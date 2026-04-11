0:0 משמים בין עירוני טבריה למ.ס אשדוד

דעת המבקר

השחקן המצטיין נועם מוצ'ה, ציון: 7

היה היחיד שניסה לסכן את השער, שער יפהפה שלו נפסל בטענת נבדל השחקן המאכזב גיא חדידה, ציון: 5

מצופה ממנו להרבה יותר

הרכבים וציונים

בקרב תחתית בו כל נקודה חשובה ועל כל נקודה שאבדה קבוצה עלולה להצטער על כך, עירוני טבריה ומ.ס אשדוד נפרדו ב-0:0 משמים שסגר לשתיהן את העונה הסדירה בקול ענות חלושה, רגע לפני שייפגשו מחדש בפלייאוף התחתון, בשאיפה למשחק קצבי ועם יותר רצון על הדשא.

בצד החיובי, שני הצדדים הצליחו לייצב את ההגנה, אחרי שכל צד ספג שלושה שערים בהפסד במחזור הקודם. הפעם, הפתיחה הייתה של המארחת שניסתה בדקות הראשונות לסכן את שער היריבה, אבל בסוף כמעט נעקצה בצד השני, כשגול יפהפה של נועם מוצ’ה נפסל בטענה לנבדל בתחילת המהלך.

במחצית השנייה לשתי הקבוצות הייתה הזדמנות גדולה אחת, כשעילאי חג’ג’ המחליף פספס מקרוב את המסגרת של עידו שרון, ובתוספת הזמן מחליף של הקבוצה מהכנרת, איתמר שבירו, נעצר ברגע האחרון על ידי קרול נימצ’יסקי שהיה דרוך.

כאמור, התיקו הזה עלול להזיק לשתי הקבוצות כשטבריה עדיין ניצבת מתחת לקו האדום עם סיום העונה הסדירה עם 19 נקודות במקום ה-13, ומ.ס אשדוד במקום ה-11 אך יכולה לרדת מקום בקונסטלציה מסוימת אם הפועל ירושלים תנצח בדרבי את היריבה העירונית שלה בית”ר.