יום שבת, 11/04/2026, 20:00אצטדיון דוחאליגת העל Winner - מחזור 26
מכבי בני ריינה
דקה 41
1 0
שופט: ויטלי בונדרב
פנדל אחמד סלמן (10)
בני סכנין
ליגת העל Winner 25-26
5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4826-4625הפועל ת"א4
3927-4625מכבי חיפה5
3636-4125הפועל פ"ת6
3455-4525מכבי נתניה7
2935-2525בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2444-3125הפועל חיפה10
2350-3225מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1852-3225עירוני טבריה13
1257-1725מכבי בני ריינה14
דורון בן דור | 11/04/2026 20:00
הרכבים וציונים
 
 
ויטאלי דמשקאן מול אלון אזוגי (שחר גרוס)
המחזור האחרון של העונה הסדירה בליגת העל יצא לו לדרך ובשעה זו ארבעה משחקים משוחקים במקביל, כאשר אחד מהם מפגיש את בני סכנין ומכבי בני ריינה. שני הצדדים ישחקו השנה בפלייאוף התחתון, ואם לומר את האמת סיכוי לא רע שהן די סיימו את העונה.

נתחיל דווקא מריינה. החבורה של ליאור ראובן לא באמת סיימה את העונה, אבל צריכה משהו שהוא בגדר של אפילו מעבר לנס כדי להישאר בליגה. בני ריינה במקום ה-14, האחרון, בליגה עם 12 נקודות בלבד, כאשר חוף המבטחים במרחק של לא פחות מתשע נקודות.

מנגד, יוסי אבוקסיס טרם ניצח בשני המשחקים שלו מאז שהגיע ואף יתרה מכך, קבוצתו לא כבשה שער. 0:0 עם הפועל ת”א לווה עם הפסד 2:0 נגד קריית שמונה, והוא רוצה גם לצבור לראשונה שלוש נקודות בקדנציה הזו ולכל הפחות לעלות על לוח התוצאות.

סכנין נמצאת במקום השמיני בטבלה והיא לא תהיה בפלייאוף העליון כבר, אבל היא גם רחוקה 11 נקודות מהקו האדום והיא גם כנראה לא תרד ליגה. ועדיין, הקבוצה תנסה לסיים אולי כאלופת הפלייאוף התחתון. בסיבוב הראשון סכנין ניצחה את ריינה עם 0:1 משער של ארתור מירניאן בדקה ה-95.

מחצית ראשונה
מארון גנטוס מול ויטלי דמשקאן (שחר גרוס)
  • '34
  • חילוף
  • חילוף בבני סכנין: חסן חילו נפצע ופינה את מקומו למקס גרצ'קין
  • '21
  • כרטיס צהוב
  • מוחמד שכר ראה את הכרטיס הצהוב
עבדאללה ג'אבר והשופט ויטלי בונדרב (שחר גרוס)
  • '15
  • כרטיס צהוב שני
  • עבדאללה ג'אבר ראה את הכרטיס הצהוב, התלונן לשופט ויטלי בונדרב ומיד קיבל צהוב שני לאחר מכן והותיר את ריינה ב-10 שחקנים
  • '12
  • כרטיס צהוב
  • איאד אבו עביד ראה את הכרטיס הצהוב
  • '10
  • שער בפנדל
  • שער! בני סכנין עלתה ל-0:1: אחמד סלמן בעט טוב אל הפינה השמאלית של הרשת
  • '8
  • החלטת שופט
  • כריסט טייהי נגע בידו ברחבה והשופט שרק לפנדל אחרי בדיקה במערכת ה-VAR
עאיד חבשי (שחר גרוס)
  • '6
  • החמצה
  • ניסיון ראשון במשחק. מתיו קודג'ו שלח בעיטה טובה מחוץ לרחבה, ליאור גליקליך ירד טוב אל הכדור והדף לקרן
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט ויטלי בונדרב שרק לפתיחת ההתמודדות!
שחקני בני סכנין (שחר גרוס)
שחקני בני ריינה (שחר גרוס)
ליאור ראובן (שחר גרוס)
יוסי אבוקסיס (שחר גרוס)
