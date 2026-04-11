הרכבים וציונים



יונתן כהן ודורון ליידנר (חגי מיכאלי) יונתן כהן ודורון ליידנר (חגי מיכאלי)

המחזור השני מאז חזרת הליגה והאף האחרון של העונה הסדירה יצא לו לדרך ובשעה זו ארבעה משחקים משוחקים במקביל, כאשר אולי המעניין שבהם מפגיש בין הפועל פתח תקווה והפועל תל אביב, כששני הצדדים צריכים שלוש נקודות, כל אחד במאבק שלו.

המלאבסים אפילו יכולים להסתפק בתיקו כדי להבטיח מקום בפלייאוף העליון, אבל הם יודעים שהפסד שלהם ובמקביל ניצחון של מכבי נתניה על הפועל חיפה יהרוס את העונה הנהדרת ויבשר על פלייאוף תחתון. במחזור הקודם חניכיו של עומר פרץ סיימו ב-1:1 מרשים עם הפועל באר שבע.

מנגד, הפועל תל אביב אולי אפילו בקצה של הקצה של החלומות שלה מסתכלת על אליפות, אבל היא לבטח ובטח מסתכלת על אירופה. האדומים במקום הרביעי עם 48 נקודות, רק נקודה אחת מאחורי מכבי ת”א, שש נקודות מאחורי בית”ר ירושלים ושמונה נקודות מהפועל באר שבע.

השחקנים של אליניב ברדה ניצחו במחזור החזרה של הליגה את מכבי חיפה עם 0:2 באצטדיון בלומפילד, ובכך כמעט הבטיחו כבר לכל הפחות את המקום הרביעי. אגב, בסיבוב הראשון הפועל ת”א ניצחה 0:4 את הפועל פ”ת משערים של לויזוס לויזו, אנדריאן קרייב, סתיו טוריאל ועצמי של אוראל דגני.