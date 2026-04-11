איאד אבו עביד מאוכזב (שחר גרוס)

שני אדומים, שני שערים: סכנין גברה 0:2 על ריינה

סלמן פתח בפנדל (10') ולאחר מכן האורחת נותרה ב-9 שחקנים בעקבות הרחקות של ג'אבר ואבו עביד. אנזי הכפיל בתוספת. נועלת הטבלה עם רגל וחצי בלאומית

דורון בן דור | 11/04/2026 20:00
יום שבת, 11/04/2026, 20:00אצטדיון דוחאליגת העל Winner - מחזור 26
מכבי בני ריינה
כרטיס אדום איאד אבו עביד (64)
הסתיים
2 0
שופט: ויטלי בונדרב (ציון: 4)
פנדל אחמד סלמן (10)
שער יוהאן נ'זי (96)
בישול בישול: אחמד סלמן
בני סכנין
ליגת העל Winner 25-26
5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4926-4626הפועל ת"א4
3927-4625מכבי חיפה5
3736-4126הפועל פ"ת6
3555-4526מכבי נתניה7
3235-2726בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2544-3126הפועל חיפה10
2450-3226מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1952-3226עירוני טבריה13
1259-1726מכבי בני ריינה14
דעת המבקר
השחקן המצטיין
מתיו קוג'ו, ציון: 7
זר שעושה את ההבדל
השחקן המאכזב
אנטוניו ספר, ציון: 4
לא חזר כמו שצריך מהפציעה
הרכבים וציונים
 
 

המחזור האחרון של העונה הסדירה בליגת העל נפתח הערב (שבת) וסיפק, למען האמת, ערב עגום במיוחד מבחינת הכדורגל. בזמן ששלושת המשחקים המקבילים הסתיימו ללא שערים, שני השערים היחידים הגיעו מאצטדיון דוחא השומם, בו בני סכנין גברה 0:2 על בני ריינה במשחק ללא קהל.

לאחר עשר דקות של כדורגל, כרייסט טייהי נגע בידו ברחבה ולאחר בדיקה במערכת ה-VAR השופט ויטלי בונדרב הצביע על הנקודה הלבנה, משם אחמד סלמן דייק והעלה את סכנין ליתרון. חמש דקות לאחר מכן, הגיע האירוע הכי משמעותי במשחק.

עבדאללה ג’אבר ראה כרטיס צהוב, ולאחר שהתווכח עם השופט, בונדרב שלף לו מיד צהוב שני והותיר את ריינה בעשרה שחקנים, מה שגרם לבעלים שלה, סעיד בסול, להשתולל ולדרוש מהשחקנים לרדת מכר הדשא. המשחק הופסק לכמה דקות, וחודש רק לאחר ששחקניו של בסול הרגיעו אותו.

סעיד בסול זועם (שחר גרוס)

בדקה ה-63, נועלת הטבלה נותרה בתשעה שחקנים לאחר שאיאד אבו עביד הכשיל את ג’בייר בושנאק, שהיה השחקן האחרון. תחילה השופט שרק גם לפנדל, אך לאחר בדיקה במערכת ה-VAR תיקן לבעיטה חופשית, זאת משום שהעבירה הייתה מחוץ לרחבה.

עשר דקות לאחר מכן, ארתור מריניאן מצא את הרשת, אך השער נפסל בשל נבדל. סכנין לא שיחקה טוב למרות היתרון המספרי המשמעותי, ודווקא ריינה הייתה קרובה לשער שוויון, כשבדקה ה-90 מוחמד אבו ניל מנע מאיאד חלאילי המחליף לכבוש ומספרת של מוחמד שכר נעצרה רק בקורה. לבסוף, עמוק בתוך תוספת הזמן, הייתה זו דווקא הקבוצה של יוסי אבוקסיס שכבשה מרגלי יוהאן אנז’י, שביצע מהלך אישי נאה בתוך הרחבה.

שחקני בני סכנין חוגגים (שחר גרוס)

אחרי המשחק הערב, ניתן להגיד ששתי הקבוצות, אלא אם יקרה משהו מאוד מאוד חריג, סיימו למעשה את העונה. סכנין נכנסת לפלייאוף התחתון מהמקום השמיני, כשהיא רחוקה 13 נקודות מעירוני טבריה, שמתחת לקו האדום, בעוד סיכויי ההישרדות של ריינה, שנמצאת תשע נקודות מהפועל ירושלים שמעל הקו האדום (ולה משחק חסר, מחר מול בית”ר ירושלים), נמוכים מאוד.

מחצית שניה
  • '90+7
  • החלטת שופט
  • השופט ויטלי בונדרב שרק לסיום ההתמודדות!
יוהאן אנז'י ואחמד סלמן חוגגים (שחר גרוס)
  • '90+5
  • שער
  • שער! בני סכנין עלתה ל-0:2: יוהאן אנזי חתך משמאל למרכז ושלח בעיטה טובה אל הרשת
  • '90+1
  • חילוף
  • מייקום דייויד פינה את מקומו לעומר קורסיה
  • '90+1
  • חילוף
  • חילוף כפול בבני סכנין: מקס גרצ'קין פינה את מקומו לעומר אבוהב
כרייסט טייהי (שחר גרוס)כרייסט טייהי (שחר גרוס)
  • '90
  • חילוף
  • חילוף בבני ריינה: מוחמד שכר פינה את מקומו לאיהם מטר
  • '90
  • החמצה
  • מוחמד שכר הגיע לכדור שהוגבה לרחבה ועשה מספרת, שנעצרה בקורה
  • '89
  • החמצה
  • מצב גדול לריינה. איאד חלאילי חדר מצד שמאל אל הרחבה ושלח בעיטה, אך אבו ניל הדף לקרן
איאד חלאילי מול אלון אזוגי (שחר גרוס)איאד חלאילי מול אלון אזוגי (שחר גרוס)
  • '73
  • החלטת שופט
  • ארתור מירניאן כבש מתוך הרחבה, אך השער נפסל בשל נבדל
  • '72
  • חילוף
  • חילוף בבני ריינה: ויטאלי דמשקאן פינה את מקומו לוירז'יל פינסון
איאד חלאילי (שחר גרוס)איאד חלאילי (שחר גרוס)
  • '69
  • כרטיס צהוב
  • כרייסט טייהי ראה את הכרטיס הצהוב
  • '68
  • כרטיס צהוב
  • קרלו ברוצ'יץ' ראה את הכרטיס הצהוב
מתיו קודג'ו (שחר גרוס)מתיו קודג'ו (שחר גרוס)
  • '67
  • חילוף
  • ג'בייר בושנאק פינה את מקומו לעדן שמיר
  • '67
  • חילוף
  • חילוף כפול בבני סכנין: מוסטפא שייח יוסף פינה את מקומו ליוהאן אנזי
איאד אבו עביד לוחץ את ידו של השופט (שחר גרוס)איאד אבו עביד לוחץ את ידו של השופט (שחר גרוס)
  • '63
  • כרטיס אדום
  • איאד אבו עביד הכשיל את ג'בייר בושנאק ובשל כך שהיה השחקן האחרון, ראה את הכרטיס האדום
  • '60
  • חילוף
  • חילוף בבני ריינה: עידן גורן פינה את מקומו לעילאי אלמקייס
  • '53
  • כרטיס צהוב
  • אחמד סלמן ראה את הכרטיס הצהוב
ארתור מריניאן ואיאד אבו עביד (שחר גרוס)ארתור מריניאן ואיאד אבו עביד (שחר גרוס)
  • '46
  • חילוף
  • אנטוניו ספר פינה את מקומו לאיאד חלאילי
  • '46
  • חילוף
  • חילוף כפול בבני ריינה: מור ברמי פינה את מקומו לנבו שדו
מחצית ראשונה
  • '45+11
  • כרטיס צהוב
  • מארון גנטוס ראה את הכרטיס הצהוב
מארון גנטוס מול ויטלי דמשקאן (שחר גרוס)מארון גנטוס מול ויטלי דמשקאן (שחר גרוס)
  • '34
  • חילוף
  • חילוף בבני סכנין: חסן חילו נפצע ופינה את מקומו למקס גרצ'קין
  • '21
  • כרטיס צהוב
  • מוחמד שכר ראה את הכרטיס הצהוב
עבדאללה ג'אבר והשופט ויטלי בונדרב (שחר גרוס)עבדאללה ג'אבר והשופט ויטלי בונדרב (שחר גרוס)
  • '15
  • כרטיס צהוב שני
  • עבדאללה ג'אבר ראה את הכרטיס הצהוב, התלונן לשופט ויטלי בונדרב ומיד קיבל צהוב שני לאחר מכן והותיר את ריינה ב-10 שחקנים
  • '12
  • כרטיס צהוב
  • איאד אבו עביד ראה את הכרטיס הצהוב
שחקני בני סכנין חוגגים (שחר גרוס)
אחמד סלמן חוגג (שחר גרוס)
אחמד סלמן כובש (שחר גרוס)
  • '10
  • שער בפנדל
  • שער! בני סכנין עלתה ל-0:1: אחמד סלמן בעט טוב אל הפינה השמאלית של הרשת
  • '8
  • החלטת שופט
  • כריסט טייהי נגע בידו ברחבה והשופט שרק לפנדל אחרי בדיקה במערכת ה-VAR
עאיד חבשי (שחר גרוס)עאיד חבשי (שחר גרוס)
  • '6
  • החמצה
  • ניסיון ראשון במשחק. מתיו קודג'ו שלח בעיטה טובה מחוץ לרחבה, ליאור גליקליך ירד טוב אל הכדור והדף לקרן
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט ויטלי בונדרב שרק לפתיחת ההתמודדות!
שחקני בני סכנין (שחר גרוס)שחקני בני סכנין (שחר גרוס)
שחקני בני ריינה (שחר גרוס)שחקני בני ריינה (שחר גרוס)
ליאור ראובן (שחר גרוס)ליאור ראובן (שחר גרוס)
יוסי אבוקסיס (שחר גרוס)יוסי אבוקסיס (שחר גרוס)
