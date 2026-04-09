מונטה קרלו: סינר יפגוש את זברב בחצי הגמר

טורניר המאסטרס 1000 במונטה קרלו מגיע לרגעי ההכרעה שלו, ומסדר לחובבי הטניס את אחד המפגשים המרתקים ביותר שיש לסבב העולמי להציע כיום. המדורג שני בעולם, יאניק סינר, יפגוש את המדורג שלישי, אלכסנדר זברב, לקרב ענקים בחצי הגמר. זו תהיה הפעם השלישית ברציפות ששני הכוכבים נפגשים בשלב חצי הגמר של טורניר מאסטרס, לאחר שהאיטלקי ניצח את הגרמני באינדיאן וולס ובמיאמי בחודש שעבר.

סינר הבטיח את מקומו בארבעה האחרונים לאחר שהציג טניס נהדר וגבר 3-6 ו-4-6 על פליקס אוז'ה עליאסים הקנדי. לאחר שביום חמישי הציג סימני עייפות ואף איבד מערכה מול תומאש מאכאץ', האיטלקי חזר לעצמו, שבר את יריבו פעם אחת בכל מערכה והציל את נקודת השבירה היחידה שעמדה לחובתו. הניצחון הזה לא היה רק כרטיס לחצי הגמר, אלא גם ציון דרך היסטורי. סינר רשם את ניצחונו ה-20 ברציפות בטורנירי מאסטרס 1000, והפך לשחקן הרביעי בלבד בהיסטוריה מאז 1990 שמגיע להישג כזה, כשהוא מצטרף למועדון אקסקלוסיבי שכולל רק את שלושת הגדולים: נובאק ג'וקוביץ', רפאל נדאל ורוג'ר פדרר.

זברב וסינר מתמקדים בנקודת המפתח במאבק המתח (אימאגו)

מנגד, אלכסנדר זברב נאלץ לעבוד קשה הרבה יותר כדי להבטיח את מקומו בשלב הבא. הגרמני הזיע במשך שעתיים ו-42 דקות לפני שהכניע את סנסציית הטניס הברזילאית בת ה-19, ז'ואאו פונסקה, עם 5-7, 7-6(3) ו-3-6. זברב כבר הוביל עם שבירה במערכה השנייה, אך פונסקה הצעיר הפגין אופי וחזר כדי לכפות שובר שוויון ומערכה שלישית, שם הניסיון של המדורג שלישי בעולם עשה את ההבדל. למרות הניצחון, זברב רשם ציון דרך מרשים משלו כשהעפיל לחצי גמר מאסטרס עשירי בקריירה על משטח החימר, הישג שגם בו מחזיקים רק ג'וקוביץ', נדאל ופדרר.

לקראת חצי הגמר, היתרון הפסיכולוגי נוטה בבירור לטובתו של סינר. האיטלקי, שזכה בדאבל של אינדיאן וולס ומיאמי מוקדם יותר העונה, מחזיק ברצף של שבעה ניצחונות רצופים מול זברב ונמצא במאבק ישיר מול קרלוס אלקראס על המקום הראשון בעולם. בסיום משחקו אמר סינר: הרגשתי שעשיתי צעד קדימה היום. זה היה משחק קשה מאוד. אתמול הייתי עייף, אבל התאוששתי היטב בשנת הלילה. ההגשה שלי עדיין לא איפה שהייתי רוצה שתהיה, אבל בסך הכל אני שמח מאוד להיות בחצי הגמר.

זברב, מצידו, היה כן לגבי היכולת שלו לקראת המפגש הקריטי. מבחינת הרמה, אני לא חושב שזה היה משחק נהדר של שנינו, הודה הגרמני לאחר הניצחון על פונסקה. זה השבוע הראשון של כולנו על החימר. זה לא הולך להיות קל וזה לא יהיה הטניס הכי יפה. אני עדיין מתקשה קצת יותר על חימר מאשר על משטחים קשים בחיפוש אחר המשחק האגרסיבי שלי, אבל אני מרוצה מהשיפור במערכה השלישית, ואני מעדיף לא לתזמן נכון כמה כדורים ולהיות בחצי הגמר מאשר לשחק מושלם ולהפסיד בסיבוב הראשון.

אלכסנדר זברב חובט מכה אחורית. (אימאגו)

המפגש המסקרן במועדון הקאנטרי של מונטה קרלו צפוי לספק טניס ברמה הגבוהה ביותר, כאשר המנצח לא רק יעפיל לגמר היוקרתי, אלא גם ישלח מסר ברור לשאר הסבב לקראת המשך עונת החימר.