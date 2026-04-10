ליגה הולנדית 25-26
7140-8229פ.ס.וו. איינדהובן1
5440-6129פיינורד2
5347-7129ניימיכן3
5332-5130טוונטה אנסחדה4
4837-5429אייאקס5
4545-4929אלקמאר6
4447-5329הירנביין7
4247-3529ספרטה רוטרדם8
4135-4529אוטרכט9
4137-4229כרונינגן10
3545-5029גו אהד איגלס11
3554-4329פורטונה סיטארד12
3358-3829זוולה13
2850-3130וולנדם14
2748-3829טלסטאר15
2749-2929אקסלסיור רוטרדם16
2450-2929נאק ברדה17
1974-3429הראקלס אלמלו18

1:2 ללמקין וטוונטה, אבו פאני וקניקובסקי חגגו

הבלם פתח בהרכב האדומים, שהשיגו ניצחון 3 ברצף בליגה. אקס חיפה (46 דק') ומכבי ת"א (90 דק') פתחו בהרכב של קין וניצחו 1:3. וגם: סמל, וייס וזרגרי

סתיו למקין (IMAGO)
יום שישי הגיע וזה אומר שבלא מעט ליגות מחזור נוסף יצא לדרך, ובמספר ליגות גם הליגיונרים שלנו שיחקו. הנציגים הישראלים מעבר לים מנסים להשאיר חותם ולעזור לקבוצות שלהם לעמוד במשימות, ועל הדרך אולי לשפר גם את המספרים האישיים שלהם.

# בהולנד, סתיו למקין המשיך להיות אחד השחקנים המרכזיים של טוונטה ופעם נוספת פתח בהרכב של קבוצתו ואף רשם 90 דקות מלאות, כאשר האדומים רשמו 1:2 על וולנדם. זה היה הניצחון השלישי ברציפות של טוונטה, שהבטיחה שבוע נוסף לכל הפחות במקום הרביעי, התרחקה מאייאקס של אוסקר גלוך והתקרבה לניימיכן של אלי דסה וצ’ירון שרי.

# פרנצווארוש רשמה ניצחון שני ברציפות בליגה ההונגרית, אבל לצערה גיור ניצחה במקביל גם כן והאחרונה בפער של שלוש נקודות מהסגנית. לפרנצווארוש כן יש משחק חסר ואם היא תנצח בו היא תהיה במאזן דומה של נקודות למוליכה. גבי קניקובסקי שיחק 90 דקות בהרכב של רובי קין, מוחמד אבו פאני פתח והוחלף במחצית.

# ואם כבר דובר על גיור, אז היא כאמור ניצחה והניצחון היה 1:4 על פושקאש אקדמי. בהרכב של המפסידה שיחק גם כן ישראלי שפתח והוחלף בדקה ה-74, ומדובר במשה סמל. הקבוצה של הקשר הפסידה אחרי שני משחקים בהם לא עשתה זאת, והיא במקום השישי מתוך 12 קבוצות ורחוקה 6 נק’ ממקום שמוביל לאירופה.

שון וייס רשם הופעה משמעותית נוספת בליגה במולדובה, כשפתח בהרכב קבוצתו, ספרטני סלמט, ב-1:1 מול איסקרה. הקשר הוחלף רק בדקה ה-85, וחלוקת הנקודות משאירה את המאבק על ההישרדות בליגה הבכירה פתוח. וייס וקבוצתו נמצאים בתוך קרב עיקש על הזכות לשחק בליגה הראשונה גם בעונה הבאה והם ניצבים במקום ה-4 בפלייאוף הירידה, מרחק 5 נק’ מהמקום הראשון המבטיח הישארות.

# בליגה הרומנית, אביאל זרגרי שיחק 75 דקות בניצחון 0:1 של הרמנשטאדט על פארול קונסטאנטה.

