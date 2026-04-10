יום שישי, 10.04.2026 שעה 20:48
כדורגל ישראלי

85 דקות לשון וייס, ספרטני סלמט סיימה בתיקו

הליגיונר הישראלי ממשיך לקבל הזדמנויות בליגה המולדבית כשהוא הוחלף בדקות הסיום ב-1:1 מול איסקרה. קבוצתו רחוקה 5 נקודות מהמקום המבטיח הישארות

שון וייס (פרטי)
שון וייס (פרטי)

הליגיונר הישראלי שון וייס רשם הערב (שישי) הופעה משמעותית נוספת בליגה המולדבית, כשפתח בהרכב קבוצתו, ספרטני סלמט, בתיקו 1:1 מול איסקרה. הקשר הישראלי זכה לקרדיט נרחב מהמאמן והוחלף רק בדקה ה-85, לאחר שהיה שותף למאמץ הקבוצתי במסגרת המחזור החמישי של משחקי הפלייאוף התחתון.

חלוקת הנקודות משאירה את המאבק על ההישרדות בליגה הבכירה פתוח. וייס וקבוצתו נמצאים בתוך קרב עיקש על הזכות לשחק בליגה הראשונה גם בעונה הבאה, כאשר כל נקודה בשלב זה של העונה היא קריטית והם ניצבים במקום ה-4 בפלייאוף הירידה, מרחק 5 נקודות מהמקום הראשון המבטיח הישארות.

