה יותר
הרכבים וציונים
 
 

בקרב תחתית בו כל נקודה חשובה ועל כל נקודה שאבדה קבוצה עלולה להצטער על כך, עירוני טבריה ומ.ס אשדוד נפרדו ב-0:0 משמים שסגר לשתיהן את העונה הסדירה בקול ענות חלושה, רגע לפני שייפגשו מחדש בפלייאוף התחתון, בשאיפה למשחק קצבי ועם יותר רצון על הדשא.

בצד החיובי, שני הצדדים הצליחו לייצב את ההגנה, אחרי שכל צד ספג שלושה שערים בהפסד במחזור הקודם. הפעם, הפתיחה הייתה של המארחת שניסתה בדקות הראשונות לסכן את שער היריבה, אבל בסוף כמעט נעקצה בצד השני, כשגול יפהפה של נועם מוצ’ה נפסל בטענה לנבדל בתחילת המהלך.

במחצית השנייה לשתי הקבוצות הייתה הזדמנות גדולה אחת, כשעילאי חג’ג’ המחליף פספס מקרוב את המסגרת של עידו שרון, ובתוספת הזמן מחליף של הקבוצה מהכנרת, איתמר שבירו, נעצר ברגע האחרון על ידי קרול נימצ’יסקי שהיה דרוך.

כאמור, התיקו הזה עלול להזיק לשתי הקבוצות כשטבריה עדיין ניצבת מתחת לקו האדום עם סיום העונה הסדירה עם 19 נקודות במקום ה-13, ומ.ס אשדוד במקום ה-11 אך יכולה לרדת מקום בקונסטלציה מסוימת אם הפועל ירושלים תנצח בדרבי את היריבה העירונית שלה בית”ר.

מחצית שניה
  • '90+3
  • החלטת שופט
  • זהו זה! השופט שרק לסיום ההתמודדות בה חוץ מהשער שנפסל של נועם מוצ'ה, שתי הקבוצות סיפקו מעט מצבים, בחלוקת נקודות שעלולה לפגוע בשתיהן
  • '90+1
  • החמצה
  • איתמר שבירו יכול היה לשנות את כל התמונה אבל לבסוף נעצר ברגע האחרון! החלוץ קיבל מסירת רוחב ובנגיעה ניסה לשלוח בעיטה לפינה הרחוקה, אבל נימצ'יסקי ניתר בזמן והדף לקרן
ניר ביטון (חג'אג' רחאל)
  • '87
  • חילוף
  • גם איתן ולבלום נכנס במקום יונתן טפר
  • '87
  • חילוף
  • חילוף כפול בשורות המארחת, כשאלירן חודדה בחר להכניס את פיטר מייקל במקום ניב גוטליב
אבי אבינו (חג'אג' רחאל)
  • '74
  • חילוף
  • חלוץ נכנס גם אצל עירוני טבריה, כשאיתמר שבירו עלה לכר הדשא על חשבונו של סטניסלב בילנקי
  • '73
  • חילוף
  • גם אילי תמם פינה את מקומו בשביל אילון אלמוג, שינסה לשנות את התוצאה במשחק
  • '73
  • חילוף
  • חילוף כפול במ.ס אשדוד כשקארים קימבידי יצא ובמקומו עלה עמית דנציגר
מאור ישילירמק מנסה להשתלט על הכדור, והיב חביאללה אורב לו (חג'אג' רחאל)
  • '72
  • החמצה
  • אנסה לקח את הבעיטה החופשית וסובב אותה מעל השער של עידו שרון
  • '71
  • כרטיס צהוב
  • אונדז'יי באצ'ו גלש בצורה מסוכנת לרגליו של עילאי חג'ג' וראה את הכרטיס הצהוב
דניאל גולאני מופל על ידי מוחמד עאמר (חג'אג' רחאל)
  • '58
  • החמצה
  • מוצ'ה הצליח להשתחרר מהשומר שלו ובעט כדור חזק מ-25 מטרים אך גם זה לא נכנס, כששרון הצליח להדוף מצב נוסף
  • '55
  • החמצה
  • עילאי חג'ג' עם החמצה גדולה! כדור חופשי עלה לרחבה של טבריה ואחרי בלבול ברחבה הגיע אל הקיצוני, שמצא את עצמו פנוי בתוך רחבת החמש אבל בעט לא מדויק לרשת הצידית
  • '52
  • החמצה
  • מוחמד עאמר הצליח להתל בשחקן אחד והתקדם עוד טיפה כדי לבעוט עם הרגל השמאלית מרחוק, אך הניסיון שלו היה לא מדויק
נועם מוצ'ה וגיא חדידה מנסים להשתלט על הכדור (חג'אג' רחאל)
  • '48
  • החמצה
  • יוג'ין אנסה רצה להפתיע את עידו שרון מזווית לא פשוטה כשניסה להקשית מעליו אבל השוער של טבריה היה ערני והרחיק
  • '46
  • חילוף
  • מ.ס אשדוד ערכה חילוף עם תחילת המחצית השנייה כשהייפורד בואהן לא שב עם חבריו לכר הדשא. עילאי חג'ג' עלה ל-45 הדקות הבאות במקומו
מחצית ראשונה
  • '44
  • החמצה
  • דניאל גולאני ראה מה חדידה עשה וניסה לעשות את אותו הדבר ממרחק רב יותר, אבל הניסיון שלו נחת על גג השער
דניאל גולאני מפיל את הייפורד בואהן (חג'אג' רחאל)
  • '42
  • החמצה
  • גיא חדידה ניסה להעיר את המשחק המנומנם עם בעיטה חזקה מחוץ לרחבה אבל קרול נימצ'יסקי זינק בזמן כדי למנוע מהכדור להיכנס לרשת
  • '38
  • כרטיס צהוב
  • כרטיס צהוב ראשון בהתמודדות נשלף להייפורד בואהן אחרי שביצע עבירה על דוד קלטינס
  • '29
  • החמצה
  • כדור עומק נפלא של תמם לעבר אנסה מצא את החלוץ שהצליח להקדים את שחקן ההגנה שיצא בעקבותיו אבל בעט לא טוב ניסיון שהלך החוצה
דוד פוקסמן מסמן על הנבדל (חג'אג' רחאל)
נועם מוצ'ה רץ לחגוג (חג'אג' רחאל)
  • '16
  • נבדל
  • נועם מוצ'ה כבר חגג אחרי שכבש שער יפהפה עם העקב אבל אחרי בדיקת VAR, החליט השופט דוד פוקסמן לפסול בטענה לנבדל בתחילת המהלך
  • '15
  • החמצה
  • אריאל מנדי חימם את הרגל שלו אחרי שניסה לכבוש בבעיטה מרחוק, שנהדפה על ידי עידו שרון הצידה
פיראס אבו עקל בוחן את הצעדים של קארים קימבידי (חג'אג' רחאל)
  • '13
  • החמצה
  • הגבהה בצד השמאלי של מ.ס אשדוד מצאה את הראש של אילי תמם, שנגח לא טוב ניסיון שהלך החוצה ולא סיכן את שערה של טבריה
  • '5
  • החמצה
  • אחרי חמש דקות עירוני טבריה הגיעה להזדמנות ראשונה, כשווהיב חביבאללה התרומם בצורה יפה להגבהה של גיא חדידה, אבל נגח החוצה
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט דוד פוקסמן הוציא את קרב התחתית לדרך! עירוני טבריה תצליח להלחיץ את התחתית ולנצח או שמ.ס אשדוד תזכה בעוד אוויר לנשימה, מעבר לשלוש נקודות?
שחקני מ.ס אשדוד מוכנים לשריקה (חג'אג' רחאל)
שחקני עירוני טבריה בשיחה אחרונה (חג'אג' רחאל)
הוספת תגובה
RSS   Facebook Twitter   הדפס 



טוען תגובות...
