0:0 משמים בין עירוני טבריה למ.ס אשדוד

השחקן המצטיין
נועם מוצ'ה, ציון: 7
היה היחיד שניסה לסכן את השער, שער יפהפה שלו נפסל בטענת נבדל
השחקן המאכזב
גיא חדידה, ציון: 5
מצופה ממנו להרבה יותר
בקרב תחתית בו כל נקודה חשובה ועל כל נקודה שאבדה קבוצה עלולה להצטער על כך, עירוני טבריה ומ.ס אשדוד נפרדו ב-0:0 משמים שסגר לשתיהן את העונה הסדירה בקול ענות חלושה, רגע לפני שייפגשו מחדש בפלייאוף התחתון, בשאיפה למשחק קצבי ועם יותר רצון על הדשא.
בצד החיובי, שני הצדדים הצליחו לייצב את ההגנה, אחרי שכל צד ספג שלושה שערים בהפסד במחזור הקודם. הפעם, הפתיחה הייתה של המארחת שניסתה בדקות הראשונות לסכן את שער היריבה, אבל בסוף כמעט נעקצה בצד השני, כשגול יפהפה של נועם מוצ’ה נפסל בטענה לנבדל בתחילת המהלך.
במחצית השנייה לשתי הקבוצות הייתה הזדמנות גדולה אחת, כשעילאי חג’ג’ המחליף פספס מקרוב את המסגרת של עידו שרון, ובתוספת הזמן מחליף של הקבוצה מהכנרת, איתמר שבירו, נעצר ברגע האחרון על ידי קרול נימצ’יסקי שהיה דרוך.
כאמור, התיקו הזה עלול להזיק לשתי הקבוצות כשטבריה עדיין ניצבת מתחת לקו האדום עם סיום העונה הסדירה עם 19 נקודות במקום ה-13, ומ.ס אשדוד במקום ה-11 אך יכולה לרדת מקום בקונסטלציה מסוימת אם הפועל ירושלים תנצח בדרבי את היריבה העירונית שלה בית”ר.
מחצית שניה
'90+3
- זהו זה! השופט שרק לסיום ההתמודדות בה חוץ מהשער שנפסל של נועם מוצ'ה, שתי הקבוצות סיפקו מעט מצבים, בחלוקת נקודות שעלולה לפגוע בשתיהן
'90+1
- איתמר שבירו יכול היה לשנות את כל התמונה אבל לבסוף נעצר ברגע האחרון! החלוץ קיבל מסירת רוחב ובנגיעה ניסה לשלוח בעיטה לפינה הרחוקה, אבל נימצ'יסקי ניתר בזמן והדף לקרן
'87
- גם איתן ולבלום נכנס במקום יונתן טפר
'87
- חילוף כפול בשורות המארחת, כשאלירן חודדה בחר להכניס את פיטר מייקל במקום ניב גוטליב
'74
- חלוץ נכנס גם אצל עירוני טבריה, כשאיתמר שבירו עלה לכר הדשא על חשבונו של סטניסלב בילנקי
'73
- גם אילי תמם פינה את מקומו בשביל אילון אלמוג, שינסה לשנות את התוצאה במשחק
'73
- חילוף כפול במ.ס אשדוד כשקארים קימבידי יצא ובמקומו עלה עמית דנציגר
'72
- אנסה לקח את הבעיטה החופשית וסובב אותה מעל השער של עידו שרון
'71
- אונדז'יי באצ'ו גלש בצורה מסוכנת לרגליו של עילאי חג'ג' וראה את הכרטיס הצהוב
'58
- מוצ'ה הצליח להשתחרר מהשומר שלו ובעט כדור חזק מ-25 מטרים אך גם זה לא נכנס, כששרון הצליח להדוף מצב נוסף
'55
- עילאי חג'ג' עם החמצה גדולה! כדור חופשי עלה לרחבה של טבריה ואחרי בלבול ברחבה הגיע אל הקיצוני, שמצא את עצמו פנוי בתוך רחבת החמש אבל בעט לא מדויק לרשת הצידית
'52
- מוחמד עאמר הצליח להתל בשחקן אחד והתקדם עוד טיפה כדי לבעוט עם הרגל השמאלית מרחוק, אך הניסיון שלו היה לא מדויק
'48
- יוג'ין אנסה רצה להפתיע את עידו שרון מזווית לא פשוטה כשניסה להקשית מעליו אבל השוער של טבריה היה ערני והרחיק
'46
- מ.ס אשדוד ערכה חילוף עם תחילת המחצית השנייה כשהייפורד בואהן לא שב עם חבריו לכר הדשא. עילאי חג'ג' עלה ל-45 הדקות הבאות במקומו
מחצית ראשונה
'44
- דניאל גולאני ראה מה חדידה עשה וניסה לעשות את אותו הדבר ממרחק רב יותר, אבל הניסיון שלו נחת על גג השער
'42
- גיא חדידה ניסה להעיר את המשחק המנומנם עם בעיטה חזקה מחוץ לרחבה אבל קרול נימצ'יסקי זינק בזמן כדי למנוע מהכדור להיכנס לרשת
'38
- כרטיס צהוב ראשון בהתמודדות נשלף להייפורד בואהן אחרי שביצע עבירה על דוד קלטינס
'29
- כדור עומק נפלא של תמם לעבר אנסה מצא את החלוץ שהצליח להקדים את שחקן ההגנה שיצא בעקבותיו אבל בעט לא טוב ניסיון שהלך החוצה
'16
- נועם מוצ'ה כבר חגג אחרי שכבש שער יפהפה עם העקב אבל אחרי בדיקת VAR, החליט השופט דוד פוקסמן לפסול בטענה לנבדל בתחילת המהלך
'15
- אריאל מנדי חימם את הרגל שלו אחרי שניסה לכבוש בבעיטה מרחוק, שנהדפה על ידי עידו שרון הצידה
'13
- הגבהה בצד השמאלי של מ.ס אשדוד מצאה את הראש של אילי תמם, שנגח לא טוב ניסיון שהלך החוצה ולא סיכן את שערה של טבריה
'5
- אחרי חמש דקות עירוני טבריה הגיעה להזדמנות ראשונה, כשווהיב חביבאללה התרומם בצורה יפה להגבהה של גיא חדידה, אבל נגח החוצה
'1
- השופט דוד פוקסמן הוציא את קרב התחתית לדרך! עירוני טבריה תצליח להלחיץ את התחתית ולנצח או שמ.ס אשדוד תזכה בעוד אוויר לנשימה, מעבר לשלוש נקודות?