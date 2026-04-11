הרכבים וציונים



ויטאלי דמשקאן מול אלון אזוגי (שחר גרוס) ויטאלי דמשקאן מול אלון אזוגי (שחר גרוס)

המחזור האחרון של העונה הסדירה בליגת העל יצא לו לדרך ובשעה זו ארבעה משחקים משוחקים במקביל, כאשר אחד מהם מפגיש את בני סכנין ומכבי בני ריינה. שני הצדדים ישחקו השנה בפלייאוף התחתון, ואם לומר את האמת סיכוי לא רע שהן די סיימו את העונה.

נתחיל דווקא מריינה. החבורה של ליאור ראובן לא באמת סיימה את העונה, אבל צריכה משהו שהוא בגדר של אפילו מעבר לנס כדי להישאר בליגה. בני ריינה במקום ה-14, האחרון, בליגה עם 12 נקודות בלבד, כאשר חוף המבטחים במרחק של לא פחות מתשע נקודות.

מנגד, יוסי אבוקסיס טרם ניצח בשני המשחקים שלו מאז שהגיע ואף יתרה מכך, קבוצתו לא כבשה שער. 0:0 עם הפועל ת”א לווה עם הפסד 2:0 נגד קריית שמונה, והוא רוצה גם לצבור לראשונה שלוש נקודות בקדנציה הזו ולכל הפחות לעלות על לוח התוצאות.

סכנין נמצאת במקום השמיני בטבלה והיא לא תהיה בפלייאוף העליון כבר, אבל היא גם רחוקה 11 נקודות מהקו האדום והיא גם כנראה לא תרד ליגה. ועדיין, הקבוצה תנסה לסיים אולי כאלופת הפלייאוף התחתון. בסיבוב הראשון סכנין ניצחה את ריינה עם 0:1 משער של ארתור מירניאן בדקה ה-95.