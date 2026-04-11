יום שבת, 11/04/2026, 20:00אצטדיון המושבהליגת העל Winner - מחזור 26
הפועל ת"א
דקה 40
0 0
שופט: שניר לוי
הפועל פ"ת
ליגת העל Winner 25-26
5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4826-4625הפועל ת"א4
3927-4625מכבי חיפה5
3636-4125הפועל פ"ת6
3455-4525מכבי נתניה7
2935-2525בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2444-3125הפועל חיפה10
2350-3225מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1852-3225עירוני טבריה13
1257-1725מכבי בני ריינה14
תומר חבז | 11/04/2026 20:00
הרכבים וציונים
 
 
יונתן כהן ודורון ליידנר (חגי מיכאלי)
המחזור השני מאז חזרת הליגה והאף האחרון של העונה הסדירה יצא לו לדרך ובשעה זו ארבעה משחקים משוחקים במקביל, כאשר אולי המעניין שבהם מפגיש בין הפועל פתח תקווה והפועל תל אביב, כששני הצדדים צריכים שלוש נקודות, כל אחד במאבק שלו.

המלאבסים אפילו יכולים להסתפק בתיקו כדי להבטיח מקום בפלייאוף העליון, אבל הם יודעים שהפסד שלהם ובמקביל ניצחון של מכבי נתניה על הפועל חיפה יהרוס את העונה הנהדרת ויבשר על פלייאוף תחתון. במחזור הקודם חניכיו של עומר פרץ סיימו ב-1:1 מרשים עם הפועל באר שבע.

מנגד, הפועל תל אביב אולי אפילו בקצה של הקצה של החלומות שלה מסתכלת על אליפות, אבל היא לבטח ובטח מסתכלת על אירופה. האדומים במקום הרביעי עם 48 נקודות, רק נקודה אחת מאחורי מכבי ת”א, שש נקודות מאחורי בית”ר ירושלים ושמונה נקודות מהפועל באר שבע.

השחקנים של אליניב ברדה ניצחו במחזור החזרה של הליגה את מכבי חיפה עם 0:2 באצטדיון בלומפילד, ובכך כמעט הבטיחו כבר לכל הפחות את המקום הרביעי. אגב, בסיבוב הראשון הפועל ת”א ניצחה 0:4 את הפועל פ”ת משערים של לויזוס לויזו, אנדריאן קרייב, סתיו טוריאל ועצמי של אוראל דגני.

מחצית ראשונה
לויזוס לויזו מנסה את כוחו (חגי מיכאלי)לויזוס לויזו מנסה את כוחו (חגי מיכאלי)
  • '14
  • אחר
  • הדקות הראשונות אופיינו בגישושים מצד שתי הקבוצות, כאשר מי ששלטה קצת יותר היא האורחת, אך היא לא הייתה תכליתית מספיק כדי לייצר איומים ממשיים
  • '6
  • החמצה
  • ניסיון ראשון של הפועל תל אביב. לויזוס לויזו ליהטט עם הכדור באגף הימני, חתך למרכז, אך הבעיטה שלו יצאה לקרן
אליניב ברדה (חגי מיכאלי)אליניב ברדה (חגי מיכאלי)
עומר פרץ (חגי מיכאלי)עומר פרץ (חגי מיכאלי)
אוהדי הפועל תל אביב (חגי מיכאלי)גם הם הגיעו לעודד. אוהדי הפועל תל אביב(חגי מיכאלי)
כיף לראות אותם במגרש. אוהדי הפועל פתח תקווה (חגי מיכאלי)כיף לראות אותם במגרש. אוהדי הפועל פתח תקווה (חגי מיכאלי)
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט שניר לוי הוציא את ההתמודדות הזאת לדרך!
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
