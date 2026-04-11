שני אדומים, שני שערים: סכנין גברה 0:2 על ריינה

דעת המבקר

זר שעושה את ההבדל מתיו קוג'ו, ציון: 7
השחקן המאכזב אנטוניו ספר, ציון: 4
לא חזר כמו שצריך מהפציעה

הרכבים וציונים

המחזור האחרון של העונה הסדירה בליגת העל נפתח הערב (שבת) וסיפק, למען האמת, ערב עגום במיוחד מבחינת הכדורגל. בזמן ששלושת המשחקים המקבילים הסתיימו ללא שערים, שני השערים היחידים הגיעו מאצטדיון דוחא השומם, בו בני סכנין גברה 0:2 על בני ריינה במשחק ללא קהל.

לאחר עשר דקות של כדורגל, כרייסט טייהי נגע בידו ברחבה ולאחר בדיקה במערכת ה-VAR השופט ויטלי בונדרב הצביע על הנקודה הלבנה, משם אחמד סלמן דייק והעלה את סכנין ליתרון. חמש דקות לאחר מכן, הגיע האירוע הכי משמעותי במשחק.

עבדאללה ג’אבר ראה כרטיס צהוב, ולאחר שהתווכח עם השופט, בונדרב שלף לו מיד צהוב שני והותיר את ריינה בעשרה שחקנים, מה שגרם לבעלים שלה, סעיד בסול, להשתולל ולדרוש מהשחקנים לרדת מכר הדשא. המשחק הופסק לכמה דקות, וחודש רק לאחר ששחקניו של בסול הרגיעו אותו.

סעיד בסול זועם (שחר גרוס)

בדקה ה-63, נועלת הטבלה נותרה בתשעה שחקנים לאחר שאיאד אבו עביד הכשיל את ג’בייר בושנאק, שהיה השחקן האחרון. תחילה השופט שרק גם לפנדל, אך לאחר בדיקה במערכת ה-VAR תיקן לבעיטה חופשית, זאת משום שהעבירה הייתה מחוץ לרחבה.

עשר דקות לאחר מכן, ארתור מריניאן מצא את הרשת, אך השער נפסל בשל נבדל. סכנין לא שיחקה טוב למרות היתרון המספרי המשמעותי, ודווקא ריינה הייתה קרובה לשער שוויון, כשבדקה ה-90 מוחמד אבו ניל מנע מאיאד חלאילי המחליף לכבוש ומספרת של מוחמד שכר נעצרה רק בקורה. לבסוף, עמוק בתוך תוספת הזמן, הייתה זו דווקא הקבוצה של יוסי אבוקסיס שכבשה מרגלי יוהאן אנז’י, שביצע מהלך אישי נאה בתוך הרחבה.

שחקני בני סכנין חוגגים (שחר גרוס)

אחרי המשחק הערב, ניתן להגיד ששתי הקבוצות, אלא אם יקרה משהו מאוד מאוד חריג, סיימו למעשה את העונה. סכנין נכנסת לפלייאוף התחתון מהמקום השמיני, כשהיא רחוקה 13 נקודות מעירוני טבריה, שמתחת לקו האדום, בעוד סיכויי ההישרדות של ריינה, שנמצאת תשע נקודות מהפועל ירושלים שמעל הקו האדום (ולה משחק חסר, מחר מול בית”ר ירושלים), נמוכים מאוד.